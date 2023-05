La confluencia de izquierdas liderada por Podemos, Unidas por Elche, aboga por la reestructuración de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento para darle más agilidad y acabar con esperas de más de un año para cobrar prestaciones. La formación progresista que se presenta a la cita con las urnas ha cargado duramente contra el funcionamiento de una de las áreas que más importancia concede el ejecutivo municipal liderado por PSOE y Compromís.

Después de reunirse con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Elx-Crevillent, como están realizando los partidos políticos dentro de su precampaña electoral, la coalición progresista asegura haber confirmado las denuncias y quejas que venían recibiendo. Advierten de retrasos de más de catorce meses para el cobro de ayudas y subvenciones por parte de los usuarios de los servicios sociales ilicitanos.

La candidatura que concurrirá a las elecciones ha denunciado la falta de "atención adecuada a los usuarios de este servicio, son personas que no han tenido otra alternativa para poder subsistir que acercarse a los servicios sociales, y en muchos casos después de superar un proceso interno donde la vergüenza social frena a muchas familias a acercarse a ellos".

Trato digno

Moisés García, candidato a la Alcaldía ha advertido que los afectados son personas que residen en Elche que "por diversas circunstancias se encuentran en una situación en la que solo las ayudas y subvenciones, tanto municipales, como autonómicas y estatales son la única vía para poder subsistir". La formación ha tildado de "irresponsabilidad" por parte de este Ayuntamiento "no solo que en algunas ocasiones no se dé un trato digno a las personas que acuden, si no que por retrasos burocráticos tarden en percibir las ayudas un año o más desde que se solicitaron".

Asimismo, apuntan directamente contra el edil responsable del área: "No es una cuestión de las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, si no de la gestión que el concejal Mariano Valera ha realizado durante los últimos años". Hecho que según apunta el candidato de Unidas Por Elche “provoca que no se apliquen ayudas autonómicas de emergencia habitacional para mujeres víctimas de violencia machista, por lo que quedan en la calle al amparo de que algún familiar o amistad las acoja". También reprochan que haya gente que "después de intentar asesorarse en servicios sociales por una situación de desahucio, la propia PAH sea quien les asesore para que no pierdan su vivienda habitual, hecho que hubiera pasado si solo hubieran ido a las oficinas municipales”.

Evitar los cortes de agua

Unidas Podemos ha alertado de que "vivimos una situación muy grave actualmente en la que se reducen los presupuestos que se reciben de la Conselleria de Vivienda, por no aplicarse en Elche, para amortiguar las consecuencias de la crisis, a lo que se suma que las personas que peor lo están pasando tienen que afrontar en algunos casos situaciones donde su dignidad se ve cuestionada".

Además, la confluencia de izquierdas apuntó los efectos que las subvenciones al alquiler están produciendo. "Se sube el alquiler a quien las recibe y esto repercute en que suban los precios generales en Elche, un 12 % el año pasado o del 15 % en lo que llevamos de año. Por tanto, coincideron en la necesidad de la oficina de vivienda propuesta por Unidas Podemos, que ayudaría a controlar los precios del alquiler en Elche", asegura.

Otro de los "objetivos" de la candidatura, es evitar en los próximos cuatro años, los cortes del suministro de agua por atravesar una mala situación económica y "encaminarnos a la adquisición de vivienda por la Ley de tanteo retracto, para ampliar la adquisición de vivienda municipal con la finalidad de que no se produzcan desahucios sin alternativa habitacional", sostiene.