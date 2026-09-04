La Orquesta Sinfónica del Teatro Castelar presenta la programación de su VI Temporada

La Orquesta Sinfónica del Teatro Castelar ha presentado su VI Temporada Sinfónica 2026/2027, una programación que ofrecerá cinco conciertos entre los meses de septiembre de 2026 y julio de 2027 y que volverá a situar la música sinfónica como uno de los grandes ejes de la programación cultural de Elda.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Elda, Iñaki Pérez Rico, y el director artístico y musical de la Orquesta Sinfónica del Teatro Castelar, Octavio J. Peidró, han dado a conocer una temporada que apuesta por la variedad, la calidad artística y la incorporación de diferentes estilos y formatos para acercar la música sinfónica a públicos diversos.

Pérez Rico ha destacado que “la Orquesta Sinfónica del Teatro Castelar se ha consolidado como una formación fundamental dentro de la programación cultural de nuestra ciudad y esta nueva temporada demuestra, una vez más, el enorme potencial y la calidad de sus músicos”.

El edil ha señalado que “contar con una programación sinfónica estable, con propuestas tan diferentes entre sí, es una oportunidad para seguir disfrutando de la música y, al mismo tiempo, para hacer de nuestros espacios culturales lugares de encuentro para toda la ciudadanía”.

El director, Octavio J. Peidró, ha desgranado la programación: la temporada arrancará el próximo 5 de septiembre, a las 19.00 horas, en el Teatro Castelar, con el concierto ‘Fiesta del Pasodoble’, un programa que llevará al escenario algunos de los pasodobles más célebres en versión sinfónica.

El segundo concierto tendrá lugar el 24 de octubre, a las 20.00 horas, en el Auditorio ADOC, bajo el título ‘Seises neoclásicos’. La propuesta incluye un sexteto para vientos y piano, un concierto para clavecimbalo y cinco instrumentos, así como un sexteto para piano y quinteto de viento.

El 3 de enero de 2027, a las 19.00 horas, en el Auditorio ADOC, llegará la propuesta ‘Voces de Acullá: de la Catedral al Rock’, que contará con Shlomo Rodríguez, director del coro, y Octavio J. Peidró como director. El título hace referencia a voces o música vocal de otro tiempo. El concierto hará un recorrido desde la música clásica antigua a la música moderna como el rock.

La cuarta cita será el 6 de marzo de 2027, a las 20.00 horas, en el Auditorio ADOC, con ‘Sturm und Drang’, un concierto que contará con el violinista Luis Segura como artista invitado. El programa estará protagonizado por Mozart y su Concierto para violín nº 5, además de la Sinfonía nº 4 de Tchaikovsky.

La VI Temporada Sinfónica concluirá el 23 de julio de 2027, a las 22.00 horas, en la Terraza Salones Princesa, con ‘Una historia del saxo’, una propuesta enmarcada en Elda 40gra2 que contará con Andrés Rico y Manuel Mondéjar, dos jóvenes músicos eldenses integrantes de Diacronesis.

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Las entradas tienen un precio de 5 euros en el Teatro (que se pueden adquirir a través de servientradas o 2 horas antes en la taquilla del teatro) y las de ADOC 6 euros que se pueden comprar en vivaticket.com. El concierto de cierre será gratuito.