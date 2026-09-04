Villena abre este sábado sus Moros y Cristianos con el pregón y la Entrada
La pregonera Emi Millá Romero da inicio a las celebraciones a las 12:00 horas mientras que el gran desfile arrancará a las 16:00 horas con 12.000 festeros
Villena da inicio este sábado a los días grandes de los Moros y Cristianos con el pregón y la Gran Entrada, donde participaran 12.000 festeros y 5.000 músicos.
Antes, este viernes está previsto que se celebre el concierto de la Banda Municipal de Música de Villena. Pero el gran arranque de las fiestas está previsto para el sábado cuando a mediodía dé inicio el pregón oficial, tras una semana convulsa en la ciudad por el robo de su Tesoro, incluidas varias coronas de la patrona, entre ellas la que luce en las fiestas.
Este año correrá a cargo de Emi Millá Romero, una reconocida profesional vinculada a la asistencia social y al asociacionismo local. Esta licenciada en Pedagogía y doctora en Psicología ha desarrollado su actividad profesional en APADIS durante 43 años, ocupando, entre otros cargos, el de directora del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.
Una vez terminado el pregón desde el balcón del Ayuntamiento en la Plaza de Santiago, la Banda Municipal de Música de Villena interpretará el himno nacional, estallará una gran traca de pólvora y sonará el pasodoble ‘Villena Festera’, con que culmina todo el acto inicial del pregón.
Seguidamente, se inicia la Fiesta del Pasodoble, un desfile que encabezan las Regidoras, que preceden a la Banda Municipal que recorre el centro de la ciudad.
Gran Entrada
Posteriormente, y como es tradicional, a las 16.00 horas sonará el sonido del bombo que da inicio a la Gran Entrada, el multitudinario desfile que congrega a 12.000 festeros y a otros 5.000 músicos que acompañan a las comparsas.
Desde la esquina de la calle Nueva con la avenida de Elche arrancará el desfile que inicia el bando moro con sus siete comparsas, seguidas de las siete comparsas cristianas. Una Gran Entrada que cierran la Regidora Mayor y la Regidora Infantil.
El final del desfile coincide con el inicio de las verbenas en cada una de las comparsas, que abren sus sedes para llenar la ciudad de música y convivencia vecinal.
La pregonera
Millá Romero fue fundadora y presidenta de la Asociación Valenciana de Profesionales de Atención Temprana y de la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana.
A nivel universitario, ha sido codirectora del Máster en Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia durante 22 años y docente en cursos de postgrado en 11 universidades españolas. Ha participado en investigaciones y programas de prevención sobre poblaciones de alto riesgo de discapacidades y en la regulación normativa del sector.
La pregonera atesora una dilatada producción literaria vinculada a su disciplina profesional y universitaria, por ejemplo, como coautora del Libro Blanco de la Atención Temprana del Real Patronato sobre Discapacidad, y autora de numerosos libros y artículos científicos sobre el desarrollo infantil y la Atención Temprana.
Ha organizado y participado como ponente en numerosos congresos, jornadas y cursos estatales e internacionales sobre desarrollo infantil, Atención Temprana y diversidad funcional. Por su trayectoria profesional, ha recibido el Premio Honorífico Estatal de Atención Temprana de la Federación GAT y la Fundación ONCE, además de haber sido reconocida por la Conselleria de Servicios Sociales por sus aportaciones profesionales.
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