Polémica por la alerta de Europol que llegó a Villena un día después del robo del tesoro

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades envió el pasado viernes al Museo de Villena (Muvi) y al resto de salas de arte de la Comunidad un aviso de Europol sobre el incremento de robos que se ha detectado en las últimas fechas en todo el continente. Advertencia que llegó un día después del robo del Tesoro de Villena.

El informe de la agencia de coordinación policial europea se emitió a inicios de esta semana, según informa la agencia EFE. Por su parte, el departamento autonómico dirigido por Carme Ortí asegura que, tras el atraco que se produjo en la madrugada del miércoles al jueves, el Ministerio de Cultura convocó "de urgencia" a las comunidades autónomas el viernes a las 13.00 horas.

En esa reunión, el ministerio informó del aviso de Europol sobre el incremento de robos en museos. Desde Cultura de la Generalitat señalan que no tuvo conocimiento del aviso hasta ese momento, en el que el ministerio pidió a los gobiernos autonómicos que hicieran difusión del aviso a todos los museos del país.

Por ello, la Generalitat envió un correo al Museo de Villena y resto de centros museísticos. En el caso del Muvi, la guía de Europol se recibió el viernes un poco más tarde de las 14.00 horas, según fuentes municipales.

Otra batalla política

La información sobre la llegada tardía de la alerta al Muvi, adelantada por Radio Villena, abrió una polémica política que hasta ahora se había mantenido contenida. El síndic de Compromís en las Cortes, Joan Baldoví, señaló en X que "la alerta llega tarde. Os suena, verdad?", para anunciar que preguntará en las Cortes y el Congreso "quién avisó tarde".

También el PSPV cargó contra el Consell: "El PP teniendo la información, no avisando y llegando tarde, ¿os suena?", señaló la formación, que acusó al Gobierno autonómico de incapacidad para gestionar la situación.

La tarde del domingo el PP respondió, a través de su síndic en las Cortes, Nando Pastor, que "la secuencia de los hechos demuestra" que fue el Ministerio de Cultura quien convocó a las comunidades autónomas el viernes a las 13.00 horas, ya después del robo, y que fue entonces cuando trasladó la alerta de Europol.

"La Generalitat no pudo trasladar antes una información que sencillamente no había recibido" y desplazó además el foco hacia la seguridad del Muvi, al cuestionar que una pieza de "valor arqueológico extraordinario" permaneciera sin vigilancia presencial durante las horas de cierre. Los populares remarcaron que el museo es de gestión municipal y que la contratación de seguridad corresponde al organismo local responsable.

La guía de Europol

La guía elaborada por Europol, bajo el título "Enfoque de Europol Cambio de Tácticas, Cambio de Objetivos: la naturaleza evolutiva de los robos en museos", alerta de un cambio de tácticas de los ladrones de museos con "mayor uso de medios violentos en ataques dirigidos" y un uso creciente de la fuerza, como lo demuestran casos recientes reportados por las autoridades nacionales.

"Los delincuentes irrumpen en las instalaciones y en las vitrinas utilizando herramientas como mazas, hachas, palanquetas y, en algunos casos, explosivos", detalla la guía emitida por la agencia de coordinación policial europea.

Asimismo, apunta a un "cambio de objetivos": metales preciosos, piedras preciosas y objetos culturales chinos. La información de inteligencia disponible, indica la guía, "sugiere que la selección de objetivos responde principalmente a motivos económicos".

"Los metales preciosos pueden fundirse fácilmente, sin dejar rastro para las fuerzas del orden, lo que facilita su venta ilícita a través de redes de receptación", siendo por tanto "artículos que resultan atractivos para las redes criminales debido a su visibilidad, accesibilidad y a la percepción de que las medidas de seguridad de los museos son menos robustas que las de las joyerías", apunta el documento.

Asimismo, recoge que el uso de medios violentos "podría indicar la participación de autores con un perfil nuevo, distinto al de aquellos tradicionalmente implicados en delitos contra el patrimonio cultural".

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El de Villena es el tercer robo perpetrado contra instituciones locales en lo que va de año, junto con el del Museo de Albacete y el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, y en todos los casos se llevaron piezas de oro.