Compromís pide la comparecencia urgente de Ortí en las Cortes y la consellera insiste en la "titularidad municipal" del Museo de Villena

Sigue la polémica política relacionada con el robo del Tesoro de Villena, que se llevó a cabo el pasado jueves. Este martes la consellera de Cultura, Carmen Ortí, ha recordado que el Museo de Villena (MUVI), donde se encontraba la colección que fue sustraía, es de titularidad municipal. Todo después de que tanto el PSPV como Compromís le hayan pedido rendir cuentas a raíz del suceso.

En concreto, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha instado al Consell a explicar si el MUVI cumplía con “todas las condiciones de seguridad” para impedir hechos como el del pasado jueves. Por otro lado, Compromís ha solicitado en las Cortes la comparecencia urgente de la consellera de Cultura para que explique “por qué no facilitó información sobre la seguridad del MUVI” y “para que dé la cara ante el robo del Tesoro”, ha exigido la diputada Verònica Ruiz.

Ante estas exigencias, la Conselleria de Cultura ha hecho público un comunicado en el que, además de recordar que el museo es de ámbito municipal, ha pedido al Ayuntamiento de Villena, gobernado por el PSOE, “que aporte las facturas de la nueva vitrina blindada y acorazada que afirmó que iba a construirse”.

En el comunicado el departamento que dirige Ortí también ha cargado contra el Ministerio de Cultura, que el lunes por la tarde, cinco días después del robo, aseguró haber solicitado a las comunidades autónomas el pasado 11 de agosto “información” sobre sus museos para prevenir robos, solicitud que se reiteró el 24 de agosto “a las comunidades que no remitieron la información”.

En este sentido, la conselleria ha respondido asegurando que el Ministerio de Cultura, liderado por Ernest Urtasun (Sumar), "no dio avisos" tras el robo de monedas de oro en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz del pasado 25 de abril ni tras el del 28 de julio en el Museo Provincial de Albacete. A su vez, reconoce que el 11 de agosto el ministerio solicitó información sobre los museos que preservan oro, plata y metales preciosos “sin especificar el fin ni la urgencia”, y esta falta de actuación es señalada por Compromís para justificar la petición de la comparecencia extraordinaria. "Hemos conocido que, antes del robo, el propio Ministerio de Cultura solicitó hasta en dos ocasiones información a la propia Conselleria para proteger la seguridad de nuestro patrimonio, pero el problema es que no obtuvo ninguna respuesta", ha dicho Verònica Ruiz, que cree que el Consell “está absolutamente desaparecido y no ha dado ninguna explicación ni asumido ninguna responsabilidad”, citando en este caso a Ortí y al presidente de la Generalitat, Juanfran péresz Llorca.

Por otra parte, en cuanto al aviso de Europol, la conselleria critica que el ministerio no comunicó la alerta de la agencia policial de la Unión Europea hasta el viernes 28 de agosto, un día después del robo. Sobre esta alerta, el ministerio justificó que era “pública” y que algunos medios de comunicación la habían recogido.

Pese a estos argumentos, la Conselleria de Cultura ha señalado principalmente, en este último comunicado, al Ayuntamiento de Villena debido a la titularidad municipal del museo. “Es el responsable de la seguridad, y ahora le corresponde al Ayuntamiento acreditar que las medidas de seguridad que dijo eran reales”, trasladan.