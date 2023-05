El próximo presidente de la Generalitat, que saldrá de las urnas tras los comicios electorales del próximo 28 de mayo, ya tiene la primera lista de tareas para abordar elaborada por los principales sectores de la Comunidad Valenciana. Cerca de una decena de colectivos y representantes del tejido económico reflejan sus necesidades más urgentes y reclaman al futuro Gobierno de la Generalitat que afronte diferentes problemáticas cuya solución será clave para el desarrollo de la autonomía valenciana. Desde la histórica demanda de reforma del modelo de financiación autonómica hasta el reciente debate por la implantación de la tasa turística pasando por el fomento del empleo de la calidad o la construcción de infraestructuras educativas, la provincia de Alicante expone sus demandas a escasas semanas de las elecciones.

Inversiones

Los sectores de la sanidad, la educación, la empresa, el turismo, los sindicatos, la vivienda y la juventud coinciden en que será clave el impulso de nuevas y mayores inversiones para poder revertir la situación que atraviesan estos sectores en la Comunidad, agravada en los últimos meses por las consecuencias socioeconómicas tanto de la pandemia del coronavirus como de la guerra entre Rusia y Ucrania. Cerca de una decena de colectivos fijan los ejes centrales de las políticas que debería desarrollar el próximo Consell si quiere resolver las principales necesidades de buena parte de la sociedad valenciana. En un contexto electoral cada vez más ajustado según las encuestas, saber dar cabida a estar propuestas en los diferentes programas electorales de las formaciones que concurren a los comicios autonómicos puede ser vital para decantar la balanza hacia uno de los dos grandes bloques y permitir o bien la reedición del Botànic o bien un cambio de Gobierno que devuelva al Partido Popular de Carlos Mazón el mando de la Generalitat, tras ocho años liderada por Ximo Puig, La sanidad apuesta por impulsar la equiparación salarial y rediseñar por completo el actual sistema de guardias. La educación pide construir nuevas infraestructuras dignas y ampliar la participación de las familias. La empresa reclama modificar el modelo de financiación autonómica y reducir la burocracia administrativa para facilitar determinados trámites. El turismo insiste en su rechazo hacia la tasa turística y en un mayor control a los apartamentos turísticos en edificios residenciales. Los sindicatos solicita implementar políticas que mejoren la productividad y garanticen un empleo digno y seguro, así como orientar la formación a las necesidades empresariales. Los promotores reivindican revisar las medidas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda. Por último, los jóvenes ponen el foco en la emergencia habitacional, la salud mental y el medioambiente.

Equiparación salarial y rediseño de las guardias

El sector sanitario ha sido sin duda alguna uno de los más castigados durante el último mandato como consecuencia del estallido de la pandemia del coronavirus. En este sentido, desde el sindicato médico señalan diferentes puntos clave que se deben abordar con urgencia desde el ámbito autonómico. En primer lugar, la adecuación de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, así como su equiparación salarial con otras comunidades autónomas donde se percibe una mayor retribución. Por otro lado, hace hincapié en la disminución de la presión asistencial en Atención Primaria a través de la confección de plantillas «adecuadas», incrementando el número de profesionales. Además, el sindicato también reclama la reestructuración del sistema actual de guardias, para suprimir carencias como el hecho de que no se tengan en cuenta en la cotización del personal sanitario.

Construcción de infraestructuras educativas dignas

Las asociaciones de padres y madres de la Comunidad Valenciana reclaman un mayor impulso a las infraestructuras educativas «dignas», garantizando la adecuada calidad de las mismas. La FAPA Gonzalo Anaya reclama también una apuesta «verdadera y real» por la escuela pública y en valenciano, eliminando los conciertos, así como impulsar nuevas construcciones y más recursos de personal, tanto profesorado como no docente. Además, pide una participación real de las familias en los centros educativos y en la Administración para la toma de decisiones. Por su parte, la FAPA Gabriel Miró coincide en la urgencia de desarrollar infraestructuras educativas dignas, pero pone el foco en fomentar la inclusión «real, sin discriminación y sin falta de recursos» mientras, a su vez, reclama que desaparezca «la política y el adoctrinamiento» de los diferentes centros educativos de la Comunidad Valenciana, llegando a un pacto autonómico.

Más financiación y menos trámites burocráticos

Esther Guilabert, secretaria general de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), marca como prioritaria una de las históricas reivindicaciones del territorio valenciano: revisar el modelo de financiación autonómica para poder conseguir las inversiones que le corresponden por su población. En este sentido, defiende que el Gobierno de España debe condonar la deuda contraída, sea del color que sea. La secretaria general de la patronal reclama también eliminar el exceso de burocracia y facilitar la agilidad de los trámites administrativos, ya que considera que no se pueden perder proyectos, inversiones ni ingresos públicos por la «maraña burocrática». Además, pide aligerar la carga fiscal de los agentes económicos «que están llamados a generar actividad y empleo», ya que, antes de aumentar la presión fiscal, «se debería mejorar la gestión pública y luchar contra la economía sumergida». Por último, para lograr todos estos objetivos, Guilabert también apuesta por llevar a cabo una defensa activa del diálogo social.

Rechazo frontal a la implantación de la tasa turística

«En nuestra opinión no hay nada más estúpido en una economía de mercado que gravar las exportaciones», así de contundente se ha mostrado Fede Fuster, presidente de la patronal hotelera Hosbec, a la hora de hablar de la tasa turística. La paralización de la medida impulsada por el Botànic -y que ha contado con el rechazo incluso del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer- es la gran prioridad para el sector. Además, Fuster reclama un mayor control al «desmadre galopante» de las viviendas de uso turístico en bloques residenciales, de las que asegura que «no hay control de ningún tipo». El presidente de la patronal hotelera también considera prioritario hacer una mejor gestión de los fondos Next Generation de la Unión Europea, para que no ocurra como con los fondos Feder, que considera una oportunidad perdida en la que hasta el 60% o el 70% de las ayudas emprendieron el camino de vuelta a Europa.

Mejorar la productividad y adecuar la formación

El empleo será uno de los ejes fundamentales del próximo mandato, clave a la hora de sobreponerse a la inflación y a las consecuencias económicas del coronavirus y la guerra de Rusia y Ucrania. Por ello, los sindicatos confían en medidas que mejoren el tejido productivo y permitan adecuar el perfil de los trabajadores a las necesidades del mercado. Desde UGT apuestan por la «santísima trinidad» de impulsar la productividad, el valor añadido y la innovación. Además, consideran clave un sistema de orientación laboral público que sea «potente» y ajuste demanda a oferta, evitando diferencias entre las necesidades de las empresas y de las personas sin ocupación. Por su parte, CC OO reclama implementar políticas de empleo a través de los pactos territoriales, luchar contra la precariedad laboral en todas sus dimensiones e intensificar la vigilancia de la protección de la salud laboral y los riesgos en el trabajo.

Accesibilidad para jóvenes y familias desfavorecidas

El sector de la vivienda también lanza sus propuestas para la persona que lidere el Gobierno de la Comunidad Valenciana. En este caso, orientadas a facilitar el acceso a este derecho fundamental. Jesualdo Ros, secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Alicante (Provia), expone la necesidad de fijar un «marco realista» en materia de vivienda accesible para alcanzar los objetivos de que los jóvenes y las familias desfavorecidas puedan contar con un hogar. Para ello, es preciso reflexionar y analizar los resultados de la legislación aplicada en los últimos años con medidas como el derecho de tanteo y retracto o las ayudas al alquiler, apostilla. Además, también reclama revisar la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana incorporando un enfoque que permita crecer hacia un turismo residencial innovador, así como encuadrar una Dirección General de Turismo Residencial.

Salud mental, emergencia habitacional y medioambiente

La presidencia del Consell Valencià de la Joventut (CVJ), actualmente ejercida por Àlvar López de Medina, centra sus principales reclamaciones en torno a tres ejes fundamentales. Por un lado, combatir la emergencia habitacional, para lo que pide «medidas más ambiciosas» , como regular el alquiler y aumentar el parque público de vivienda, que impliquen un cambio estructural «con un impacto más profundo en el mercado». Además, López de Medina también reclama afrontar la emergencia climática apostando por la transición ecológica del modelo productivo para que sea menos perjudicial para el medioambiente. Por último, desde la presidencia del CVJ, inciden en atender la salud mental para evitar problemas como la ansiedad, el estrés y la depresión. Para ello, piden un sistema sanitario y una sociedad preparados para dar respuesta a los problemas de salud mental de los jóvenes.