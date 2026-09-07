Estas son las mejoras que ha acometido Novelda en el parque del Bancal Fondo

Los trabajos de adecuación y mejora del parque Bancal Fondo de Novelda entran en su recta final tras unas semanas de intenso trabajo que han permitido renovar y modernizar este espacio con una inversión de 54.000 euros.

El alcalde Fran Martínez ha presentado la intervención que se lleva a cabo y que se enmarca en las actuaciones que el Ayuntamiento de Novelda viene ejecutando para la mejora y recuperación de los espacios públicos de la ciudad, una vez la cancelación de la deuda histórica del municipio está permitiendo la realización de inversiones para la mejora de infraestructuras municipales.

La actuación principal ha consistido en la instalación de 1.600 metros cuadrados de césped artificial de última generación, especialmente diseñado para espacios exteriores y con elevada resistencia al desgaste. El nuevo pavimento se ha distribuido en diez parterres y su instalación ha requerido la ejecución de un zuncho de hormigón perimetral de 580 metros lineales, la colocación de malla geotextil en toda la superficie y la incorporación de 35.000 kilos de grava para regularizar el terreno antes de la colocación del césped.

El alcalde durante la presentación de los trabajos realizados / INFORMACIÓN

La intervención se ha completado con la sustitución integral del sistema de riego, trabajos de mejora de las plantas y el arbolado existentes, la renovación del albero de tres parterres, la instalación de nuevas papeleras y diez nuevos bancos con un diseño más moderno y funcional.

Además de mejorar la imagen general del parque, la actuación permitirá incrementar su funcionalidad y favorecer el desarrollo de las zonas ajardinadas. El césped artificial instalado es una superficie drenante que permite conservar la humedad en el suelo, mejorando las condiciones para el crecimiento de las plantas y el arbolado existentes.

Esta mejora resulta especialmente significativa porque, como ha explicado el alcalde, “las características del terreno dificultaban hasta ahora el adecuado desarrollo de la vegetación, ya que el subsuelo es terreno de relleno donde, en su día, se enterró todo el escombro procedente del derribo de la antigua fábrica de las lonas”.

El alcalde ha aprovechado para hacer un llamamiento a la ciudadanía para mantener un comportamiento cívico que permita mantener el espacio en óptimas condiciones ya que, aseguraba, “nosotros podemos poner los medios, pero mantenerlo es tarea de todos”.