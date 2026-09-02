Villena aprueba una comisión para investigar la "insuficiente" seguridad del Tesoro y espera reabrir el museo en dos meses con la réplica

El Ayuntamiento de Villena ha acordado por unanimidad crear una comisión de investigación sobre el robo del Tesoro, para aclarar las medidas de seguridad con las que contaba y el recorrido del proyecto para convertir una antigua electro harinera en el Museo de Villena (MUVI).

Del mismo modo, el alcalde Fulgencio Cerdán ha manifestado tras la sesión plenaria extraordinaria que trabajan ya en la reapertura de las instalaciones con la réplica del ajuar, que podría producirse en el plazo de mes y medio o dos meses como mucho, siempre que se cuente con todas las autorizaciones pertinentes. Y ha reconocido que las medidas de seguridad exigidas por la Generalitat para el MUVI han sido, como se ha demostrado, "insuficientes".

El pleno que ha acordado crear la comisión sobre el robo / Juani Ruz

El pleno ha contado con la gran presencia de medios de comunicación para seguir la constitución de esta comisión. Y el objetivo es que tras las fiestas de Moros y Cristianos que arrancan este sábado puedan empezar ya los trabajos de esta iniciativa. Y la sesión ha estado marcada por los reproches de PP y Vox de "falta de transparencia" del equipo de gobierno de PSOE y Verdes de Europa, lo que está generando un caldo de cultivo e informaciones sin verificar, respondiendo los socialistas que se convocó de inmediato una junta de portavoces para informar de lo sucedido, negando esa falta de transparencia.

El alcalde ha explicado que la comisión busca "averiguar qué ha pasado, qué errores se han cometido y por qué y por quién, durante todos estos años, a la hora de poner en marcha y realizar la apertura del Museo de Villena".

Hemos pedido a la secretaria que se revise toda la documentación y ha quedado bastante claro que quien autoriza y quien tiene la última palabra es la conselleria Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

Así, ha apuntado que "la intención es valorar desde el inicio por qué se elige ese edificio y no se elige otro. Está en una ubicación determinada y tiene unas condiciones de seguridad determinadas el edificio de origen", así como aclarar "por qué se proyecta de una determinada forma" para albergar el museo. Luego, a partir de ahí, por qué se realiza o se decide la seguridad que se decide por parte de los técnicos municipales".

Cerdán ha señalado que "en cualquier caso, todo eso ya se está recabando por parte de la Secretaría Municipal. Es mucha documentación, hay documentación que está en papel, entonces es más complicado el acceder a ella. Pero bueno, la última parte que está todo en documentación digital, prácticamente ya está, ya está recopilada".

El ventanal por el que accedieron los ladrones ha sido ya tapiado / Juani Ruz

Y ha reiterado que "esta apertura del museo no se hubiera podido realizar si no lo hubiera autorizado la Generalitat Valenciana". En el pleno ha señalado que "hemos pedido a la secretaria que se revise toda la documentación, independientemente de que haya una comisión, para que se establezca quién tiene la responsabilidad de la custodia, y según ha quedado bastante claro en la documentación, que está incompleta, quien autoriza y quien tiene la última palabra en constatar que todo está bien, en las ventanas, la musealización, el espacio que se decidió para ubicar el museo e incluso la autorización para el traslado del tesoro, con los parabienes de la Policía Autonómica, es la conselleria que gestiona patrimonio".

La comisión busca averiguar qué ha pasado, qué errores se han cometido y por qué y por quién, durante todos estos años, a la hora de poner en marcha y realizar la apertura del Museo de Villena Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

El primer edil ha explicado que "la Generalitat Valenciana es quien tiene la custodia y la responsabilidad de que este tipo de bienes, de los Bienes de Interés Cultural (BIC), de establecer cuál es la normativa y cuál es la seguridad en este caso que se tiene que establecer. Y desde luego que si la conselleria en algún momento no hubiera dado el ok, no se hubiera podido trasladar ni realizar la apertura del museo. Por tanto, eso está constatado por parte de varios técnicos, está bien hecho".

Medidas insuficientes

Cerdán ha reconocido que "otra cuestión es si las medidas de seguridad son suficientes. Evidentemente no lo son suficientes. No lo han sido ni lo están siendo en otros museos del país", asegurando que le consta que el MARQ ha reforzado su seguridad por las piezas que expone actualmente de un tesoro de Colombia.

"Por tanto, esto nos indica que el propio MARQ, un museo que está financiado por la Diputación de Alicante y por la Generalitat Valenciana, tenía las mismas o menos medidas de seguridad que el Museo de Villena. Yo no voy a entrar, pero cuando se ha reforzado es porque no era nivel 4, desde luego, y dudo que ahora lo sea".

El MUVI cerrado, en una imagen de este miércoles / Juani Ruz

Y es que el concejal de Patrimonio, Javier Martínez, ha señalado que el nivel de certificación de seguridad del MUVI es de nivel 3, siendo el nivel 4 el reservado para instalaciones militares o nucleares.

El primer edil ha añadido que "yo creo que este es un problema que nos excede a los municipios, incluso excede a la Generalitat y es posible que hasta el ministerio. Son unas normas que vienen marcadas de Europa, Que desde luego han demostrado que son absolutamente insuficientes".

Trabajadores del MUVI increpados

Por otra parte Cerdán ha querido trasladar "todo mi apoyo a los trabajadores del museo, que como se ha comentado en el desarrollo del pleno, alguno de ellos ha sido insultado. Me solidarizo con ellos", mostrando además "todo mi compromiso para que se esclarezca todo lo que se tenga que esclarecer y que podamos esclarecer, porque hay cosas que desde luego exceden a lo que es la propia competencia municipal. A mí lo que me extrañó, las declaraciones que vi por medios de comunicación que se llevaron a cabo ayer por parte de la conselleria, es que nos pidieran nosotros una documentación que tiene que tener ella", en referencia facturas de una supuesta nueva vitrina blindada que el alcalde asegura no existe, sino que era un refuerzo que avaló la Generalitat.

Así, ha señalado que si la conselleria "ha autorizado todo esto sin tener una documentación, desde luego que hay que hacérselo mirar", lamentando que no hayan encontrado esa documentación una semana después del suceso, lo que lleva a pensar que no se han puesto a trabajar desde el primer momento, lo que "deja claro cuál es el grado de preocupación que al menos ha tenido la conselleria en este asunto, en proteger el Tesoro de Villena hasta ahora".

Investigación

Sobre la investigación el alcalde ha explicado que "la Guardia Civil nos ha solicitado que absoluta confidencialidad. Es más, le pedí que me trasladaran los menos datos posibles hasta que encontraran el tesoro".

INFORMACIÓNTV

Y sobre la reapertura del MUVI, donde a las pocas horas del suceso ya se tapió el ventanal por donde accedieron los ladrones, ha señalado que "a mí me gustaría que fuera lo antes posible. No obstante, estamos pendientes de otra reunión con la dirección del museo. Se están reparando los desperfectos, ya están prácticamente hechos, y a mí me gustaría que fuera pronto. Me gustaría que el museo abriese pronto, aunque fuera con la copia. Evidentemente con la copia homologada, que es una copia que si tú la ves realmente no aparece la diferencia, salvo un experto. Los expertos sí que es cierto que lo notan y sí que nos gustaría que estuviera lo antes posible".

Así, sobre una fecha concreta para la reapertura, ha recordado que ahora llegan los Moros y Cristianos y "estamos atendiendo otras responsabilidades. Tomaremos la decisión dentro de 15 días", para dar a conocer cuándo se abre, aunque ha señalado que "no quiero irme más allá de un mes y medio o dos meses. Vamos a ver también si hay alguna restricción a la apertura por parte de conselleria o por parte de Guardia Civil. Eso lo tenemos que consultar".

Partido Popular

Por su parte el portavoz del PP, Miguel Ángel Salguero, ha explicado tras el pleno que "ante la gravedad de estos sucesos, desde el Partido Popular entendimos que nuestra obligación como representantes municipales era la de que el pleno municipal trabajase por intentar esclarecer todo lo sucedido sobre este hecho, sobre toda esa cadena de decisiones que ha desembocado en estas consecuencias, teniendo claro y marcando la diferencia en que esto no es una investigación que interfiera con la policía, ni mucho menos".

Nosotros no queremos investigar el robo, sino analizar todo ese proceso que ha desembocado en el hecho que es que el tesoro de Villena ha sido robado Miguel Ángel Salguero — Portavoz del PP de Villena

Así, ha destacado que "nosotros no queremos investigar el robo, sino analizar todo ese proceso que ha desembocado en el hecho que es que el tesoro de Villena ha sido robado. Entendemos que esa afirmación de que todas las medidas de seguridad que estaban establecidas y que estaban instaladas funcionaron de forma adecuada, no es suficiente, porque los hechos son que el tesoro no está y por lo tanto nuestra obligación es la de revisar todos esos pasos que se han ido dando".

El portavoz del PP, Miguel Ángel Salguero / Juani Ruz

Así, espera poder tener acceso a "ese análisis que se haya realizado, esos debates internos que se hayan tenido en el seno del Ayuntamiento a nivel político, a nivel técnico, qué alternativas había. Que se den las explicaciones necesarias".

Vamos a seguir pidiendo y exigiendo que esta comisión se lleve a cabo, que tengamos toda la información necesaria Ana María Cerdán — Portavoz de Vox de Villena

El dirigente popular ha advertido de que "tenemos que dar respuesta también a nuestros vecinos para acabar con todo ese ruido, esa confrontación, ese enfrentamiento que se está generando ante ese silencio. Entendemos que en esta comisión, con presencia de todos los grupos, todos vamos a poder recabar la misma información, analizar los mismos documentos y escuchar las intervenciones de los mismos expertos, que llamemos de los mismos técnicos y de los mismos responsables políticos.

Vox

Por su parte la concejal de Vox, Ana María Cerdán, ha señalado que "vamos a seguir pidiendo y exigiendo que esta comisión se lleve a cabo, que tengamos toda la información necesaria para poder poner encima de la mesa cuáles son los resultados y cuáles han sido los problemas que han nos han llevado a perder ese tesoro y en última instancia ver las responsabilidades a quien le repercutan y lo que se tenga que hacer", reclamando que no se quede en un "cajón" esta comisión y aclare lo sucedido.

No se trata ahora de confrontaciones ni de buscar ahora mismo culpables, sino ver toda la documentación. Los verdaderos culpables son aquellos que han perpetrado ese robo Francisco Iniesta — Primer teniente de alcalde de Verdes de Europa de Villena

Verdes de Europa

Francisco Iniesta, primer teniente de alcalde por Verdes de Europa, ha manifestado que "entendemos que esa comisión de investigación se tiene que llevar a cabo, se tiene que esclarecer y poner toda la información encima de la mesa sobre lo ocurrido. Y también creo que es muy importante tener esa unidad de todos los grupos políticos y transmitir a la ciudadanía ese sentimiento de unidad. No se trata ahora de confrontaciones ni de buscar ahora mismo culpables, sino ver toda la documentación. Los verdaderos culpables son aquellos que han perpetrado ese robo".

PSOE

Y el concejal de Patrimonio, Javier Martínez, ha explicado que "lo principal aquí es que se detenga a los autores de los hechos y se esclarezca qué ha pasado con el Tesoro y lo podamos recuperar lo antes posible y de la mejor manera. Pero creo que también tenemos que destacar que aunque el museo es municipal, es nuestro. Yo echo en falta aquí a gente del Ministerio y a gente de la conselleria, ya que recordemos que el Tesoro es un BIC y tanto la Ley de Patrimonio Histórico, la española como la valenciana, resaltan que la titularidad de ese tesoro es de la conselleria. Creo que nadie se ha dignado a venir, a llamar. Apenas hemos recibido algún que otro WhatsApp y pasados los días alguna llamada. Sin embargo, nadie ha venido a trasladarnos de primera mano qué se va a llevar a cabo para tener en cuenta las medidas de custodia de este. Entonces, creo que este tipo de cuestiones no han de recaer solamente sobre el municipio. Y no es que lo crea yo, es que lo dice la ley expresamente y por lo tanto entendemos que aquí tenemos que ir todos a una, independientemente del signo político y lamentablemente eso no está pasando actualmente".