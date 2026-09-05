Emi Millá Romero, pregonera: "Villena es un tesoro, ¡lo sigue siendo y lo seguirá siendo!"

"Es Día 5 y es mediodía". 59 años desde el primer Pregón preceden a una frase que se repite con la emoción y la alegría de una ciudad que brilla al son de pasodobles y marchas moras y cristianas. Villena está de fiesta.

Emi Millá Romero ha sido la encargada de poner voz al inicio de las Fiestas de Moros y Cristianos de 2026 con un pregón en el que ha combinado recuerdos personales, orgullo festero y una marcada reivindicación de la solidaridad, la igualdad y la inclusión.

La pregonera ha comenzado su intervención en la Plaza de Santiago haciendo referencia inevitablemente al momento que atraviesa la ciudad tras el robo del Tesoro y de las coronas de la Virgen. "A pesar del dolor y la tristeza colectiva que sufrimos", ha señalado antes de lanzar un mensaje de unión: "Juntos vamos a superar la desolación y vamos a sentirnos más fuertes para afrontar los retos futuros. ¡Ánimo, Villena! ¡Adelante!".

Identidad y solidaridad como reclamo

Sus primeras palabras también han incluido una muestra de apoyo y solidaridad hacia el Bando Marroquí, comparsa sufrió un incendio en su sede la noche del 14 de agosto de este año, antes de adentrarse en su propia vinculación con Villena y con unas fiestas que conoce desde dentro.

Millá ha recordado ese "pellizco en el estómago" que provoca escuchar los primeros compases de "La Entrada" y ha descrito los cinco días festivos como una sucesión de música, pólvora, colores, abrazos, recuerdos y reencuentros.

"Villena es mucho más que fiestas: es un tesoro ―¡lo sigue siendo y lo seguirá siendo!― por sus habitantes, su historia, su patrimonio, su dinamismo cultural, sus campos y montañas. Y lo es también por su desarrollo empresarial y por su fuerza trabajadora", destacó Millá, poniendo en valor una ciudad que va mucho más allá de sus celebraciones.

La pregonera, Emi Millá, junto al alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán. / INFORMACIÓN

Una fiesta con más de 12.000 participantes

El pregón ha servido además para poner cifras a la magnitud de los Moros y Cristianos villenenses: más de 12.000 festeras y festeros, 40 escuadras especiales y alrededor de 100 bandas de música, además de grandes citas como la Entrada, la Cabalgata, las embajadas en el Castillo de la Atalaya, las guerrillas, la Alborada, la Conversión, las romerías y la Procesión de la Virgen de las Virtudes.

Sin embargo, uno de los grandes hilos conductores del discurso ha sido la inclusión. Millá ha defendido que las fiestas son un lugar en el que "cabemos todas y todos", independientemente de la edad, procedencia, identidad, creencias o capacidades, y ha puesto como ejemplo la presencia de personas con diversidad funcional en las distintas comparsas.

"Ese es un exponente de cohesión que debemos cuidar y difundir a los cuatro vientos", ha reivindicado. También ha destacado el papel que las mujeres han ganado en las fiestas durante los últimos 38 años y ha mostrado su reconocimiento hacia quienes han trabajado por avanzar en igualdad.

Emi Millá durante el pregón de las fiestas de Villena. / INFORMACIÓN

Villena mira hacia el reconocimiento internacional

El pregón también ha dejado espacio para una de las grandes aspiraciones de las fiestas. Millá ha defendido que los Moros y Cristianos, actualmente reconocidos como Fiesta de Interés Turístico Nacional, deben alcanzar la declaración de Interés Turístico Internacional. "¡Villena bien lo merece! ¡Lo conseguiremos!", ha proclamado.

En su tramo final, la pregonera ha condensado buena parte del mensaje de su intervención en una reivindicación: que estos días sean "un espacio seguro, abierto y accesible para todos". Y ha dejado una de las frases más destacadas del pregón: "Reivindico la alegría como un derecho, el respeto como una obligación y la diversidad como una riqueza".

Después ha llegado la llamada que aguardaba toda la Plaza de Santiago: "¡Que comience la Fiesta!". El pregón de Emi Millá ha concluido entre vivas a la patrona y a la ciudad: "¡Viva la Morenica! ¡Viva Villena!".

Un comienzo agridulce tras el suceso que dejó en vilo a una ciudad que siente, aguarda y disfruta de sus tradiciones. Una de ellas ha sido la entonación del pasodoble "Villena festera" interpretado por la Banda Municipal de Villena. Y como dice su letra; villeneros y villeneras, reventad de gozo ya porque han llegado las fiestas y es tiempo de disfrutar.