Elda vuelve a sus raíces con la llegada de sus Fiestas Mayores 2026: Todo lo que no puedes perderte

Con la llegada del mes de septiembre, Elda se prepara para desplegar uno de los momentos más esperados y emotivos de su calendario anual: sus Fiestas Mayores. Del 6 al 9 de septiembre de 2026, la ciudad recupera el ritmo de sus calles con una programación festiva que combina a la perfección los actos religiosos, las mejores actuaciones musicales, la gastronomía tradicional y un profundo sentido de convivencia comunitaria.

El origen de estas fiestas se remonta al año 1604, momento en que la tradición sitúa la llegada de los Santos Patronos a la ciudad. Según la leyenda popular, don Antonio Coloma, conde de Elda y virrey de Cerdeña, recibió a dos peregrinos que transportaron dos cajas con la misteriosa inscripción «Para Elda». Al ser abiertas tras la llegada al puerto, se hallaron en su interior las imágenes de Jesús crucificado y de la Virgen María con el Niño en brazos, siendo recibidas con júbilo por la población y trasladadas en procesión hasta la Iglesia de Santa Ana.

Más de cuatro siglos después, ese legado sigue vivo en las festividades dedicadas a la Virgen de la Salud (8 de septiembre) y al Cristo del Buen Suceso (9 de septiembre). Ambas jornadas constituyen los días grandes del programa e incluyen actos religiosos como el canto de las tradicionales Salves y las emotivas procesiones vespertinas que recorren las calles principales de la ciudad.

Junto a la solemnidad religiosa, la fiesta estalla en la calle a través de sus actos más populares. Destaca de manera especial el ritual de «Correr la Traca», una multitudinaria carrera pirotécnica de casi un kilómetro que discurre desde la Plaza de la Constitución hasta la Plaza Castelar, donde miles de vecinos avanzan protegidos con pañuelos y paraguas. Este año, la camiseta oficial rinde homenaje a este icono y al icónico mezclaíco (bebida tradicional a base de vermú, picón y sifón), protagonista indiscutible de los entrañables almuerzos populares que se celebran antes de los actos centrales. La decoración de la Plaza Mayor y la animación en los distintos barrios completan un ambiente festivo acogedor e inigualable.

Suelta del globo aerostático nocturno en Elda. / INFORMACIÓN

Almafrá y Castelar: los dos grandes escenarios de la música en directo

La música en vivo será, sin duda, una de las principales bazas de estas Fiestas Mayores. Con el objetivo de llegar a todos los públicos y llenar de ambiente las noches eldenses, la oferta de conciertos se amplía este año a tres grandes jornadas —los días 5, 7 y 8 de septiembre— con actuaciones totalmente gratuitas que darán comienzo a las 23:30 horas.

La Explanada de la Almafrá se consolida como el recinto de referencia para los grandes formatos y los ritmos más festivos y juveniles. Este espacio acogerá la esperada actuación de La Fúmiga (5 de septiembre), una de las bandas más atractivas del panorama festivo mediterráneo, que ha elegido Elda como una de las paradas clave de su final de gira para hacer bailar al público con su arrolladora energía. Asimismo, la Almafrá albergará el vibrante Elda Reggaeton Fest, una cita pensada para los amantes de los sonidos urbanos que contará con la participación de destacados artistas como Enygma.

La música en vivo será, sin duda, una de las principales bazas de estas Fiestas Mayores. / INFORMACIÓN

Por su parte, la céntrica Plaza Castelar se vestirá de gala para albergar propuestas musicales de primer nivel dirigidas a todas las edades. Entre los platos fuertes destaca el concierto de Maldita Nerea (8 de septiembre), la aclamada formación de pop-rock liderada por Jorge Ruiz, que repasará sus canciones más emblemáticas en una velada repleta de emoción. La Plaza Castelar acogerá también la voz del cantautor Diego Martín y el gran espectáculo retro Los40 Classic, una fiesta colectiva con los mayores éxitos de las últimas décadas que pondrá a bailar a vecinos y visitantes hasta bien entrada la madrugada.

Esta ambiciosa apuesta por la música popular en grandes recintos convivirá con la ineludible cita lírica del Concierto de Fiestas Mayores, organizado por la Asociación Músico Cultural Eldense (AMCE) Santa Cecilia el 7 de septiembre a las 21:30 horas en el Jardín de la Música. Bajo la dirección de Rafael Rico Pérez y con la aportación de la Agrupación Lírica Ciudad de Elda (dirigida en lo escénico por Francisco Martínez Olcina), este evento gratuito deleitará a los asistentes con un cuidado programa articulado en dos partes: una dedicada a piezas de ópera y otra volcada en la zarzuela. Además, las madrugadas cobrarán vida con la actividad de la barraca popular y la discoteca al aire libre, prolongando la animación festiva hasta altas horas.

La oferta de conciertos se amplía este año a tres grandes jornadas —los días 5, 7 y 8 de septiembre— con actuaciones totalmente gratuitas que darán comienzo a las 23:30 horas. / INFORMACIÓN

Compromiso con el bienestar: Puntos Violeta y Arco Iris

Para garantizar que el ambiente festivo se desarrolle en un entorno de máxima tranquilidad, respeto y libertad, la Concejalía de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Elda desplegará un estand conjunto de Punto Violeta y Punto Arco Irisen el recinto de conciertos de la Explanada de la Almafrá.

Este dispositivo técnico especializado prestará servicio de información, prevención, sensibilización y atención inmediata ante cualquier posible caso de agresión sexista o LGTBifóbica. El puesto estará operativo en horario nocturno, de 23:30 h a 02:30 h, los días 5, 7 y 8 de septiembre, coincidiendo con las horas de mayor afluencia de público a las actuaciones musicales. Todo el operativo trabajará en comunicación constante y coordinada con la Policía Local y la Policía Nacional.

La concejala de Igualdad y Mujer, María Gisbert, ha subrayado que la iniciativa persigue asegurar unos festejos inclusivos donde todas las personas, sin importar su género u orientación sexual, disfruten con absoluta confianza. «Los Puntos Violeta y Arco Iris son herramientas clave para concienciar, visibilizar la diversidad y ofrecer una respuesta inmediata», ha remarcado Gisbert, agradeciendo el trabajo conjunto con los cuerpos policiales para transmitir un mensaje claro de tolerancia cero ante cualquier tipo de discriminación.

Las Fiestas Mayores de Elda 2026 resumen a la perfección la identidad de un pueblo hospitalario que sabe custodiar su valioso patrimonio inmaterial mientras abre sus puertas a la modernidad y a los grandes eventos de ocio. Del 6 al 9 de septiembre, la música masiva en la Almafrá y Castelar, la riqueza de las tradiciones centenarias y el ambiente acogedor de sus calles convierten a Elda en el destino festivo indiscutible del final del verano en la provincia.

Programa de actos. Fiestas Mayores de Elda 2026

Sábado, 5 de agosto

Conciertos Fiestas Mayores:

19:00 · Teatro Castelar. Fiesta del pasodoble con la Orquesta Sinfónica del Teatro Castelar

23:30 · Plaza Castelar. Parrandboleros. La gran noche del bolero

23:30 · Explanada Almafrá. La Fúmiga

Domingo, 6 de agosto

13:00 · Iglesia de Santa Ana. Las camareras visten a la Virgen

20:00 · Casino Eldense. Recepción oficial a la sociedad eldense

23:30 · Ayuntamiento de Elda. Pregón por José Javier Santa Hernández

00:00 · Iglesia de Santa Ana. Monumental palmera y saludo de los eldenses a sus patronos. A continuación: fuegos artificiales. Jardines del Vinalopó

Lunes, 7 de septiembre

19:30 · Iglesia de Santa Ana. Santa misa

20:15 · Iglesia de Santa Ana. Salve a ocho voces de Agapito Sancho. A continuación: suelta del globo nocturno. Plaza Sagrado Corazón de Jesús

Conciertos Fiestas Mayores:

21:30 · Jardín de la Música. Concierto AMCE Santa Cecilia con la participación de la Agrupación Lírica Ciudad de Elda

23:30 · Plaza Castelar. Hija de la Luna N.º 1 con Diego Martín

23:30 · Explanada Almafrá. Tallarina On Tour

Martes, 8 septiembre

8:30, 9:30 y 18:30 · Iglesia de Santa Ana. Santa misa

11:00 · Iglesia de Santa Ana. Solemne misa mayor

13:15 · De la plaza de la Constitución a la plaza Castelar. Correr la Traca

13:45 · Plaza Mayor. Suelta de globo aerostático.

19:30 · Iglesia de Santa Ana. Salve grande de Hilarión Eslava y el villancico «Sol de justicia». A continuación: procesión con la Virgen de la Salud desde la iglesia de Santa Ana

Conciertos Fiestas Mayores:

23:30 · Plaza Castelar. Maldita Nerea

23:30 · Explanada Almafrá. Elda Reggaeton Fest

Miércoles, 9 de septiembre

8:30, 9:30 y 18:30 · Iglesia de Santa Ana. Santa misa

11:00 · Iglesia de Santa Ana. Solemne misa mayor

13:15 · De la plaza de la Constitución a la plaza Castelar. Correr la Traca

13:45 · Plaza Mayor. Suelta de globo aerostático

19:30 · Iglesia de Santa Ana. Salve grande de Hilarión Eslava y el villancico «Sol de justicia». A continuación: procesión con el Cristo del Buen Suceso desde la iglesia de Santa Ana