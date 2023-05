La solución del Partido Popular de Elche ante el déficit de aparcamientos en la ciudad pasa por construir siete aparcamientos subterráneos distribuidos entre el centro, El Raval, Carrús y El Toscar. En total, ha prometido 1.490 plazas, todas de pago, pero a precios "hiper reducidos", excepto las 160 que plantea en el solar de Jayton, de la avenida de Novelda, donde serían gratuitas, ya que en esta conocida parcela el PP pretende construir, a cargo de la Generalitat Valenciana, también un auditorio, un centro sociocultural y oficinas, de manera que el parking quede dos metros por debajo del edificio aprovechando la pendiente del terreno.

El resto se proyectan en la plaza de las Flores, para dar servicio al Mercado Central, con 144 estacionamientos; en la calle Filet de Fora, con 422 plazas; en José María Buck, con 170 plazas; en Puertas Tahullas y calle San Roque, con 200; en el Mercado de San José, con 225 plazas y en calle Jaime Águeda Torregrosa con García Ferrández, 140 plazas.

Su candidato, Pablo Ruz, ha desvelado una de las últimas promesas electorales que le quedaban por anunciar sobre una de las cuestiones más discutidas durante este mandato entre la izquierda y la derecha ilicitana. Su idea es que la empresa municipal Pimesa asuma la construcción del aparcamiento de la Plaza de las Flores, el de Puertas Tahullas y el de la calle Jaime Águeda Torregrosa, en El Toscar. El PP ha estimado que hará falta una inversión pública de 2,5 millones de euros por cada "micro parking", como ha definido, porque se apostará por una planta para abaratar costes. Para el resto de las infraestructuras, los populares quieren tirar de la iniciativa privada a través de concesiones y su coste dependerá de lo que quieran invertir las empresas.

El alcaldable del PP ha asegurado que en el caso de los aparcamientos de gestión pública habrá "precios contenidos y de forma absoluta" y ha descartado subir las tarifas para estacionar en zona azul en alusión a una de las recomendaciones del Plan de Movilidad que plantea hacer más caro el estacionamiento en plazas de la ORA que en los parkings públicos. Ruz ha destacado que "esto no es un plan del Partido Popular, es un proyecto de urbanistas, expertos en movilidad y tráfico y de empresas que hemos consultado". Este modelo de aparcamientos conllevará, según Ruz, duplicar el número de plazas existentes ya que se mantendrá el aparcamiento gratuito que ya hay en superficie.

Pablo Ruz ha puesto el acento en la necesidad de "solucionar uno de los mayores problemas que tienen los ilicitanos con sus vehículos privados, que actualmente aún son su principal medio de transporte”. En este sentido, ha defendido que su proyecto "Elche Aparca responde a la necesidad de los ilicitanos porque el gobierno de un municipio no puede obviar la realidad de sus vecinos. Y por eso, para mejorar la movilidad de los vehículos privados en nuestra ciudad es necesario mejorar la circulación y también el estacionamiento”.

El Plan de Movilidad "en sí mismo no es malo"

Frente a la supresión de 1.900 estacionamientos que recoge el Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado por PSOE y Compromís, Pablo Ruz ha reiterado su compromiso de no llevar a cabo ese recorte de plazas. Al margen de eso y de que no se planifiquen los desplazamientos en las pedanías, el líder del PP ha admitido que el documento "en sí mismo no es malo" por lo que, si es alcalde, ha descartado renunciar a los fondos europeos concedidos al Ayuntamiento para ampliar carriles bici, extender la peatonalización, aumentar los autobuses e implantar la Zona de Bajas Emisiones, proyectos elaborados por el actual ejecutivo local.