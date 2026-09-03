Villena aprueba la primera de las cuatro ampliaciones del cementerio: 240 nichos y de forma urgente

El Ayuntamiento de Villena ha adjudicado la obra de urbanización y construcción de 240 nichos en la primera fase de ampliación del cementerio municipal del total de cuatro de las que consta el proyecto.

La empresa Construcciones Uorconf se ha hecho con el contrato por 742.000 euros, ha indicado la edil responsable, Maite Gandía. Este nuevo paso se suma a la contratación hace unos días de nuevo personal al servicio del camposanto.

La mercantil adjudicataria tiene el encargo de generar un primer edificio de nichos que ofrecerá 240 nichos individuales en la parcela del cementerio de 47.000 metros cuadrados. Además, se incluye la urbanización completa de esta ampliación del cementerio, la dotación de los servicios básicos, su mobiliario urbano y las zonas verdes del proyecto. El plan completo, que se irá desarrollando por fases, comprende un total de 960 nichos individuales en las cuatro edificaciones proyectadas.

En rojo, la zona que se va a ampliar del cementerio / INFORMACIÓN

Gandía ha explicado que esta obra, que tiene el carácter de urgente, cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses y asegura para los próximos años la prestación de un servicio básico.

Más personal

Además, ha recordado que en las últimas semanas se culminó el proceso de selección de tres personas que pasaron a formar parte del equipo municipal encargado de las tareas y labores propias del cementerio municipal.

"Estamos comprometidos con el buen funcionamiento de los servicios esenciales, y el que se presta en el camposanto es uno de ellos. Hoy vemos materializado el trabajo de muchos meses antes, puesto que este tipo de contratos, proyectos y licitaciones requieren de tiempo, no es posible improvisarlo", ha añadido.