Elda "recupera" una de las calles más emblemáticas del Centro Histórico

Elda finaliza los trabajos de reurbanización de la calle La Purísima, unos trabajos que han permitido recuperar y poner en valor una de las calles más emblemáticas del Centro Histórico.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, han visitado esta mañana esta vía, donde han finalizado los trabajos de reurbanización que se han realizado en una de las calles más emblemáticas del Centro Histórico de la ciudad. Las obras han contado con un presupuesto de 349.979 euros y forman parte del Plan ‘Elda parte de ti’, que tiene como objetivo "transformar nuestra ciudad con el foco puesto en conseguir una Elda más humana, accesible, moderna y sostenible", han informado desde el Consistorio.

Es otro hito importante en el proceso de recuperación del casco antiguo, en la puesta en valor del patrimonio y del legado histórico de Elda y en la creación del modelo de ciudad que queremos para los próximos años Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

El regidor eldense ha explicado que “se trata de una actuación en uno de los espacios más emblemáticos de nuestro Centro Histórico, un antiguo eje en torno al cual creció la ciudad y que atravesaba la antigua villa de este a oeste permitiendo la comunicación con Monóvar. Es otro hito importante en el proceso de recuperación del casco antiguo, en la puesta en valor del patrimonio y del legado histórico de Elda y en la creación del modelo de ciudad que queremos para los próximos años”.

Rubén Alfaro ha concretado que “la actuación se ha realizado en un tramo de calle de 160 metros lineales, entre las calles Colón y Natalia Tendero Gil. Se ha reurbanizado la calle en la zona incluida en este tramo, estableciendo una plataforma única y homogeneizando su imagen”.

El alcalde y el edil en la vía remodelada / INFORMACIÓN

Las obras han permitido renovar todo el pavimento con la instalación de adoquines y bordillos de granito claro, con franjas longitudinales de piedra caliza. Además, se ha renovado la red de agua potable, se han realizado nuevos imbornales para las aguas pluviales y se ha actuado en la red de alcantarillado, renovando un tramo de unos 60 metros entre las calles Francisco Laliga y Gonzalo Sempere.

Igualmente, se ha retirado la señalización vertical, los bolardos existentes en las calles San Agustín y Cardenal Cisneros, instalando nuevas jardineras y colocando bolardos en aquellos puntos en los que eran necesario. Se ha instalado nuevo arbolado y plantas con sistema de riego por goteo.

Iluminación

En cuanto a la iluminación, en los próximos días se instalan las nuevas luminarias, que se ubicarán sobre la zona de calzada rodada para conseguir la uniformidad deseada y cumplir con las directrices de eficiencia y ahorro energético. De igual manera, se procederá a instalar todo el cableado que cruza la calle en los postes que se han colocado para ello.

El alcalde de Elda ha finalizado recordando que “se trata de una actuación que nos va a permitir poner en valor una de las calles más emblemáticas y con más historia de nuestra ciudad y, al mismo tiempo, completar toda la renovación y reactivación de nuestro centro histórico”.