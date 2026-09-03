Monóvar se prepara para vivir unas Fiestas de Septiembre 2026 con más música y nuevas propuestas

El mes de septiembre se vive con otra sensación en Monóvar. Las calles empiezan a vestirse para la ocasión, las plazas recuperan su condición de punto de encuentro y la música, la pólvora y el ir y venir de vecinos anuncian que se acerca una de las semanas más esperadas del calendario local. Con la llegada de los días grandes en honor a la Virgen del Remedio, la ciudad se prepara para reencontrarse con algunas de sus estampas más reconocibles: las bandas en la calle, la pólvora, los actos religiosos, los vermuts, la música o los actos taurinos. Del 4 al 10 de septiembre, las Fiestas de Septiembre 2026 combinarán ese calendario heredado con nuevas propuestas que buscan ampliar públicos.

En el arranque festivo, las miradas estarán puestas en las Reinas y Damas de Honor 2026. La Exaltación del sábado 5 de septiembre marcará el inicio de su reinado y volverá a ser uno de los momentos de mayor carga simbólica de la programación. Durante el año serán las representantes de unas fiestas con un marcado componente familiar.

La presidenta de la Junta Festera de Monóvar, Reme Maqueda, pone el acento en esa dimensión: «las Reinas y las Damas de Honor representan lo mejor de nuestras fiestas. Detrás de cada una de ellas hay familias, ilusión, esfuerzo y un gran compromiso con nuestras tradiciones. Desde la Junta Festera trabajamos durante todo el año para que vivan una experiencia inolvidable y para que cada acto esté a la altura de lo que representa Monóvar».

La música será uno de los grandes protagonistas de las Fiestas de Septiembre 2026. / INFORMACIÓN

Nuevos sonidos para abrir las fiestas

El calendario arranca hoy, 4 de septiembre, con una de las grandes novedades de esta edición. Arrels Sonores celebrará su primera convocatoria en el recinto festero Tarín Marín con Dorian, Cycle, Diagnóstico Binario y Amable Session DJ. La propuesta mezclará conciertos, gastronomía y convivencia en una jornada que nace con intención de hacerse un hueco estable en la agenda cultural y festiva local.

No será la única apuesta musical. La Plaza de la Sala asumirá de nuevo el papel de gran escenario nocturno con uno de los carteles más amplios de los últimos años. Por allí pasarán el tributo a Raphael «Qué sabe nadie», People Band, la orquesta La Pato, Abril y Doña Manteca. La programación se extenderá con Sailor Smile, Alejandro Rizo y Los Permanentes y Kerma’ns, que también pondrán música a los vermuts del parque de la Alameda.

La música, además, saldrá a la calle. En esa línea se enmarca el I Encuentro de Charangas de Monóvar, otra de las incorporaciones de 2026, concebida para reforzar el ambiente festivo y favorecer la participación durante la jornada.

La programación combina tradición, cultura, música, gastronomía, pólvora y participación ciudadana. / INFORMACIÓN

También el público joven tendrá una cita específica el 6 de septiembre con Alvama Ice. La propuesta, impulsada por el Consejo de la Juventud de Monóvar y realizada con la colaboración de Tarín Marín, amplía una programación que quiere sumar iniciativas nacidas de la cooperación local.

Verónica Giménez, colaboradora de la Concejalía de Fiestas, resume esa convivencia entre continuidad y cambio: «hemos preparado una programación que mantiene intacta la esencia de nuestras Fiestas de Septiembre, pero que al mismo tiempo incorpora nuevas iniciativas que las hacen crecer. Hemos apostado por reforzar la música en directo, crear nuevos espacios de participación y continuar ofreciendo actividades para que todas las generaciones puedan vivir intensamente sus fiestas».

Las calles del municipio volverán a convertirse en el escenario de la programación. / INFORMACIÓN

El calendario que reconoce Monóvar

Las novedades convivirán con los actos que cada septiembre devuelven a Monóvar sus imágenes más conocidas. La Entrada de Bandas, el Pregón, la Ofrenda de Flores y Frutos y la solemne Procesión en honor a la Virgen del Remedio volverán a articular la vertiente más tradicional de la semana.

A ellos se sumarán los recorridos de los Nanos y Gegants, los espectáculos pirotécnicos, las actividades infantiles y los actos taurinos. Tampoco faltarán el Concurso de Gachamiga y la paella gigante organizada por la Junta Festera, ni la Exposición del Concurso Internacional de Fotografía «Fiestas de Septiembre», ligada a la memoria visual de la celebración.

Monóvar afronta así una nueva edición con la voluntad de conservar aquello que identifica sus fiestas y, al mismo tiempo, abrir espacio a nuevas formas de vivirlas. Durante siete días, vecinos y visitantes compartirán un programa que volverá a ocupar plazas, parques y calles con una celebración transmitida de generación en generación.