Unidas por Elche propone que todos los parques infantiles sean inclusivos y estén provistos de sombra. La coalición de izquierda advierte que son múltiples las denuncias y quejas que surgen en las redes sociales sobre la situación en la que se encuentran los parques infantiles y la ausencia de juegos inclusivos. "Bien porque muchos de ellos se encuentran directamente bajo el sol, con lo que los hace inutilizables durante la mayor parte del año, tanto por las quemaduras que pueden sufrir los niños por la exposición continua al sol o al entrar en contacto con los juegos infantiles", exponen. Y por otro lado, denuncian que la "falta absoluta de juegos infantiles que ayuden a integrar a los hijos e hijas de todas independientemente de sus características personales".

Por estos motivos, el candidato de la confluencia, Moisés García, reclama que los nuevos juegos infantiles estén provistos de sombra producida preferiblemente por vegetación o con elementos aéreos que no generen un efecto invernadero en el parque infantil, de modo que con estas medidas puedan utilizarse durante todo el año. Y por otro lado, que la mayoría de juegos infantiles que se instalen en los parques "sean inclusivos, pues a día de hoy este entretenimiento ha avanzado para poder integrar a nuestros hijos e hijas, de modo que la exclusión social se frene y no comience ya al no tener acceso a estos juegos como el resto de niños y niñas", indican.