Elda busca más suelo industrial para abrir la puerta a nuevas inversiones en Finca Lacy

Elda quiere ganar espacio para la actividad empresarial y evitar que la falta de suelo industrial se convierta en un freno para nuevas inversiones. El Ayuntamiento ha activado la consulta pública previa para la Modificación Puntual número 77 del PGOU, con la que plantea ampliar el polígono industrial Finca Lacy y poner a disposición de las empresas nuevas parcelas adaptadas a las actuales necesidades productivas y logísticas.

La falta de suelo industrial es un asunto recurrente en la ciudad en la última década. Ahora, con esta iniciativa se pretende dar solución a las restrictivas circunstancias que frenan el desarrollo del sector implicado en las nuevas tecnologías.

El proceso participativo está abierto desde el 1 de agosto y permanecerá hasta el 20 de septiembre de 2026. Durante este periodo, cualquier persona física o jurídica, entidad o agrupación empresarial puede presentar aportaciones, ideas y sugerencias que serán tenidas en cuenta antes de avanzar en la redacción formal del proyecto.

Aprovechar terrenos colindantes

La actuación responde a una necesidad que el Ayuntamiento considera estratégica: el actual parque empresarial de Finca Lacy, desarrollado en su día por la entidad estatal SEPES, se encuentra prácticamente al 100% de ocupación y presenta una escasez especialmente significativa de parcelas de gran tamaño.

La modificación urbanística propone clasificar como nuevo suelo urbanizable industrial los terrenos colindantes al actual polígono, una ubicación que permitiría aprovechar buena parte de las infraestructuras existentes, tanto en materia de accesos como de suministros y servicios. Con ello, el consistorio pretende facilitar la implantación de empresas sin generar un consumo de territorio innecesario y preservando las zonas de especial valor ambiental o patrimonial.

El concejal de Urbanismo Sostenible, Jesús Sellés, ha destacado que la iniciativa es el resultado de meses de trabajo técnico y del análisis de las necesidades del tejido empresarial. El edil considera que disponer de suelo industrial suficiente y adecuado es una condición necesaria para atraer inversión y favorecer la creación de empleo de calidad.

Uno de los objetivos principales de la ampliación es precisamente responder a las nuevas exigencias de la actividad empresarial, con parcelas de mayores dimensiones y capacidad para acoger proyectos vinculados a las nuevas tecnologías, la producción y la distribución.

Fases hasta su aprobación

La tramitación se realiza al amparo del Decreto Legislativo 1/2021 (TRLOTUP) de la Generalitat Valenciana e incluye la correspondiente evaluación ambiental y territorial estratégica. Al afectar a la ordenación estructural de la ciudad, la aprobación definitiva de la modificación corresponderá a la administración autonómica.

El periodo de consulta permitirá incorporar desde el inicio la opinión de la ciudadanía y del sector empresarial. Una vez finalizado el plazo, el área de Urbanismo elaborará un informe conjunto con el número de participantes, las aportaciones recibidas y su valoración técnica, que se incorporará al expediente.

Dónde presentar las propuestas

Las propuestas pueden presentarse por vía telemática, a través de la sede electrónica de www.elda.es, en el apartado de Consulta Pública Previa del Área de Urbanismo y Actividades, o presencialmente mediante instancia general en el Registro de Entrada del Ayuntamiento. En este último caso deberá indicarse como asunto: «Consulta Pública Previa de la Modificación n.º 77 del PGOU – Ampliación Polígono Industrial Finca Lacy».

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Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende reforzar el papel de Elda como polo económico del Vinalopó, ampliando su capacidad para acoger nuevas iniciativas empresariales y compatibilizando el crecimiento industrial con una gestión sostenible del territorio.