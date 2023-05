¿Cuáles son las claves del hundimiento de Ciudadanos?

El Ciudadanos actual no tiene nada que ver con el que fundamos. El proyecto de Albert Rivera se acabó en el momento en el que Inés Arrimadas y la dirección actual comenzaron a pactar con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ahí llegó la muerte de Cs. Al partido lo mataron por perturbar los principios con los que se fundó, lo que originó que muchos nos fuéramos. Las mociones de censura que impulsó Arrimadas en Murcia y Madrid provocaron la desaparición. Solo hay que ver los sondeos. Cs estaba estabilizado en un 7% de intención de voto y tras las mociones de Murcia hubo un desplome por debajo del 2%.

Por lo que cuenta, se deduce que el origen del problema está en lo ocurrido en Murcia...

Aquello lo viví con estupor. Cs no nació para ir de la mano de los que quieren destruir España. Hay que recordar que los socios de Sánchez son los que van en contra de los españoles, Esquerra Republicana, Bildu, Compromís... Esa es su hoja de ruta. Lo vimos en la moción de censura contra Rajoy, en la confección del Gobierno de 2019 y en las políticas que lleva aplicando durante todo su mandato. Cs nació para ir en contra de todo eso. Las mociones en Murcia fueron la puntilla para matar a la formación.

¿Cómo se explica el trasvase de las filas naranjas hacia el PP?

Es un gesto de responsabilidad política. España y la Comunidad Valenciana tienen problemas, que se llaman Sánchez, Ximo Puig y Compromís. Si se quiere derrotar al sanchismo y a los que nos están llevando a la ruina, hay que aportar en el único partido que les puede ganar en las urnas, el PP. Los que somos responsables y tenemos vocación de servicio, contábamos con dos opciones: irnos a casa y callar o remangarnos, ser honestos y apoyar a Carlos Mazón en la Comunidad.

¿Qué le parece el papel de Emilio Argüeso estos años?

Argüeso es una persona trabajadora, honesta y brillante, con uno de los mejores currículos académicos de la política nacional. Es de los primeros que llegaron a Cs. Los que ahora van dando lecciones tienen que saber que ellos llegaron cuando Argüeso ya llevaba unos cuantos años. Fueron a mesa puesta. Cs fue una realidad en la Comunidad gracias a la labor de Argüeso. Si no llega a ser por él y su equipo, otros no hubieran sido diputados en la vida. Ha sido una garantía de éxito en todo momento.

Señalaba que es un ejercicio de responsabilidad pasar de Cs al PP, ¿cómo ve usted la candidatura de Mazón para ser presidente de la Generalitat?

Si yo viviera en la Comunidad votaría a Mazón con las dos manos. Con el Botànic la autonomía está mal financiada y pierdes empresas y valor económico. El turismo no está emergiendo con fuerza y hay falta de recursos en las infraestructuras. Frente a esto, está la suerte de contar con una persona como Mazón, que ha demostrado su valía al frente de la Diputación de Alicante y que tiene un proyecto real para la Comunidad. El que quiera a esta autonomía y a España tiene que votar al PP para echar al Botànic.

¿Qué escenario vislumbra en la Comunidad Valenciana tras el paso por las urnas el 28M?

Los sondeos dan que puede haber un cambio para bien en la Comunidad. Eso también originaría que Podemos no entre en las Cortes. Esto pasará si nadie tira el voto con Cs. Hay que concentrarlo en Mazón para que el PP obtenga más escaños y Podemos no entre. Yo no quiero que las políticas comunistas se apliquen, porque se ha demostrado a lo largo de la historia que solo crean decadencia y pobreza. Con Mazón de presidente y sin Podemos habrá una doble ganancia.

¿Cree que uno de los grandes errores cometidos por Cs ha sido estar a la sombra del PP?

Al contrario, el éxito de Cs ha venido por sus políticas liberales. El socialismo es una ideología en decadencia, porque el estado del bienestar se asienta en el liberalismo político. Y el comunismo, insisto, solo crea pobreza, conflictos y guerras. La única opción sensata que queda es el liberalismo, que Cs lo ha abandonado totalmente y que lo representa el PP. Por eso el votante de Cs vota ahora al PP, no hay otra opción. Los pactos con el sanchismo han originado esta desaparición.

¿Ficharía a alguien de Cs para el proyecto actual del PP?

No. Los que siguen en Cs ya no representan los valores liberales. Lo más honesto es lo que hemos hecho otros, como yo, que dejé mi acta en el Senado y me fui a trabajar para que los valores liberales siguieran representados en la política española. Los que se han quedado en el partido, con las políticas sanchistas y con mociones con Podemos, han demostrado que no son liberales. La dirección actual ya ha dicho que estaría más cómoda con Puig, Compromís y Sánchez. Los pocos que quedan en Cs ya no representan los valores con los que construimos el proyecto en su día.

¿Tiene cabida en el espacio político un partido de centro?

El espacio de centro sigue existiendo. El PP ha ensanchado su base, ese perfil, y por eso ahora los liberales encontramos cabida en él. Representa los valores que en su día tenía el Cs de Rivera. Hay un espacio de un 7% u 8%. Lo único que nos queda a los que tenemos sentido de Estado y la responsabilidad es apoyar al PP para que gobierne.

En alguna ocasión ha manifestado que lo mejor que podría pasar es que desapareciera Cs...

Cs no ha sido parte de la solución, sino del problema. El que les vota, lo hace realmente a Sánchez y Puig, que son los problemas de España y la Comunidad. Por eso lo mejor que puede pasar es que desaparezcan. Puig no ha defendido una financiación justa ni el trasvase Tajo-Segura ni el turismo de calidad para la costa alicantina. Puig, con Compromís, es contrario a todo ello. Lo que hace me recuerda mucho a lo que pasó en Cataluña con el primer tripartito. Hay una imposición lingüística y una hoja de ruta nacionalista que se está dictando. Ya hemos visto lo que ha pasado en Cataluña, con una fuga de empresas y una huida del turismo de calidad.