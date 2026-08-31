Monóvar se desmarca de la concentración de la FEMP por Ceuta por su “carácter polarizado”

El Ayuntamiento de Monóvar no secundará la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta. El alcalde, Loren Amat, ha explicado que la decisión no supone cuestionar la solidaridad del municipio con Ceuta y sus vecinos, sino que responde a la falta de consenso que ha rodeado la convocatoria y a su progresiva “polarización e ideologización”.

Amat ya trasladó por escrito a la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, su “malestar y preocupación” por la forma en que se había impulsado la iniciativa. El alcalde reclamó que la federación mantenga su papel como espacio de “diálogo, consenso, neutralidad institucional y respeto a su pluralidad”, al considerar que la convocatoria no había contado con el suficiente acuerdo entre los distintos grupos políticos que integran la organización.

Solidaridad, pero sin tensionar

“La solidaridad con Ceuta está fuera de toda duda”. Lo que no podemos compartir es que una muestra de apoyo que debería unirnos a todos termine convirtiéndose en un motivo de división entre nuestros propios vecinos y vecinas”, ha señalado Amat.

El gobierno municipal considera que, durante los últimos días, la concentración ha ido acumulando diferentes interpretaciones y posicionamientos políticos que dificultan una adhesión unánime a su significado. En este contexto, el alcalde defiende que el Ayuntamiento debe actuar con responsabilidad y evitar contribuir a aumentar la tensión entre ciudadanos con opiniones diferentes.

Amat también ha expresado su preocupación por la posibilidad de que la polarización en torno a la convocatoria pueda derivar en enfrentamientos verbales, altercados o situaciones de tensión. Según su opinión, una iniciativa institucional concebida como gesto de solidaridad debe evitar convertirse en un elemento de confrontación.

Monóvar respalda a Ceuta y se dirige a su presidente

El Ayuntamiento quiere diferenciar expresamente su decisión de no participar en la concentración de su apoyo institucional a la Ciudad Autónoma de Ceuta. El propio Loren Amat remitió una carta al presidente ceutí para trasladarle, en nombre del Consistorio y de la ciudadanía monovera, su solidaridad ante los difíciles momentos que atraviesa la ciudad y los problemas de convivencia que afectan a su población.

En esa comunicación, el alcalde defendió la necesidad de construir la convivencia desde el respeto, el diálogo y la comprensión, atendiendo tanto a las inquietudes de la población ceutí como a la dignidad de las personas migrantes.

“Precisamente porque apoyamos a Ceuta creemos que debemos hacerlo desde una posición responsable, institucional y alejada de cualquier utilización partidista”, ha afirmado Amat, que ha ofrecido la colaboración del Ayuntamiento para aquellas iniciativas que puedan contribuir al diálogo y a la convivencia.

Agradecimiento de Vivas

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, respondió al alcalde de Monóvar para agradecer el respaldo recibido y hacerlo extensivo al Ayuntamiento y a toda la ciudadanía monovera, destacando que esta solidaridad supone un motivo de “aliento y esperanza” para la ciudad.

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Amat ha insistido finalmente en que “Monóvar estará al lado de Ceuta, pero queremos hacerlo desde la unidad y no desde la división”, defendiendo que las administraciones locales deben “tender puentes y nunca levantar muros” ante situaciones complejas.