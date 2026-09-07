Villena homenajea a una Morenica despojada de su corona

Villena, rendida a su Morenica despojada de su Corona de Coronación. Los Moros y Cristianos han agasajado este lunes a la patrona, la Virgen de las Virtudes, con una multitudinaria Ofrenda en la tercera jornada de los festejos. Un acto en el que, como en su romería del pasado 30 agosto, La Morenica no ha contado con sus coronas especiales, ya que la Imperial, empleada en la romería, y la de Coronación, que se usa en los Moros y Cristianos, fueron robadas en el asalto al Museo de Villena (Muvi) junto con el Tesoro.

Los festeros han querido mostrar más que nunca su devoción hacia la Virgen de las Virtudes a mediodía con esta ofrenda de flores, que ha finalizado como es tradición en el interior de la iglesia de Santiago, llenando las calles de colorido y fervor. Y la Morenica ha llevado la corona que lleva durante todo el año, debido al robo sufrido.

Ya por la tarde estaba previsto el Desfile de la Esperanza, y por la noche la popular Retreta, el concierto en honor a la virgen de la Coral Ambrosio Cotes de Villena y la Alborada completaran el programa de actos del día. El castillo de fuegos artificiales previsto como cierre para la jornada se ha suspendido por el riesgo de incendios.

Programa del martes

Para este martes, festividad de patrona, destaca la misa en su honor a las 10:30 horas y la reconquista cristiana a partir de las 12:15 horas con la Guerrilla y la Embajada del Cristiano al Moro, junto con la Conversión del Moro al Cristianismo (18:00 horas) y la procesión con la Virgen de las Virtudes.

Y el miércoles se cerrarán los festejos con la Romería de Despedida a primera hora y la repetición de la Conversión del Moro al Cristianismo. A las 17:00 horas se realizará la entrada de nuevos capitanes, alféreces y madrinas.