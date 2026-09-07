Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matriculación escolar AlicanteVuelta al cole con tormentasVideoanálisis Toni Cabot desnudos ExplanadaFuturo empresas familiaresInicio curso UAHércules colistaEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Fiestas

Villena homenajea a una Morenica despojada de su corona

Los Moros y Cristianos rinden pleitesía a la Patrona, sin su corona de las fiestas robada junto con el Tesoro, con una multitudinaria ofrenda en la tercera jornada de los festejos, que prosiguen este martes con la reconquista cristiana

La ofrenda de Villena a su patrona

La ofrenda de Villena a su patrona

Ver galería

La ofrenda de Villena a su patrona / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jose A. Rico

Jose A. Rico

Villena

Villena, rendida a su Morenica despojada de su Corona de Coronación. Los Moros y Cristianos han agasajado este lunes a la patrona, la Virgen de las Virtudes, con una multitudinaria Ofrenda en la tercera jornada de los festejos. Un acto en el que, como en su romería del pasado 30 agosto, La Morenica no ha contado con sus coronas especiales, ya que la Imperial, empleada en la romería, y la de Coronación, que se usa en los Moros y Cristianos, fueron robadas en el asalto al Museo de Villena (Muvi) junto con el Tesoro.

Los festeros han querido mostrar más que nunca su devoción hacia la Virgen de las Virtudes a mediodía con esta ofrenda de flores, que ha finalizado como es tradición en el interior de la iglesia de Santiago, llenando las calles de colorido y fervor. Y la Morenica ha llevado la corona que lleva durante todo el año, debido al robo sufrido.

Ya por la tarde estaba previsto el Desfile de la Esperanza, y por la noche la popular Retreta, el concierto en honor a la virgen de la Coral Ambrosio Cotes de Villena y la Alborada completaran el programa de actos del día. El castillo de fuegos artificiales previsto como cierre para la jornada se ha suspendido por el riesgo de incendios.

Programa del martes

Para este martes, festividad de patrona, destaca la misa en su honor a las 10:30 horas y la reconquista cristiana a partir de las 12:15 horas con la Guerrilla y la Embajada del Cristiano al Moro, junto con la Conversión del Moro al Cristianismo (18:00 horas) y la procesión con la Virgen de las Virtudes.

Noticias relacionadas y más

Y el miércoles se cerrarán los festejos con la Romería de Despedida a primera hora y la repetición de la Conversión del Moro al Cristianismo. A las 17:00 horas se realizará la entrada de nuevos capitanes, alféreces y madrinas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multan con 200 euros a dos ambulancias mientras recogían a pacientes de diálisis en el Hospital de Elda
  2. Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena: 'Los técnicos de la Generalitat tenían la responsabilidad y dieron el visto bueno
  3. Los coches usados en el robo del Tesoro de Villena llevaban matrículas sustraídas en Sax
  4. La Morenica vuelve a Villena con su corona habitual tras el robo de la Corona Imperial
  5. Desmantelada una plantación indoor de marihuana con 200 plantas en una vivienda de Elda
  6. El Gobierno justifica no haber dado la alarma por los robos en museos porque el informe de Europol «era público»
  7. La pieza extraterrestre 'olvidada' por los ladrones que refuerza la teoría de la fundición del Tesoro de Villena
  8. Polémica por la alerta de Europol que llegó a Villena un día después del robo del tesoro

Villena homenajea a una Morenica despojada de su corona

Villena homenajea a una Morenica despojada de su corona

Aemet activa avisos amarillo y naranja para el miércoles, día de inicio del curso, por riesgo de tormentas con granizo y fuertes vientos tras noche abrasadora en pleno septiembre

Aemet activa avisos amarillo y naranja para el miércoles, día de inicio del curso, por riesgo de tormentas con granizo y fuertes vientos tras noche abrasadora en pleno septiembre

Estas son las mejoras que ha acometido Novelda en el parque del Bancal Fondo

Estas son las mejoras que ha acometido Novelda en el parque del Bancal Fondo

La Aemet lo confirma: Alicante arranca la semana con avisos amarillos por calor y máximas de hasta 38 grados

La Aemet lo confirma: Alicante arranca la semana con avisos amarillos por calor y máximas de hasta 38 grados

El futuro Centro de Día de AMFI de Elda llevará el nombre de Andrés Molina Giménez y se ubicará en la calle Jardines

El futuro Centro de Día de AMFI de Elda llevará el nombre de Andrés Molina Giménez y se ubicará en la calle Jardines

Tres kilómetros de atasco en la AP-7 por un accidente en La Vila en dirección a Alicante

Tres kilómetros de atasco en la AP-7 por un accidente en La Vila en dirección a Alicante

Claudio Barragán no se merecía esto

Claudio Barragán no se merecía esto

El Bando Moro conquista el Castillo de la Atalaya en una Villena rendida a la pólvora

El Bando Moro conquista el Castillo de la Atalaya en una Villena rendida a la pólvora
Tracking Pixel Contents