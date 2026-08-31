Compromís pide explicaciones al Gobierno sobre el retraso a la hora de compartir la alerta de Europol por los robos en museos

El robo del Tesoro de Villena sigue dando que hablar. También desde el ámbito político. Este lunes Àgueda Micó, diputada del Grupo Mixto y miembro de Compromís, ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados para recibir información sobre la actuación del Gobierno de España en materia de prevención respecto a la alerta por robos en museos que albergan patrimonio cultural.

La polémica surgió el domingo cuando la Conselleria de Educación, liderada por la consellera Carmen Ortí (PP), compartió al Museo de Villena, donde se produjo el robo el pasado jueves, y al resto de las salas de arte de la Comunidad Valenciana, un aviso de Europol sobre el incremento de robos detectado en Europa en las últimas fechas.

Dicho aviso, que se habría remitido a principios de la semana pasada, es decir, días antes del robo, no llegó hasta el viernes tras la reunión que el Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun (Sumar), convocó de urgencia con representantes de las comunidades autónomas a las 13:00 a raíz, precisamente, de la sustracción.

Fue en dicha reunión cuando el ministerio informó del aviso de Europol. Ante esto, Compromís considera que “la información publicada apunta a una situación especialmente preocupante”, ya que la alerta de Europol “no habría llegado al Museo de Villena hasta un día después del asalto”, que fue el jueves a las 5:20 de la mañana. El aviso llegó a las 13:18 horas del viernes.

“Esta cronología plantea interrogantes que el Gobierno debe aclarar sin ambigüedades”, dicen desde Compromís en el documento registrado. Y añaden que “si el ministerio disponía de una alerta europea sobre un riesgo específico para el patrimonio cultural, no es aceptable que una información destinada precisamente a prevenir robos pueda llegar a los centros afectados cuando el robo ya se ha producido”.

De esta manera, la diputada Àgueda Micó un paquete de preguntas al Gobierno central. Las primeras son “cuándo recibió la alerta de Europol sobre el incremento de los robos en museos”, “qué actuaciones adoptó desde el momento de su recepción” y “en qué fecha y hora fue trasladada” la alerta “a la Generalitat”.

Preguntan, a su vez, “en caso de que la alerta de Europol fuera trasladada con posterioridad al robo del Tesoro de Villena”, afirmación de la Conselleria que el Gobierno no ha desmentido, “cuáles son las razones que explican este retraso en la comunicación de una alerta destinada precisamente a prevenir este tipo de hechos”.

Por último, también interrogan sobre “qué medidas adicionales tiene previsto adoptar el ministerio en coordinación con las comunidades autónomas para reforzar la protección de los museos y del patrimonio cultural ante el riesgo de nuevos robos”.