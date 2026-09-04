Monforte del Cid mantiene su oposición al paso de la línea eléctrica de las macroplantas solares

El Ayuntamiento de Monforte del Cid "mantiene firme la defensa de su territorio frente al trazado aéreo por el municipio de la línea eléctrica vinculada a las macroplantas solares La Balsa y La Cascada, proyectadas en Novelda y Aspe", según ha explicado el Consistorio este viernes en un comunicado

La Corporación presentó el pasado 19 de junio alegaciones al proyecto e hizo pública su oposición al trazado propuesto, reclamando "alternativas que permitan preservar una zona de alto valor paisajístico de Monforte del Cid".

El 7 de agosto, la Subdelegación del Gobierno dio traslado al Ayuntamiento de la respuesta de la empresa promotora a estas alegaciones. En su contestación, "la propia promotora reconoce el valor paisajístico de la zona afectada y admite que el soterramiento de la línea permitiría reducir su impacto, aunque descarta esta alternativa por el elevado coste económico que supondría".

Ante esta respuesta, el Ayuntamiento no ha dado por cerrado el asunto. El pasado 28 de agosto presentó un nuevo escrito en el que rechaza los argumentos de la promotora y "se reafirma íntegramente en las alegaciones formuladas inicialmente, manteniendo su exigencia de buscar soluciones que protejan el territorio".

La protección de nuestro territorio no puede depender de la rentabilidad de una empresa privada Juan José Hernández — Alcalde de Monforte del Cid

El alcalde de Monforte del Cid, Juan José Hernández, considera que la respuesta de la propia promotora refuerza uno de los principales argumentos que viene defendiendo el Ayuntamiento.

“Resulta difícil de entender que la propia promotora reconozca el valor paisajístico de la zona y admita que soterrar la línea reduciría su impacto en sus alegaciones, pero descarte esta posibilidad por su coste. La protección de nuestro territorio no puede depender de si una solución resulta más o menos rentable para una empresa privada”, señala Hernández.

El alcalde reclama, además, que los municipios dispongan de mayores instrumentos para intervenir en proyectos que tienen una incidencia directa sobre su territorio.

Un tendido eléctrico a su paso por una zona agrícola de Monforte del Cid / INFORMACIÓN

“Los ayuntamientos debemos tener capacidad real para defender nuestro territorio y los intereses de nuestros vecinos. No puede ser que una infraestructura atraviese parte de nuestro término municipal, afectando al paisaje y a terrenos agrícolas, y que el criterio económico del promotor termine teniendo más peso que la voluntad de los vecinos que viven y trabajan en ese territorio”, añade.

Desde el Gobierno municipal insisten en que "el ahorro económico de un proyecto privado no puede prevalecer sobre la protección paisajística y territorial y reclaman a las administraciones estatal y autonómica mayores herramientas para que los municipios puedan defender sus intereses ante este tipo de proyectos".

Expropiaciones

El alcalde recuerda, además, que el proyecto no tiene únicamente consecuencias paisajísticas, sino que afecta, en determinados puntos del trazado, la expropiación de parte de parcelas con viñedos actualmente en producción.

El Ayuntamiento reivindica asimismo un mayor peso de los municipios en las decisiones relacionadas con la implantación de grandes instalaciones fotovoltaicas.

“Las plantas solares se proyectan en Novelda y Aspe, pero parte de la línea eléctrica atraviesa y afecta a Monforte del Cid. Vamos a seguir defendiendo nuestro territorio y reclamando soluciones. Proteger Monforte no puede depender de si al promotor le salen o no las cuentas”, concluye Hernández.

"Con el escrito presentado el 28 de agosto, el Ayuntamiento mantiene íntegramente sus alegaciones y continuará defendiendo durante toda la tramitación alternativas que reduzcan el impacto de la infraestructura sobre Monforte del Cid", han añadido desde el Consistorio.