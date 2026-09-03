Conchi Gran, histórica activista vecinal, ya tiene su plaza en Elda

Un espacio público para una histórica activista. Elda ha inaugurado este jueves la plaza Conchi Gran, una zona recuperada para la ciudadanía situada al final de la calle Nueva, frente a la plaza Joan Miró, en el barrio de La Purísima.

La denominación de esta nueva plaza rinde homenaje a Conchi Gran Maestre, figura clave e histórica activista del movimiento vecinal, social y feminista de Elda. A lo largo de su dilatada trayectoria, Conchi Gran se ha consolidado como un referente fundamental en la defensa de los derechos del vecindario, la mejora de los barrios y la promoción de la cohesión social en la ciudad.

La plaza durante la inauguración / INFORMACIÓN

El acto ha sido presidido por el alcalde Rubén Alfaro, acompañado por el concejal de Espacio Público, José Antonio Amat, y ha contado con la presencia de la propia activista vecinal y numerosos vecinos y vecinas que han querido arropar este emotivo homenaje.

Alfaro ha puesto en valor la dedicación y el compromiso incansable de Conchi Gran en favor del bienestar de los barrios, la igualdad de oportunidades y la cohesión social de Elda, plasmando su nombre en una plaza pensada para el encuentro ciudadano y la convivencia comunitaria.

El alcalde ha señalado que “a lo largo de tu dilatada trayectoria te has consolidado como un referente fundamental en la defensa de los derechos del vecindario, la mejora de nuestros barrios y la promoción de la cohesión social. Esta plaza está dedicada a Conchi y a todas las personas que han defendido nuestros intereses. Este espacio es muy especial para el Ayuntamiento porque es la entrada al Centro Histórico”.

Alfaro ha destacado que el camino de Conchi Gran como dirigente vecinal no ha sido fácil: “Te has mantenido firme en la defensa del patrimonio local, del papel de nuestras aparadoras y en la lucha por la igualdad de derechos de la mujer. A Te conozco desde hace muchos años y siempre me ha encantado el amor que tienes por la ciudad y por el barrio. Siempre me has inculcado la importancia de pelear por nuestra ciudad y este es el mejor homenaje que podemos ofrecerte”.

El alcalde durante su intervención / INFORMACIÓN

Por su parte, Conchi Gran ha dado las gracias “al alcalde Rubén Alfaro, al concejal José Antonio Amat y al Ayuntamiento de Elda por este reconocimiento y también a la AVV La Purísima por acompañarme durante 40 años en esta lucha. Gracias también a mi familia, a la FAVE a Mosaico y a todos los que hoy me acompañáis”.

La creación de este nuevo enclave se enmarca en el plan integral de reurbanización y transformación urbana del centro histórico y del barrio de La Purísima. Gracias a estas actuaciones, realizadas a través de la Concejalía de Espacio Público e Inversiones, el espacio urbano se ha transformado en una zona accesible, moderna y pensada para el esparcimiento, la convivencia comunitaria y el disfrute de las familias eldenses.

Así, esta remodelación se une a la realizada previamente en la plaza Joan Miró y la urbanización de la calle Nueva para conseguir un nuevo acceso al centro histórico totalmente renovado, con mayor accesibilidad, iluminación y zonas verdes.

Accesibilidad

Esta actuación integral de todo el entorno conecta además con la reurbanización de los alrededores de la iglesia de Santa Ana y toda la mejora de la accesibilidad y la recuperación y puesta en valor de los viales de acceso al Castillo de Elda, todas ellas realizadas con el objetivo de conseguir una ciudad "más humana, moderna y sostenible".

La decisión de dar el nombre de Conchi Gran a este emblemático espacio partió del gobierno local y contó con el respaldo de todos los grupos municipales. El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha recordado que este es un reconocimiento no solo a una de las figuras más respetadas del activismo vecinal y feminista de la ciudad, "también a todos los vecinos y vecinas de un barrio que acogió hace unos ocho siglos el primer asentamiento urbano de Elda. Pero el barrio de La Purísima no solo es importante por su pasado, también lo es para el futuro de la ciudad"