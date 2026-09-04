El PP pide la comparecencia del alcalde de Villena en las Cortes para que aclare la seguridad del Tesoro

El PP pide la comparecencia del alcalde de Villena, el socialista Fulgencio Cerdán, para que aclare en las Cortes Valencianas las circunstancias del robo del Tesoro y las medidas de seguridad con las que contaba el Museo de Villena (Muvi).

El síndic del Grupo Popular en el parlamento autonómico, el alcoyano Nando Pastor, ha denunciado lo que describe como “la política del avestruz” que utiliza el primer edil de Villena, “escondido con la cabeza gacha en lugar de dar explicaciones con todo lujo de detalles de por qué no se pusieron las medidas necesarias para evitar el robo de uno de los mayores tesoros del patrimonio del pueblo valenciano”.

Nando Pastor / INFORMACIÓN

Pastor ha manifestado en un comunicado este viernes que “aquí no valen los golpes de pecho. El alcalde de Villena debe dar explicaciones en Les Corts”.

El dirigente popular ha anunciado la petición de comparecencia de Cerdán en la Comisión de Educación y Cultura que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular “para que detalle pormenorizadamente” todas las circunstancias que rodearon el robo del Tesoro, y especialmente, las medidas de seguridad con que contaba el Muvi en el momento de los hechos.

Lo que tiene que hacer el alcalde de Villena es dar la cara y muchas explicaciones, con luz y taquígrafos Nando Pastor — Síndic del PP en las Cortes Valencianas

En este sentido ha recordado que los propios presupuestos municipales reflejan que la partida destinada a Seguridad y Vigilancia del Museo pasó de 10.000 euros en 2025 a 3.000 euros en 2026, lo que supone una reducción del 70 %. Una disminución que ha explicado el Ayuntamiento se debe a que las inversiones por ejemplo en la compra de las cámaras de vigilancia se realizan un año, no se ponen al año siguiente otra vez más cámaras, sino que lo que queda es una partida para mantenimiento.

Gravedad

A su juicio “es de tal gravedad todo lo concerniente a este latrocinio que pretender finiquitar el asunto con un ‘estoy destrozado’ es inadmisible. Lo que ahora calla, deberá explicarlo en Les Corts”, a lo que ha añadido que “destrozados estamos todos los valencianos, no solo él, lo que tiene que hacer es dar la cara y muchas explicaciones, con luz y taquígrafos”.

Juani Ruz

Entre otros aspectos, el GPP requiere al primer edil información precisa por los sistemas de seguridad que estaban instalados y operativos la noche del robo, qué medidas contemplaba exactamente el contrato para la protección de las vitrinas que custodiaban el Tesoro, qué cámaras, alarmas, vitrinas y otros dispositivos se adquirieron, cuándo se instalaron y cuáles estaban efectivamente funcionando cuando se produjo la sustracción de las piezas. Una información que por otra parte la Conselleria de Cultura, gobernada por el PP, ya ha solicitado formalmente al Ayuntamiento, según informó la Generalitat el jueves.

En referencia a la titularidad de las instalaciones, Nando Pastor recuerda que el Museo es de titularidad y gestión municipal y que, por tanto, “es el garante de que se den las necesarias medidas de seguridad tanto en dispositivos técnicos como en personal de vigilancia”.

Así es el Tesoro de Villena / Rafa Arjones

Desde el Grupo Popular, a las peticiones ya realizadas, se suma la solicitud de explicaciones “en la sede de la soberanía de los valencianos mientras la investigación policial sigue su curso”. “Los políticos no estamos para lamentos ni quejas plañideras sino para dar respuestas y seguridad a todos los ciudadanos”.

Y ha trasladado una pregunta: “¿Qué sucedería si nos robaran por escasez de seguridad y vigilancia otras joyas de nuestra historia como la Dama de Elche, la Real Senyera o el Santo Cáliz? ¿Bastarían unas declaraciones a los medios y tres golpes de pecho para zanjar el asunto?”

Los hechos se remontan al 27 de agosto, cuando fue sustraído del Muvi gran parte de las 66 piezas del Tesoro de Villena. Unas joyas de extraordinario valor arqueológico e histórico “no solo para Villena y la Comunitat Valenciana sino para la cultura y patrimonio de Europa así que, bromas ni una”, ha añadido Pastor.