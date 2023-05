Con media hora de retraso, Alberto Núñez Feijóo, Maria José Catalá y Carlos Mazón subieron al escenario de la Marina de València al ritmo de "Será porque te amo ...". Aunque aún no se han pegado los carteles, el Partido Popular ha dado por iniciada oficialmente una campaña que se prevé intensa y lo hizo tirando de grandes anuncios.

Tras la intervención de la candidata a la Alcaldía a la ciudad valenciana, el presidente nacional anunció que su primer acción como presidente del gobierno será alcanzar un pacto nacional del agua que calificó "urgente e inaplazable" necesidad. El compromiso vino seguido de una serie de acciones como "una autoridad nacional, la creación de una red estratégica del agua y un plan nacional para depurar y reutilizarla para riego. Además de la modernización de los abastecimientos para no perder entre un 20 y 30% del agua". Y lo hará con una inversión de 40.000 millones en los próximos 10 años que se abordaría en una conferencia de presidentes con el propósito de pactarlo.

Las palabras de Feijóo fueron una respuesta anticipado al anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez que este jueves celebra Consejo de Ministros extraordinario para abordar unas ayudas en el mismo sentido contra la sequía. A este respecto, el presidente del PP pidió "respeto al campo español" y a los agricultores, sobre quienes dijo que "no se les engatusa con ayudas extraordinarias el día de la campaña electoral".

El fin de sanchismo y las listas de Bildu

A partir de ahí, Feijóo enumeró más de una docena de razones por las que hay que acabar con el sanchismo. "Sólo por la ley del sí es sí, pero hay muchísimo más. Por hacer lo contrario de lo que han prometido", en referencia a la división interna, "porque ocultan información" y sobre todo, puso el foco por el apoyo de EH Bildu. La publicación de las listas del partido vasco han levantado ampollas en las filas del partido conservador, pues los tres líderes aludieron a la inclusión en la candidatura de Bildu del terrorista que atentó contra Rita Barberá. En este sentido, Catalá no dudó en decir: "Hay que ser desgraciados" y reto a los socialistas valencianos a condenar la candidatura en la que están incluidos hasta 40 miembros de la banda terrorista. Por su parte, Carlos Mazón vio en este anuncio la oportunidad para agradecer y poner en valor el paso que ha dado Pablo Broseta, cuyo padre fue asesino por ETA en València, y que forma parte de la candidatura autonómica.

El líder nacional, consciente de que aún no pueden pedir el voto, reclamó que no se vote a los socialistas valencianos, porque "nos endeudan". "Es merecida la derrota. Es merecida y justa la derrota de Puig, porque no puede ser que en la Comunitat Valenciana haya una familia que ha utilizado los recursos públicos sin publicidad y concurrencia en su beneficio". Feijóo expuso, de nuevo, el caso de las ayudas de las administraciones públicas de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Morella al hermano del presidente Puig y que ha supuesto un continuo cruce de acusaciones y contestaciones entre ambos partidos.

Sobre esta idea basó su intervención Carlos Mazón, quien ve que en la victoria popular el fin de la era de Sánchez. También dio por ganada la precampaña y auguró que este periodo marcará que las urnas les sean favorables y provoquen el cambio en la Generalitat Valenciana.

El presidente regional enumeró los problemas y las cifras con las que los ciudadanos se enfrentan a una sanidad deficitaria. Como ejemplos expuso que "no nos merecemos que la mitad de las ambulancias, vayan sin médico" o que 80.000 valencianos estén esperando una operación o que 1,3 millones estén en riesgo de extrema pobreza. También expuso la problemática de la vivienda para acabar concluyendo que "lo que nos merecemos y es llegar a final de mes". A partir de ahí, su discurso se alineó con el de Feijóo en el "fin del sanchismo y de sus delegados comerciales" expuesto a lo largo y ancho de la jornada. En cuanto a política fiscal, recriminó a los socialistas que someten a la ciudadanía a un "doble infierno fiscal" por parte de Pedro Sánchez y Ximo Puig. "Tenemos el gobierno más caro" en referencia tanto al autonómico como al nacional. "No es excluyente, sino que se suman".