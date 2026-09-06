Cambio en las Fiestas de Elda: suspendida la Alborada por riesgo extremo de incendios

El Ayuntamiento de Elda ha suspendido el lanzamiento de la Alborada previsto para esta noche después de que la Generalitat Valenciana haya decretado el nivel de emergencia 3 por riesgo extremo de incendios forestales en el interior de la provincia de Alicante.

La decisión afecta a uno de los actos previstos dentro de las Fiestas Mayores de Elda, aunque el consistorio ya trabaja para encontrar una nueva fecha en la que pueda celebrarse con todas las garantías de seguridad.

La situación de alerta máxima implica la prohibición de realizar cualquier tipo de fuego, incluida la utilización de material pirotécnico, tanto en terrenos forestales como en sus zonas de influencia.

En el caso de la Alborada, el lugar desde el que se realiza tradicionalmente el disparo, en los Jardines del río Vinalopó, se encuentra rodeado de zona forestal, por lo que queda afectado por las restricciones establecidas ante el elevado riesgo de incendio.

El Ayuntamiento busca una nueva fecha

Desde la Concejalía de Fiestas se ha comenzado ya a estudiar una alternativa para poder celebrar el lanzamiento en otro momento. La intención del gobierno municipal es que, siempre que sea posible, pueda mantenerse dentro del propio calendario de las Fiestas Mayores.

La nueva fecha dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de los informes de Emergencias. El objetivo, según ha explicado el Ayuntamiento, es que el acto pueda desarrollarse cuando no exista riesgo para las zonas forestales próximas.

Sí se mantiene, en cambio, el lanzamiento de la tradicional palmera previsto para las 00.00 horas desde la azotea de la iglesia de Santa Ana, una vez finalizado el Pregón. Emergencias ha autorizado este disparo al realizarse dentro del casco urbano y fuera del área afectada por las restricciones vinculadas a los terrenos forestales.

El Ayuntamiento también ha recordado que incumplir las medidas establecidas durante una situación de riesgo extremo puede ser considerado una imprudencia grave y acarrear responsabilidades y sanciones.

Como precedente, el consistorio ha mencionado el caso ocurrido en Cullera, donde el lanzamiento de un castillo de fuegos artificiales en 2014 pese a existir una advertencia por riesgo extremo provocó un incendio que afectó a más de tres hectáreas de monte. El entonces alcalde fue posteriormente condenado e inhabilitado.

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La suspensión de la Alborada supone así un cambio de última hora en la programación festiva de Elda, a la espera de que una mejora de las condiciones permita fijar una nueva fecha para su celebración.