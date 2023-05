“Las expectativas de ganar en Alicante están intactas”. En estos términos se pronunciaba en el alcalde de Alicante y candidato a la reelección por el PP, Luis Barcala, este mismo sábado, poco antes del inicio del que debía ser el primer acto de campaña de los populares en Alicante, aunque la lluvia les acabó aguando la fiesta. Unas palabras que, sin embargo, ya se había encargado de desmentir al inicio de la declaración ante los medios de comunicación, flanqueado por el candidato del PPCV a la Generalitat, Carlos Mazón; el presidente de los populares en la provincia, Toni Pérez; y el vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado. Fue en ese escenario, en el que Barcala por primera vez apeló públicamente al “voto útil”, por más que luego dijera que las expectativas en la capital de la provincia estaban “intactas”.

“El Mercado Central es el escenario perfecto para decir lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, que queda mucho por hacer, y, sobre todo, para pedir el voto”, señaló. “Un voto que tiene que ser un voto útil. Todo el que quiera que el Partido Popular siga en la Alcaldía de Alicante, siga gobernando esta ciudad, tiene que votar al PP. Votar a otras opciones es votar necesariamente a esa misma izquierda que está desgobernando la Comunidad Valenciana desde el Botànic y España con Sánchez a la cabeza”, añadió.

Eso sí, trató de quitar hierro a las últimas polémicas por las que se ha visto salpicado. Preguntado por “los últimos acontecimientos”, se limitó a encender el ventilador: “Los últimos acontecimientos pasan en todas las campañas y le pasan a todos los partidos. De lo que hacen los otros partidos no se habla. Si hay algún detalle que pueda pasarle al Partido Popular se magnifica, pero esto no altera la campaña en absoluto. La gente no es tonta. Cuatro años de trabajo frente a cuatro años de inactividad total de una oposición que no ha existido”, alegó.

"Fin del sanchismo"

Por su parte, Mazón, aprovechando la visita al Mercado Central, enfocó mucho su declaración en los problemas por los que está atravesando el sector de la pesca, en la inflación, y en los recortes del Tajo-Segura. “El delegado comercial del sanchismo en la Comunidad Valenciana que es Ximo Puig. El cambio en la Comunidad Valenciana significa defender el agua que nos corresponde todos los días”, proclamó. Todo en el marco de una intervención en la que no desaprovechó la oportunidad para volver a reiterar que el objetivo de esa visita no era más que “pulsar el cambio que ya se están gestando en la antesala del fin del sanchismo”.

Un cambio que también vaticinó Miguel Tellado y para lo que se remitió a las encuestas. Ahora bien, una vez más, como han venido haciendo desde su partido en los últimos días, trató de marcar distancias con Vox y cerrar la puerta a un posible pacto. “Nuestra aspiración es ganar y gobernar, y gobernar solos. Esa es la aspiración que tiene el PP en todo el territorio nacional, allí donde se celebran elecciones autonómicas y municipales. No vamos a renunciar a esa ambición. Quedan 14 días y aspiramos a que la gente nos dé su confianza”, afirmó.

Anuncios

En el capítulo de anuncios, y tras la visita a varios mercadillos, Luis Barcala destacó que pondrá en marcha una lanzadera que conecte los mercados del centro, que reforzará la presencia de la Policía Local y que mejorará la limpieza.