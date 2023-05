Buscando iniciativas o ideas que no tenga otra formación, Contigo ha propuesto este miércoles que los ciudadanos participen activamente en cuestiones de interés que sean susceptibles de valorarse a través de un canal directo de participación. "La aplicación, que no tendrá carácter vinculante, pretende que los ciudadanos puedan emitir su opinión, aprobación o rechazo en cuestiones tales como la implantación de un carril bici, la configuración de una plaza o huerto urbano o cuestiones de mayor relevancia como la incorporación de Elche a la red TRAM", ha explicado en una nota.

"Esta novedosa herramienta permitirá a los responsables de las distintas concejalías saber si una propuesta cuenta o no con el respaldo ciudadano y aunque no tienen la oficialidad para determinar si una obra se lleva a cabo sí tendrán un peso específico en la administración local para seguir adelante o no con el proyecto y su posterior licitación", añade desde la formación que se presenta a las municipales del próximo 28M..

Para Contigo, “la participación de la ciudadanía es un tema fundamental para conectar a los ilicitanos con sus gobernantes, ya que en muchas ocasiones se han puesto en marcha iniciativas que posteriormente no han tenido la aprobación ciudadana” en esa misma línea indicaban que “hay actuaciones que desagradan a los vecinos, como por ejemplo el diseño del Huerto de Rastoll, que si esta aplicación hubiese estado en marcha los vecinos hubieran desaconsejado el modelo que finalmente se llevó a cabo en dicho huerto”.

El candidato a la Alcaldía de Contigo Elche, Carlos San José, explicaba que “estamos ante una herramienta única de participación directa, ya que los vecinos podrán votar el diseño de un parque público, decidir si el TRAM es bueno para Elche o desaconsejar la implantación de un carril bici en un determinado lugar. Será una aplicación sencilla y donde los vecinos simplemente votarán a través de sus dispositivos y acercarán su opinión a los responsables municipales antes de acometer una obra para que puedan valorar si es del agrado de los vecinos”.