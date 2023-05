La secretaria de Memoria Democrática de la ejecutiva del PSPV y secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Toñi Serna, ha criticado la “falta de credibilidad” del candidato del PP, Carlos Mazón, después de aparecer en fotos de su inicio de campaña con un libro de Miguel Hernández. “El Partido Popular jamás ha defendido, apoyado o creído nada que estuviera relacionado con la Memoria Democrática de nuestra tierra. Seguramente Mazón desconoce que el poeta Miguel Hernández está íntimamente ligado a nuestra memoria, a nuestra cultura y a nuestra historia como pueblo. Lo que no puedo creer es que desconozca también que fue su propio partido el que dejó perder el legado del poeta del poeta y lo hizo por puro sectarismo ideológico. ¿Cómo puede aparecer con una foto de Miguel Hernández en el inicio de campaña”, explicó Serna.

La foto en cuestión es la que ha publicado INFORMACIÓN, que reunió a los candidatos autonómicos por Alicante de las diferentes formaciones políticas para que mostrasen cada uno de ellos un objeto con el que se sintieran identificados.

Para la responsable de Memoria Democrática del Consell y del PSPV, “el gobierno del presidente Ximo Puig ha hecho del reconocimiento de la figura del poeta uno de los pilares fundaméntales de nuestras señas de identidad. Así, en la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad Valenciana el 28 de marzo es el día en el que se conmemora la muerte del poeta. Una ley que jamás el Partido Popular ha querido defender”. “Mazón no se la debe ni haber leído”, ha rematado Serna antes de recalcar: “Es un insulto hacernos creer que sabe qué significa Miguel Hernández porque fue su propio partido el que le condenó a un nuevo exilio cuando cuando dejaron perder toda la obra del poeta”.

“Miguel Hernández es y será el poeta del pueblo, el símbolo de la lucha por las libertades que jamás reconoció el Partido Popular. Jamás he visto a nadie de ese partido en la Comunidad Valenciana y tampoco a Mazón en ningún acto de reconocimiento a la memoria del poeta”, ha explicado Toñi Serna antes de apuntar que “reforzar la democracia de la Comunidad Valenciana es el camino para construir nuestra sociedad”. “En ese camino nunca nos hemos encontrado con Mazón. En este tema, como en muchos otros, la indiferencia y la dejadez ha sido la bandera que ha liderado el PP. Que no nos intente engañar más. Los valencianos y valencianas no nos lo merecemos”, concluyó.