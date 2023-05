La Junta Electoral de zona de La Vila ha resuelto por unanimidad que "no es competente" en el caso de la denuncia presentada por el PSOE y Podem de Finestrat en el caso del supuesto fraude del voto por correo. En la resolución, indica que como el asunto advierte de "alteración y manipulación del voto por correo" tendrá que dirimirlo la Justicia tal y como marca el artículo 19.2.k de la Ley Electoral.

La contestación supone implica que si los socialistas quieren seguir adelante deberán dirigirse al juzgado.

La noticia tiene lugar después de que esta mañana el alcaldable Juan Algado reiterara las presuntas irregularidades en una rueda de prensa junto al secretario de organización del PSPV-PSOE, José Muñoz.

Contexto nacional

En mitad de la polémica surgida a nivel nacional por la presunta compra de votos que se investiga en Melilla, el PSOE de Finestrat alertó esta semana de que se había tramitado un "abultado" número de papeletas para las elecciones municipales y autonómicas de este domingo desde las dos sedes electorales que el Partido Popular tienen en la población, así como desde los domicilios de los miembros de la lista electoral del actual alcalde, Juan Francisco Pérez Llorca.

Los socialistas señalan que "no podemos callar ante lo que es una quiebra al Estado de derecho" y que la situación es "más que llamativa" dado que en Finestrat el voto por correo está "ocho veces por encima de la media nacional".

Según las cifras que ha expuesto el PSOE, en el año 2015, en Finestrat se emitieron un total de 412 votos por correo, lo que supone un porcentaje de 16,73% sobre el total de 2.462 votos contabilizados; en el año 2019, la cifra de votos por correo emitidos fue de 386, que se traducen en un porcentaje de 15,56% sobre el total de 2.480 votos contabilizados.

Algo que "no sería llamativo sino anecdótico" de no ser que "la gran mayoría de estos votos están domiciliados en las sedes del Partido Popular". El alcaldable del partido del puño y la rosa considera que "lo que más nos llama la atención es que el cartero debe entregar el voto por correo a la persona en su domicilio", algo que el PSOE sostiene que no ha sucedido en esta ocasión.

"Indignación" en el PP

Poco después de que este diario se hiciera eco de la denuncia presentada por el PSPV, el Partido Popular de Finestrat ha remitido un comunicado para mostrar su "indignación" por la forma de proceder de los socialistas.

"En ningún momento y bajo ninguna circunstancia el Partido Popular de Finestrat ha actuado fuera de la ley. Todo lo contrario, en cada una de las circunstancias se ha actuado de forma correcta y respetando cada uno de los preceptos que manda la Junta Electoral Central", han afirmado los populares, que además han criticado: "Esta denuncia no es contra el Partido Popular.

Esta denuncia es contra los vecinos de Finestrat que han escogido votar por correo. Esta denuncia es contra los funcionarios de Correos que ejercen cada día su trabajo en Finestrat. Hay algunos que no saben ya a qué recurrir para ensuciar la democracia, el nombre de los electores que libremente eligen a sus representantes y al servicio de Correos de Finestrat que ha cumplido y cumple con su trabajo cada día en nuestro municipio".

Igualmente, en su comunicado han expuesto que "sería bueno recordarle al PSPV de Finestrat que la documentación necesaria para ejercer el voto por correo se remite al domicilio que libremente indique el elector a tal efecto", como recoge la Ley Electoral.

"Desde el Partido Popular de Finestrat nunca utilizaremos maniobras, sospechas o falsos testimonios para desprestigiar a ninguno de nuestros oponentes. Esto es la democracia y esto se ha de vivir dando ejemplo y respetando a cada uno de nuestros adversarios", han concluido.