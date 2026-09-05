Villena se rinde ante la Gran Entrada de Moros y Cristianos

Villena vivió este sábado uno de los actos más esperados de sus fiestas con la celebración de la Gran Entrada de las comparsas de Moros y Cristianos, que comenzó a las 16:00 horas y volvió a llenar las calles de música, color y ambiente festero.

El desfile arrancó en la Calle Nueva, en su intersección con la avenida de Elche, encabezado por la Laureada Banda Municipal de Música de Villena. Tras ella desfilaron las comparsas del Bando Moro, seguidas por las del Bando Cristiano, respetando el orden tradicional.

El Embajador Moro y su cortejo abrieron el Bando Moro acompañados por la comparsa de Moros Viejos, dando paso posteriormente al resto de formaciones que participaron en la Gran Entrada.

Más de 12.000 festeros, acompañados por sus boatos y casi 5.000 músicos repartidos en cerca de 150 bandas, transformaron durante horas las calles de Villena en un gran escenario en el que se sucedieron los espectaculares trajes, las escuadras especiales y las recreaciones históricas propias de estas fiestas.

Villena se viste de fiesta / Alex Domínguez

Al son de la media luna y la cruz

Cada una de las 14 comparsas estuvo acompañada por su correspondiente banda oficial. Los Moros Viejos desfilaron con la Sociedad Musical La Lira de Quatretonda; los Moros Nuevos, con la Sociedad Musical Los Rosales de Bolbaite; el Bando Marroquí, con la Unión Musical Villanueva de Castellón; los Moros Realistas, con la Societat Protectora Musical La Lira de Alfarp; los Moros Nazaríes, con la Unión Musical Belgidense y también participó la Banda Primitiva de Palomar junto a los Moros Bereberes.

El bando de la cruz comenzó con Los Piratas que desfilaron acompañados por la Sociedad Instructiva Unión Musical de Xeresa; los Estudiantes, con la Agrupación Musical Enguerina; los Marinos Corsarios, jutno a la Societat Musical L'Armonía de Montroy; los Andaluces al ritmo de la Sociedad Protectora Musical de Antella; los Labradores, con la Sociedad Musical San Francisco de Paula de Bolbaite; los Ballesteros, con Santa Cecilia La Canal de Bolbaite; los Almogávares, con la Agrupación Musical Fent Soroll; y los Cristianos, con la Sociedad Musical Santa Bárbara de Bolbaite.

Las Regidoras cerraron la Gran Entrada, poniendo el punto final al desfile. La Gran Entrada concluyó en la avenida de la Constitución, a la altura de las intersecciones con las calles Coronel Selva y San Isidro, después de recorrer las calles de Villena durante una de las grandes citas del calendario festero, aunque las celebraciones no acabaron ahí, continuaron con las tradicionales verbenas en los cuarteles.

Visita a la Patrona hasta la madrugada

La jornada festiva continuó a las 18:00 horas con la apertura de la puerta lateral de la Iglesia Arcedianal de Santiago Apóstol, donde vecinos y visitantes pudieron acercarse a visitar a la Patrona.

El templo permanecerá abierto hasta la 1:00 horas de la madrugada, completando una tarde y una noche marcadas por la tradición festera y religiosa de Villena.

Próximos actos

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Villena continúan este domingo con una de sus citas más emotivas, la Ofrenda a la patrona, la Virgen de las Virtudes, que tendrá lugar a las 12:00 horas. Ya por la tarde se celebrará el Desfile de la Esperanza a las 19:00 horas, mientras que la noche estará marcada por la Retreta, a las 23:00 horas, y la Alborada, prevista para la 1:00 de la madrugada.

El lunes llegará el turno de la reconquista cristiana. La jornada comenzará con la Guerrilla, a las 12:15 horas, seguida de la Embajada del Cristiano al Moro. Por la tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar la singular Representación de la Conversión del Moro al Cristianismo, tras la que se celebrará la Procesión.

Las fiestas afrontarán su última jornada el martes, con la Romería a partir de las 9:00 horas. Por la tarde, desde las 17:00 horas, tendrá lugar la Entrada de nuevos capitanes, alféreces y madrinas, uno de los actos que pondrá el broche a los festejos.