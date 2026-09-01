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Golpe al patrimonio en la provincia de Alicante

Villena impulsa una comisión de investigación sobre las medidas de seguridad tras el robo del Tesoro

El pleno aborda este miércoles la creación de una mesa de trabajo para revisar "todas las circunstancias vinculadas al Museo y al Tesoro"

Así ha quedado la sala en la que se exponía el Tesoro de Villena tras su robo

Así ha quedado la sala en la que se exponía el Tesoro de Villena tras su robo

Así ha quedado la sala en la que se exponía el Tesoro de Villena tras su robo / Áxel Álvarez

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Jose A. Rico

Jose A. Rico

Villena

Villena aprobará este miércoles la creación de una comisión de investigación sobre el proyecto del Museo de Villena (MUVI) desde 2009, tras el robo del Tesoro registrado la pasada semana. Así, esta comisión abordará todos los aspectos vinculados a la colección sustraída, incluidas las medidas de seguridad con las que contaba este valioso conjunto de la Edad de Bronce de 10 kilos de oro.

El pleno extraordinario para esta comisión está convocado después de otro previsto a las 8:30 horas para una modificación presupuestaria. Y desde el Ayuntamiento han explicado que este segundo pleno extraordinario "dará luz verde al estudio de todos los aspectos vinculados al Museo de Villena (MUVI) y la exposición del Tesoro de Villena".

La sesión plenaria lleva como único punto del día "la creación de una comisión que estudie y analice el recorrido histórico de la creación del Museo de Villena, que se remonta a 2009, decisión tomada tras el robo del Tesoro de Villena de la pasada semana".

Así es el Tesoro de Villena

Así es el Tesoro de Villena

Así es el Tesoro de Villena / Rafa Arjones

El equipo de gobierno formado por PSOE y Los Verdes ha optado por el pleno extraordinario, "como respuesta más ágil y rápida que acometa cuanto antes la revisión de todas las circunstancias vinculadas al Museo y al Tesoro".

"De esta manera, los grupos municipales en el Ayuntamiento de Villena tendrán la posibilidad de pronunciarse sobre la idoneidad de configurar esta mesa de investigación, que permita poner sobre la mesa las circunstancias de la construcción inicial del museo que albergaba el Tesoro, toda la evolución de la obra, su paralización, el recurso contra la constructora, las medidas de seguridad de la colección, las características proyectadas en su diseño original, las modificaciones sufridas, la ejecución de las obras, el proyecto de musealización, y cualquier otro aspecto que se entienda de interés", han explicado este martes desde el ejecutivo municipal.

Este segundo pleno extraordinario se realizará posterior a una primera convocatoria, también con carácter extraordinario, que tiene como objeto dar luz verde a una modificación de crédito, y tras la celebración semanal de la Junta de Gobierno Local.

66 piezas

El Tesoro de Villena es un conjunto de 66 piezas de diversos metales formado por cuencos, brazaletes, botellas y diversas piezas de adorno de oro, tres botellas de plata, un brazalete de hierro, un remate de hierro con adornos de oro y un botón de ámbar y oro.

Noticias relacionadas y más

Un hallazgo único, que fue escondido hace 3.000 años, que se considera el tesoro prehistórico más importante de Europa, descubierto el 1 de diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler, y que fue robado la pasada semana en apenas 4 minutos.

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