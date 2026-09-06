El Bando Moro conquista el Castillo de la Atalaya en una Villena rendida a la pólvora

Villena ha vuelto a estremecerse este domingo con el estruendo de los arcabuces. La pólvora se ha adueñado a mediodía de las calles del casco histórico durante la tradicional Guerrilla y la posterior Embajada del Moro al Cristiano, uno de los actos más simbólicos de las Fiestas de Moros y Cristianos y que ha terminado, como manda la tradición, con la victoria del Bando Moro y la conquista del Castillo de la Atalaya.

Las hostilidades han comenzado a las 12.00 horas con la salida de los arcabuceros desde la Plaza de Santiago. El Bando Cristiano ha emprendido primero el camino hacia la fortaleza por Ramón y Cajal, Juan Chaumel, La Cruz, San Ramón, Hernán Cortés, General Prim y Libertad. Los Estudiantes han abierto la comitiva, seguidos por el resto de comparsas en el orden tradicional, hasta que los cristianos han ocupado el Castillo.

Después ha llegado el turno de las huestes moras. Encabezados por los arcabuceros de los Moros Nuevos, han avanzado desde el centro histórico por Teniente Hernández Menor, Plaza Mayor, Santa María, El Hilo, Nueva, Rulda, Plaza Biar, Onil, Castalla, Rambla y Plaza Virgen de Fátima hasta alcanzar la explanada del Castillo. Tras ellos han desfilado el resto de comparsas y, cerrando el recorrido, los Moros Viejos junto al boato del embajador, las banderas, los guiones, su banda de música y La Mahoma.

Los Moros Nuevos encabezaron el camino hacia la Guerrilla y la Embajada del Moro al Cristiano en Villena. / INFORMACIÓN

El Castillo será musulmán hasta el martes

El sonido de los disparos ha dejado entonces paso a las palabras. A los pies del Castillo se ha representado la Embajada del Moro al Cristiano, una escenificación que recrea el enfrentamiento entre ambos bandos y que constituye uno de los elementos más antiguos y característicos de las fiestas villenenses. Los textos de las Embajadas se remontan a principios del siglo XIX y encuentran en el Castillo de la Atalaya un escenario difícilmente igualable, convertido cada septiembre en epicentro de la historia festera de Villena.

La representación ha terminado con la derrota cristiana y la toma de la fortaleza por el Bando Moro, que ha instalado en su interior la efigie de La Mahoma como símbolo de la conquista y que comparte con la localidad de Biar. Una escena que ya en ediciones anteriores ha dejado algunas de las estampas más reconocibles de estas fiestas: la explanada envuelta en pólvora, los embajadores frente a frente y el Castillo dominando una representación en la que la teatralidad se mezcla con el estruendo de la arcabucería.

La victoria mora abre ahora un paréntesis de dos días en el relato festero. El Castillo permanecerá en manos del Bando Moro hasta el 8 de septiembre, cuando se invertirán los papeles con la Guerrilla y la Embajada del Cristiano al Moro, que culminarán con la reconquista de la fortaleza. Es el mismo hilo argumental que se representa cada año en las jornadas centrales de la fiesta y que vuelve a dejar a Villena, simbólicamente, bajo el dominio de la media luna.

De la Diana a la Gran Cabalgata

La jornada había comenzado mucho antes. A las siete de la mañana, la Diana reunió a todas las comparsas y sus bandas de música por las calles de Villena. Más tarde, la iglesia de Santiago acogió los actos religiosos y, a las 10.00 horas, la Misa Solemne dedicada a la juventud, durante la que los embajadores infantiles representaron la Conversión del Moro al Cristianismo. Al finalizar, el pasodoble "La Morenica" acompañó la aparición de la imagen de la patrona, portada por niños y jóvenes de la Comparsa de Marinos Corsarios, mientras los alféreces infantiles hacían rodar sus banderas, excepto el alférez infantil de la Comparsa de Marinos Corsarios que lo hizo delante de la Patrona.

Y la fiesta no se detiene. El Contrabando de la Comparsa de Andaluces toma el relevo de la pólvora, a partir de 18.00 horas desde las inmediaciones de la Plaza María Auxiliadora y parlamento a la altura de la calle Elda. Tras el Santo Rosario y la misa del primer día del Triduo en honor a Nuestra Señora María de las Virtudes, Villena afrontará otra de las grandes citas de la jornada: la Gran Cabalgata, que comenzará a las 21.00 horas y volverá a llenar las calles de música, boatos y comparsas antes de las tradicionales verbenas.