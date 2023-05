Los alcaldes más votados en la provincia en 2019 fueron los de Pinoso, Los Montesinos, La Nucia, Finestrat, Formentera del Segura y Xaló. En los dos primeros municipios gobierna el PSPV-PSOE, en los tres siguientes el Partido Popular y en el último Compromís. De cara a las elecciones del próximo 28M una de las tendencias que se apunta es la de un posible auge del bipartidismo. Esto lleva a que socialistas y populares busquen ahora obtener nuevas mayorías holgadas en más localidades, lo que les permitiría tener que prescindir de los pactos para gobernar.

En el caso del PP, por ejemplo, se señala que uno de los objetivos es alcanzar la mayoría en la ciudad de Alicante, aunque ello contrasta con el nerviosismo que ha arrancando la campaña el equipo que encabeza Luis Barcala. También se aspira a reeditar o ampliar mayorías en grades plazas, como ocurre con los proyectos de Toni Pérez en Benidorm o de Eduardo Dolón en Torrevieja. El PSPV también busca consolidar su fuerza en los municipios en los que se siente más poderoso, como son los casos de Elda, con Rubén Alfaro, donde tienen la mayoría absoluta, o de Alcoy, donde Toni Francés está a un concejal de ella, aunque esta es una de las plazas más complicadas, coinciden ambas formaciones.

En cuanto a las mayorías más amplias de la provincia, todas ellas por encima del 60% de los votos, los partidos apuntan que el factor clave es la cercanía que muestran los alcaldes con los ciudadanos y el tirón que tienen, que muchas veces está por encima de las siglas de los propios partidos. Esto se evidencia en casos como el de Pinoso, municipio en el que el que el regidor, Lázaro Azorín, obtuvo la mayoría más holgada, con el 69,9% de los votos. En cambio, en las autonómicas que se celebraron en 2019, el PP se impuso, con el 25,58% de los sufragios, frente al 23,74% del PSPV.

Empatía

«El secreto es la empatía con cada ciudadanos, conocer las necesidades y, ante todo, atender los servicios que necesita el municipio», responde Azorín al ser preguntado por la receta de su éxito. El también diputado en el Congreso desde el año 2020 también se siente avalado por logros de su gestión, como una residencia geriátrica puesta en marcha en el último mandato después de 20 años de promesas. «Con el Plan Edificant hemos actuado en todos los centros educativos del municipio y también hemos hecho una inversión importante en nuestras pedanías, como la de El Rodriguillo, en la que hemos invertido un millón de euros en la depuradora», añade el alcalde.

En cuanto a la disyuntiva entre el candidato y las siglas, Azorín apunta que durante la campaña su equipo representa al PSPV, pero una vez que pasen los comicios, a partir del día 29, el trabajo se hace para todos los ciudadanos de Pinoso. «Puede que el pueblo sea de derechas si nos fijamos en los resultados de las últimas autonómicas, pero los votantes saben distinguir a los candidatos y tienen un criterio propio respecto a ellos», añade el alcalde antes de señalar que, de cara al 28M, el objetivo es el de mantener la mayoría absoluta y «seguir poniendo a Pinoso en el mapa provincial».

Alcalde desde 1991, el socialista José Manuel Butrón acula 32 años al frente del Ayuntamiento y este 28M buscará su noveno mandato. En las elecciones de 2019 obtuvo el 63,56% de los votos, lo que se tradujo en siete concejales, por los tres del PP y el de EUPV. «La cercanía a los ciudadanos y la proximidad son fundamentales, y más en un pueblo como el nuestro, de 5.600 habitantes. Todos nos conocemos y el mérito no es solo mío, también lo es de los concejales que me acompañan. Hemos conseguido muchas subvenciones y no tenemos deuda», señala Butrón sobre su gestión.

En cuanto a los alcaldes del PP que obtuvieron mayores diferencias de votos en 2019 se encuentra el de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca, que también es uno de los hombres fuertes en el organigrama autonómico del candidato popular a la Generalitat, Carlos Mazón, ya que es el vicesecretario de Organización del PPCV. Hace cuatro años obtuvo el 64,25% de los votos, lo que le valió diez concejales, por los tres que consiguió el PSPV. «Mi secreto es saber escuchar y ser cercano, es la mejor forma de actuar. Así es como te enteras de todo y te permite cambiar planteamientos en la gestión», sostiene Pérez Llorca al respecto los resultados obtenidos en las urnas.

Diputado

En La Nucía, el también diputado Bernabé Cano, que en el último mandato ha sido noticia por vacunarse contra el covid antes de que le correspondiera, es otro de los alcaldes populares con mejores resultados en los últimos años, con el 63,73% de los votos hace cuatro años, lo que se tradujo en trece concejales, por tres del PSPV y uno de Ciudadanos. Para nosotros lo más importante son las personas, su futuro y la mejora de su calidad de vida con mejores servicios. Queda mucho trabajo por hacer para La Nucia del siglo XXI. Con trabajo, ilusión, proyectos y un gran equipo esperamos conseguir un buen resultado estas elecciones y llevar a cabo el proyecto de ciudad del deporte, la educación y la cultura», afirma Cano sobre los objetivos con los que arranca la campaña.

En porcentaje de voto, el resultado obtenido por Francisco Cano en Formentera del Segura aún es mejor que el de sus compañeros del PP en Finestrat y La Nucia, ya que obtuvo el 64,41%. «Compromiso, ilusión y trabajo», destaca Cano como las grandes herramientas que «han llevado al PP a estar al frente del Ayuntamiento de Formentera del Segura desde la instauración de la democracia en 1979». En el municipio de la Vega Baja, una de las comarcas que se antojan clave de cara al 28M, los populares tienen siete actas, por las cuatro del PSPV, en una de las localidades que están copadas por los dos partidos mayoritarios.

Al margen del PP y los socialistas, hay un municipio de la provincia en el que Compromís superó la barrera del 60% de los votos en 2019, con el 63,37%. Se trata de Xaló, donde el alcalde, Joan Miquel Garcés, logró ocho de los once concejales. El regidor busca un nuevo mandato el 28M , aunque, eso sí, ya ha afirmado que será la última vez que se presentará a la Alcaldía. En este municipio de la Marina Alta también es edil uno de los rostros más visibles de los valencianistas en la provincia, Gerard Fullana, que ha sido el portavoz de la coalición este mandato en la Diputación y que va como número dos en la lista autonómica a la Generalitat, tras haberle disputado las primarias a Aitana Mas.

Próximos retos

Puestas sobre la mesa las grandes mayorías en las últimas elecciones, el PSPV y el PP se lanzan el 28M a por nuevas mayorías o, al menos, mejora de los buenos resultados ya obtenidos. En el caso de los socialistas, por ejemplo, se ven fuertes en Villena, donde en 2019 obtuvieron los mismos concejales que el PP y ahora señalan que el alcalde, Fulgencio Cerdán, busca la mayoría. Como es tradición, lo que acontezca en este municipio también será decisivo en el porvenir de la Diputación. Los del puño y la rosa también tienen grandes expectativas en Orihuela, donde el último año ha gobernado Carolina Gracia, y en Calp, municipio en el que creen que la abrupta salida de la alcaldesa, Ana Sala del PP, consideran que juega en su beneficio.

En lo que respecta a grandes mayoría, una de las comarcas en las que el PSPV se siente más fuerte es en el Medio Vinalopó, con Elda, Novelda y Petrer, localidades en las que ya cuentan con mayorías y en las que esperan que su porcentaje de voto sea todavía mayor. Fuera de esta comarca, se da el mismo escenario en l’Alfàs del Pi. El alcalde de Elche, Carlos González, llegó a afirmar en su presentación del jueves, que aspira a alcanzar la mayoría, aunque, en este caso, los sondeos no apuntan a ello y la batalla con el PP, que también se ve con fuerza para gobernar, se presenta mucho más reñida que en otras zonas.

Los populares consideran que cotizan al alza en la provincia y también han arrancado la campaña con el objetivo de lograr nuevas mayorías o ampliar las que ya tienen en plazas importantes, como Benidorm y Torrevieja. En la comarca de la Vega Baja los de Mazón aspiran a alcanzar mayorías o incrementar las que ya tienen en Albatera, Almoradí, Benejúzar, Redován, Pilar de la Horadada y Cox. Una mayoría que dan por descontada es la de Benissa. Y otra comarca que tienen marcada a fuego es la del Baix Vinalopó, en la que, al margen de la ya mencionada Elche, también aspiran a recuperar la Alcaldía de Crevillent y a alcanzar la mayoría en Santa Pola. En l’Alacantí también están las miradas puestas en San Vicente y Sant Joan.