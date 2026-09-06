Rescatadas del olvido: cuando Alcoy dibujó a los Santos Patronos de Elda al abrigo del ferrocarril

Dos desconocidas litografías de los Santos Patronos de Elda, fechadas en el año 1858, han sido rescatadas del olvido por el alcalde Rubén Alfaro. Su afición por rastrear en los anticuarios documentos, objetos y fotografías y antigüedades de su ciudad ha permitido entrelazar, además, los vínculos históricos y artísticos de Elda y Alcoy.

El último fruto de esta afición ha sido el hallazgo, restauración y feliz rescate de dos extraordinarias litografías elaboradas hace más de siglo y medio. No son dos estampitas cualesquiera. Se trata de dos obras maestras del grabado firmado por el alcoyano Antonio Pascual y Abad (1809-1882), considerado el litógrafo del siglo XIX más destacado en Valencia.

Las copias de las litografías que se van a distribuir tras la recuperación y restauración de los originales / INFORMACIÓN

Dos láminas artesanales que reproducen con minuciosidad casi mística las imágenes veneradas de los Santos Patronos de Elda: la Santísima Virgen de la Salud y el Santísimo Cristo del Buen Suceso.

Para el alcalde, recuperar estas antiguas imágenes ha sido mucho más que desempolvar la obra de una de las figuras más destacadas de las artes gráficas valencianas; ha supuesto recuperar un fragmento del alma colectiva de los eldenses.

Lejos de arrinconar semejante tesoro en el fondo de un cajón municipal o en las paredes nobles de un despacho para deleite exclusivo de unos pocos, el Ayuntamiento de Elda ha decidido transformar el hallazgo en un regalo para la ciudad.

Obsequio para la ciudadanía

Coincidiendo con la inminente llegada de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso, el Consistorio ha editado una tirada especial de 2.000 carpetas de colección que contienen reproducciones idénticas y facsimilares de ambas láminas decimonónicas. Una reliquia del pasado que se repartirá de forma gratuita entre los ciudadanos de Elda.

Ninguna comunidad puede avanzar hacia el mañana con determinación si olvida el pulso vital y la memoria de su pasado Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

La intención del alcalde no oculta una clara vocación pedagógica y de memoria histórica con especial atención a las futuras generaciones. “A los jóvenes eldenses se les entrega esta reliquia como una brújula y un puente: la brújula que les recuerde la solidez de sus orígenes y el puente sobre el que habrán de proyectar el futuro de la ciudad”, ha señalado Alfaro, destacando que "ninguna comunidad puede avanzar hacia el mañana con determinación si olvida el pulso vital y la memoria de su pasado".

El alcalde con los originales / INFORMACIÓN

Origen festivo

Todo apunta a que las dos litografías nacieron como una cuidada edición conmemorativa para festejar el instante exacto en que la capital del Medio Vinalopó se asomaba, por primera vez, al balcón de la modernidad y del progreso. Religiosidad y ferrocarril, fe e industria, empaquetados bajo los trazos magistrales del lápiz graso de un artista alcoyano. Porque si algo demuestra este hallazgo es que el arte siempre ha sabido tender puentes indisolubles entre las ciudades de Elda y Alcoy, hermanadas en este caso por la maestría gráfica de Pascual y Abad.

Figura clave

La trayectoria del autor bien merece una parada en el camino para comprender la magnitud del hallazgo. Ya desde niño, al mostrar especiales dotes para el dibujo, fue enviado por su padre a Valencia, donde estudió dibujo y grabado en la prestigiosa Academia de San Carlos.

El Ayuntamiento edita 2.000 copias para su distribución gratuita

Su dominio de la técnica no tardó en darle un notable reconocimiento público; prueba de ello es que, con motivo de la Exposición Regional, le fue otorgada la medalla de primera clase por "sus adelantos en la litografía y fabricación de las telas de abanicos". Su implicación con la cultura y el desarrollo de la época fue tal que también formó parte de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, consolidándolo como una figura clave e imprescindible en el panorama intelectual y artístico de su tiempo, según los estudios realizados por el alcoyano Adrián Espí Valdés, doctor en Historia del Arte.

La historia, que a veces tiene la elegancia de engarzar las coincidencias con la precisión de un relojero suizo, nos traslada al célebre taller de la plaza de Mosén Sorell, en el corazón de aquella Valencia decimonónica desbordante de vapor, burguesía y gremios refinados. Allí, entre prensas mecánicas y piedras calizas traídas de Baviera, Pascual y Abad imprimió sobre el papel no solo la devoción de un pueblo, sino también la impronta de todas aquellas generaciones de eldenses que supieron erigir, a través del esfuerzo y la fe en sus raíces, una comunidad solidaria y emprendedora.

Aquel 1858 no fue un año vulgar para los eldenses. El 15 de marzo de ese mismo ejercicio entraba en servicio la estación de ferrocarril de Elda, integrándose en la ambiciosa línea Madrid-Alicante. Dos meses más tarde, el 25 de mayo, la mismísima reina Isabel II bajaba del tren real con todo su séquito para inaugurar oficialmente el trazado. Elda se convertía así en una de las primerísimas poblaciones de todo el corredor Aranjuez-Alicante en disponer de estación propia, un hito que dinamitó el aislamiento agrícola y encendió la mecha de una próspera comunidad industrial.