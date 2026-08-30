La Morenica vuelve a Villena con su corona habitual tras el robo de la Corona Imperial

Villena se adentra en sus fiestas patronales, pero el ambiente de incertidumbre aún reina en el municipio. El pasado jueves sucedió algo inesperado que rompió la tranquilidad de los preparativos de estas celebraciones; el robo del Tesoro de Villena del museo, un conjunto arqueológico de la Edad de Bronce con un valor económico de 1,7 millones de euros y de una relevancia internacional.

Pero no solo esas piezas fueron sustraídas, las dos coronas de la Virgen de las Virtudes; la Corona Imperial, usada en las Romerías, y la de la Coronación, forman parte del botín de los ladrones que en apenas cuatro minutos de ejecución dejaron al Muvi sin parte de su "identidad".

La patrona del municipio finalmente ha emprendido su traslado en romería con su corona habitual de la familia Díaz Carpena, una pieza con un diseño iconográfico que representa la reja de la iglesia de Santiago y el retablo del Santuario, según confirmó a INFORMACIÓN la presidenta de la Junta de la Virgen, Dori Flor García durante los preparativos. Un cambio que se ha tenido que realizar a las puertas de las fiestas en su honor, pero que no ha frenado el deseo de los villeneros para pedirle protección y salud.

El robo del Tesoro de Villena ha condicionado una Romería especialmente emotiva / Ángel Granizo

Una Romería diferente

La gran jornada comenzó en el Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes con una misa oficiada por Reyes Rodríguez Rufete, administrador parroquial del Santuario y párroco de Santiago Apóstol de Villena, en recuerdo de los portadores fallecidos. Al finalizar la eucaristía, la imagen de la Virgen fue portada por el interior del templo por las mujeres que lo deseaban, mientras la Sociedad Musical Ruperto Chapí interpretó el pasodoble La Morenica, un rito que se prolongó hasta que toda feligresa pudo estar cerca de su patrona antes de la segunda misa del día.

En cuanto el reloj marcó las 18.00 horas, llegó el momento central, el inicio de la Romería hacia Villena. A la salida de la imagen, el club colombófilo Salvatierra realizó una suelta de palomas y el grupo de arcabuceros de la Comparsa de Piratas disparó salvas en su honor mientras blandían su bandera. Tras este primer contacto de la patrona con sus fieles, la comitiva puso rumbo a la primera parada, la ermita de San Bartolomé.

Así se ha llevado a cabo la puesta del cinturón a La Morenica. / Áxel Álvarez

Poco después de comenzar la Romería, La Morenica cumplió además con otra tradición centenaria. A unos 300 metros del Santuario, junto a la Cruz Blanca, miembros de la familia Leal, desplazados desde Valencia, colocaron a la patrona el cinturón bordado en oro sobre terciopelo que recoge su manto y lo protege del viento durante el camino. Un gesto que se remonta a antes de la Guerra Civil y que ha ido pasando de generación en generación.

Durante uno de los relevos de portadores, el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, se sumó al recorrido y portó a la Virgen de las Virtudes durante varios metros, participando de forma directa en la Romería junto al resto de vecinos.

Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, portando a La Morenica durante la Romería. / Áxel Álvarez

La tradición resiste pese al golpe emocional del robo

La Romería de La Morenica mantiene intacto su peso como una de las grandes tradiciones de Villena, una jornada que muchos vecinos siguen viviendo en familia y con amigos y que se transmite de generación en generación. Sergio Mateo resume precisamente ese vínculo con una celebración que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad y que cada año vuelve a reunir a distintas generaciones alrededor de la patrona.

"Va pasando con los amigos y con la familia, de generación en generación" Sergio Mateo

Este año, sin embargo, la celebración ha estado inevitablemente marcada por el robo del tesoro y de las coronas de la Virgen. Entre los peregrinos se mezcla la voluntad de disfrutar de la jornada con la tristeza por lo ocurrido. Ángel Gómez reconoce que el suceso ha sentado «mal» en la ciudad porque afecta a algo que considera parte de «la historia de Villena».

"Esto ha sentado mal, porque era una cosa de la historia de Villena" Ángel Gómez

Ese sentimiento también lo comparten Andrea Espinosa y Andrea Díaz, que hablan de «mucha tristeza» y ponen el foco en la dimensión patrimonial de la pérdida. Para ellas, lo sustraído representa algo «muy importante para el pueblo villenero», más allá de su posible valor material.

"Al final es patrimonio, algo muy importante para el pueblo villenero" Andrea Espinosa

Pepa Martínez pone el acento en la devoción que sigue empujando a los vecinos a acompañar a la patrona pese a lo sucedido. «Siempre con mucha devoción a la Virgen y con mucha pena por lo que ha pasado», explica. Aun así, lanza un mensaje de continuidad: «Tenemos que seguir y la queremos tener en el pueblo para estos días grandes».

"Siempre con mucha devoción a la Virgen y con mucha pena por lo que ha pasado, pero tenemos que seguir" Pepa Martínez

Así finalizará la Romería

Ya con Villena en el horizonte, la patrona será recibida en la plaza de María Auxiliadora por autoridades y vecinos, y entrará en la iglesia de los Padres Salesianos, donde se cantó con gran devoción el Himno de Bienvenida. Antes de proseguir su ruta, la patrona espera a la llegada de las comparsas, y con el último disparo de arcabucería, los villeneros retomarán el viaje al lado de su patrona.

La Morenica continuará su recorrido por la ciudad con una parada en la iglesia de las Monjas Trinitarias, donde se celebrará un acto de acogida y oración. Estas monjas de clausura son las que mantienen el ajuar habitual de la Virgen de la Virtudes, imagen que cuidan y visten, y a la cual rezan por todos los villeneros.

Antes de continuar, la imagen girará hacia el Asilo de Ancianos pero debido a las obras existentes en la plaza de las Malvas, la patrona quedará cerca de los que pudieron salir del lugar para verla y dedicarle una emotiva ronda de cantes y rezos.

El itinerario concluirá en la Iglesia Arcedianal de Santiago Apóstol, donde volverá a escucharse la emoción de Villena al son de los salvas de arcabucería, el Himno Nacional y el Himno de Bienvenida. La Morenica permanecerá en el Altar Mayor hasta el fin de las fiestas. La patrona divisará y protegerá a la ciudad en la que se rompió la tranquillidad y donde anhelan el regreso de su "identidad".

Así ha quedado la sala en la que se exponía la Corona Imperial de la Virgen de las Virtudes tras su robo. / Áxel Álvarez

El robo de las dos coronas de La Morenica

El pasado jueves los asaltantes también accedieron a la zona donde se encontraban las coronas de la Virgen de Las Virtudes, patrona de Villena. En total había cuatro piezas, dos de la Virgen y dos del Niño. Los ladrones se llevaron la corona Imperial, la que portaba la patrona durante la romería desde el santuario de Las Virtudes hasta la ciudad, y la de la Coronación, que utilizaba durante las Fiestas de Moros y Cristianos, del 4 al 9 de septiembre. Una de las coronas del Niño quedó en el museo. Según explicó Cerdán, «se ve que con las prisas se les ha caído y está ahí».