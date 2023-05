La Confluencia de Izquierdas ha propuesto la creación de una entidad financiera municipal en Elche ante la "desprotección derivada de la especulación bancaria que sufre la ciudadanía ilicitana, y que está afectando principalmente a nuestros mayores", han explicado en un comunicado. Para ello se aprovechará la experiencia municipal que ya se tiene en la gestión de recursos monetarios, de la época en la que no era SUMA quien gestionaba el cobro de impuestos.

Uno de sus principales objetivos es que las personas mayores que no se encuentran habilitadas para la gestión online o que tienen sus cuentas en la banca con horarios muy reducidos para operar con su dinero, puedan disponer de un servicio con atención personalizada asegurada, sin costes por comisiones y con total libertad de horario para disponer de su dinero.

Entidad financiera

Por otro lado, como ya anunció Unidas Podemos, esta entidad financiera serviría para realizar el asesoramiento financiero gratuito a las familias, con la finalidad de evitar situaciones en las que la banca a través de articulaciones comerciales les hagan perder renta o ahorros, "como ya ha ocurrido en otras ocasiones como por ejemplo con las preferentes".

A su vez, dicen desde la formación, "también se emitirían microcréditos para pequeños autónomos de hasta 6.000 euros cuya finalidad sea ayudar a superar situaciones transitorias de falta de liquidez o afrontar inversiones necesarias, cuando no pueden acceder a préstamos de la banca privada porque los tipos de intereses o las condiciones de los préstamos bancarios sean leoninos". Y por otro lado, también serviría para tramitar los ICO con la seguridad de que por parte de la banca privada no son aprovechados para incluir seguros y otras condiciones no recogidas en su normativa.

Inversión de cinco millones

Señalan que la inversión para llevar a cabo esta propuesta no superaría los cinco millones de euros, "solo un millón de euros más que el aparcamiento frente a la universidad". Unidas Podemos no quiere cerrarse a la forma jurídica que adoptaría para no dificultar que se llegue a acuerdos con el resto de formaciones para ponerla en marcha.

Sin embargo, si es necesaria para su buena marcha que se crearan mecanismos de control ciudadano, por el cual mediante asambleas vinculantes la ciudadanía ilicitana pudiera bloquear operaciones de riesgo o cambio en el modelo de gestión de la entidad.

Mayoría social

También apuntan, que este modelo de entidad financiera va a permitir que la mayoría social ilicitana además de disponer de un servicio ético que le protege, al tener un menor desembolso por ser un servicio con menor coste en comisiones e intereses, pueda disponer parte de su renta al ahorro o a otros gastos.

Por lo que desde Unidas Podemos, esperan que esta liberación de renta de las familias también sirva para la reactivación de la economía ilicitana, al aumentar la demanda interna potencial.