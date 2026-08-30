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Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena: "Pedimos que se devuelva lo robado"

El edil insiste en que los técnicos de la Generalitat dieron por "óptimo" el espacio para exponer las piezas

Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, durante la Romería de la Morenica

Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, durante la Romería de la Morenica

Áxel Álvarez

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Paula Lizcano

Paula Lizcano

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha reclamado este domingo la devolución de las piezas robadas del Tesoro de Villena y La Morenica durante unas declaraciones realizadas a INFORMACIÓN en plena Romería. "Que se devuelva lo robado, lo que es nuestro, lo que es del pueblo y de la ciudad, lo antes posible", ha señalado.

El robo ha condicionado una Romería especialmente emotiva, ya que entre las piezas sustraídas se encuentran la Corona Imperial, que tradicionalmente luce la patrona en este recorrido y que este año no ha podido utilizar, y la corona de la Coronación.

Cerdán ha destacado que el daño va más allá del valor económico. "No es por el valor económico, sino por el valor sentimental que tiene para nuestra seña de identidad", ha afirmado.

Villena acompaña a la Morenica durante la Romería

Villena acompaña a la Morenica durante la Romería

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WhatsApp Image 2026-08-30 at 18.57.04 / Áxel Álvarez

Sobre las posibles responsabilidades tras conocer la llegada tardía del informe de la Europol con la advertencia de robos de piezas valiosas en museos y salas de exposiciones en el continente, el alcalde ha evitado señalar a nadie por el momento. "Que se haga la investigación que se tenga que hacer", ha indicado, aunque ha defendido la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad para evitar que vuelva a ocurrir.

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También ha recordado que fue la conselleria la que dio el visto bueno al espacio en el que se encontraba el tesoro, al considerar sus técnicos que reunía las condiciones necesarias. "Al final, los especialistas, los profesionales de la Conselleria son los que determinan si un espacio es o no óptimo y, en este caso, así se hizo", ha insistido Cerdán.

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