El presidente del PPCV y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, visitó este sábado en la plaza de toros de València el montaje del mitin central de campaña de los populares que se celebra este domingo. Lo hizo junto a la candidata a la Alcaldía de València, María José Catalá, y el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó. Durante la visita Carlos Mazón ha señalado que este domingo «miles de valencianos llenarán la plaza de toros para lanzar a toda España un mensaje de cambio desde la Comunidad Valenciana». Fuentes del PPCV estiman una asistencia al acto de en torno a unas 14.000 personas y buscan con ello una demostración de fuerza en unas elecciones que se prevén muy ajustadas.

«Miles de alicantinos, castellonenses y valencianos clamarán por un cambio y lanzarán un mensaje a toda la Comunidad Valenciana y a toda España de fuerza, protagonismo y reivindicación, porque queremos que el cambio en España empiece y se capitalice desde aquí», añadió. Carlos Mazón indicó que «asumimos el reto, lo afrontamos con ganas. Vamos a demostrar que somos capaces de iniciar, desde aquí, el fin del sanchismo».

Por otro lado, Carlos Mazón, en una visita posterior a Xirivella, también la provincia de València, y coincidiendo con el mitin de los socialistas en la capital del Túria, redobló la presión sobre Ximo Puig y dijo que «se convertido en el representante y delegado comercial de Sánchez».

Mazón señaló que Puig «tiene que defender al mismo que dijo que no pactaría con Podemos, que no indultaría a los que quieren los Països Catalans, el que ha suprimido el delito de sedición, ha quitado el de malversación para que salgan a la calle los golpistas independentistas o ha beneficiado a los abusadores, violadores y pederastas sacando a la calle a más de mil en toda España».

En ese punto, añadió que «lo que no tiene un pase, resulta bochornoso y tiene que ser muy difícil es ser representante de Sánchez en la Comunidad Valenciana, de un partido que mantiene como socio preferente a aquellos que presentan en sus listas a candidatos con las manos manchadas de sangre».

Mazón indicó que «la Comunidad Valenciana es la protagonista del cambio, del fin del sanchismo. Se ha acabado esta situación de asfixia y colapso. Por eso, después de haber recaudado de más, lo mínimo sería devolver a la gente lo que se le ha quitado de más. Es necesario bajar el impuesto a la vivienda, acabar con el impuesto de la muerte, ponernos en marcha para cambiar la sanidad y dejar de tener a más de 80.000 personas esperando a ser operadas».

El líder popular afirmó que «nosotros sabemos cómo es posible atender a la gente en los centros de salud con una sanidad eficaz, en 48 horas de espera máximo. Sabemos cómo poner un máximo de espera de 50 días para ser operado».

También indicó que «no tenemos por qué seguir con los brazos cruzados pensando que tenemos un destino fatal. No nos resignamos, sabemos que hay otra manera de defender la Comunidad Valenciana, de que la sanidad funcione y poder elegir la educación que queremos para nuestros hijos. El cambio va de un grupo de personas serias, que no prometen nada que no puedan cumplir, y que se pondrán en marcha a base de trabajar el próximo día 29, con vocación de servir». Por último, Carlos Mazón subrayó que «este es el gran momento. Esto va de lo que se merece la gente».