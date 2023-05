¿Cómo ve a Compromís en la noche del 28 mayo?

Va a ser una noche de muchos nervios es verdad, porque sabemos que está la cosa muy igualada, pero con el bagaje de estos cuatro años en los que han pasado todos los imprevistos, las urgencias y las emergencias que podían pasar la ciudadanía va a responder y esa noche vamos a tener que pensar en cómo vamos a configurar y a negociar el siguiente de Botànic.

Sin embargo, las encuestas dan resultados muy ajustados y apuntan a que el tercer Botànic dependerá de si Unides Podem alcanza el 5%. ¿Le preocupa?

En las últimas encuestas ya se consolida la tendencia de que Unides Podem sí que consigue sin problemas sobrepasar ese 5%. Por tanto, ahora la incertidumbre ya no está en si se va a configurar el tercer Botànic, sino en qué peso va a tener cada uno de los partidos dentro de ese Botànic y eso no es baladí. Me gustaría que se reconfiguraran esos pesos específicos dentro del Botànic y que Compromís tuviese un peso mayor para poder tener más fuerza aún a la hora de las negociaciones y los debates en el seno de la coalición del Botànic.

¿En qué se traduce ese mayor peso para Compromís? ¿Debe ser cuantitativo o cualitativo?

En primer lugar, dependiendo del número de diputados y diputadas, tendrás un mayor o menor peso específico dentro del Gobierno, pero también en cuanto a lo intangible, que es la fuerza a la hora de negociar que da haber sido respaldado y haber superado las expectativas en una contienda electoral. Desde esa perspectiva, en un gobierno de coalición, donde siempre hay momentos de tira y afloja en los que hay que llegar a un consenso, tener esa tranquilidad de haber recibido más apoyo por parte de la ciudadanía te da más de fuerza a la hora de poder interlocutar con el resto de socios.

Sin embargo, ese 5% es muy ajustado y están los márgenes de error de las encuestas...

Sí, pero, claramente, en cualquiera de las que hemos visto estas últimas semanas, ese 5% se consolida, y, además, las encuestas son tendencias. Por ejemplo, en Compromís, históricamente, las encuestas siempre nos han dado un resultado inferior al que hemos terminado obteniendo. Por tanto, aún con margen o sin margen de error, siempre ha sido favorable en este caso a Compromís, y lo mismo le ha pasado a Unides Podem en los años anteriores. De todos modos, lo importante no es medir una encuesta, sino que la ciudadanía valore lo que hemos hecho las tres fuerzas políticas del Botànic y, si puede ser, que valore mucho mejor el papel de Compromís en estos cuatro años en el Gobierno.

¿Qué marcará el éxito o el fracaso para Compromís el 28M?

El éxito, en general, es tener un tercer Botànic y, evidentemente, mayor éxito aún es conseguir que Compromís se dispare dentro de lo que ya habíamos conseguido en 2019 y, quizás, aproximarnos más a los resultados de 2015 que a los de 2019, pero por una sencilla razón: hemos sido un gobierno estable, hemos sido un gobierno que también, por el papel de Compromís, ha llevado a cabo políticas decididas en momentos cruciales, como la DANA, la pandemia, con la inflación, y lo hemos hecho como reivindica la gente, desde la moderación y el consenso. Me obsesionaba que el Botànic no fuera tres gobiernos, sino que fuera uno solo, y eso tanto en el primero como en el segundo ha sucedido.

Sin embargo, los mensajes de las tres fuerzas políticas están siendo muy diferentes en estos momentos, especialmente por parte de Unides Podem...

No voy a entrar a valorar la responsabilidad que tenga cada uno en sus mensajes, pero en Compromís no hay nadie que le eche los trastos a una fuerza amiga o que forme parte de nuestro gobierno, más que nada porque estaríamos equivocándonos. Este 28M hay que dirimir qué futuro queremos para nuestra Comunidad y vamos a ver pluralidad política dentro de la izquierda. El rival está en los negacionistas del cambio climático, en los que prefieren darle beneficios a cuatro amiguetes en lugar de a la mayoría de la ciudadanía... El adversario está en las fuerzas de derecha, no está dentro del Botànic.

Esta será la primera campaña sin la figura de Mónica Oltra. ¿Cómo cambia eso las cosas?

Evidentemente, no es fácil. Mónica es un referente para Compromís, y no ha sido un año sencillo, ni para ella ni para Compromís. Ahora mismo, en esta campaña, también estamos poniendo en valor todo el trabajo que ha realizado ella al frente de esa Vicepresidencia, con esos siete años que ha estado desarrollando esa política en el Botànic y liderándola por parte de Compromís, y Compromís tiene que salir a ganar para revalidar todo ese trabajo y para continuar con esa hoja de ruta.

¿Tendrá cabida Mónica Oltra en un hipotético tercer Botànic?

Es una pregunta demasiado personal como para que la responda por ella.

¿Les puede penalizar en Alicante una figura como la de Joan Baldoví, que siempre se ha identificado a la rama más valencianista de Compromís?

Joan Baldoví es una persona conocida, la gente le quiere, y ha intentado también ser nuestro diputado de Alicante en el Congreso. Ha hecho una función importantísima para estas comarcas en un momento muy complicado en el que los gobiernos en Madrid de diferentes colores, a lo largo de estos once años en los que ha sido diputado, nos han ido marginando año tras año. Baldoví siempre ha estado ahí para echar una mano a los alicantinos y a las alicantinas, y ese trabajo va a verse valorado.

En un contexto como el actual, ¿qué encaje tiene Compromís en una comarca como la Vega Baja?

Tiene total encaje. Compromís ha establecido unas políticas que han ido alineadas con los intereses de los vecinos y las vecinas de la Vega Baja. El problema en la Vega Baja no es el valenciano. Quizás haya fuerzas políticas que les hagan creer que el problema es el valenciano, pero para mí nunca será un problema que mi hijo aprenda un idioma más. Ni tampoco es un problema que el Botànic y, en este caso, la conselleria liderada por Compromís haya defendido el trasvase Tajo-Segura y el agua para los regantes. Eso sí, nos diferencia una cosa: lo hemos hecho mientras hemos pensado y ejecutado propuestas de futuro para no depender ese trasvase.

Y, si las políticas han estado tan alineadas con la Vega Baja, ¿por qué es la comarca que más se les ha resistido siempre?

Compromís es una coalición con tres partidos en la que, evidentemente, hay uno valencianista y, quizás, con esa guerra del valenciano que ha instaurado el PP en la Vega Baja eso se entiende como algo negativo, pero, si algo he aprendido en estos once meses como vicepresidenta, es que, cuando he ido a la Vega Baja y he explicado la gestión del Gobierno, la gente ha respondido de manera positiva y ha visto que Compromís no es el mensaje que lanza el PP.

¿Qué espera Compromís de la provincia de Alicante?

Espero que la provincia de Alicante decante el Gobierno hacia el Botànic. Este 28 de mayo decidimos los alicantinos y las alicantinas quiénes van a conformar el siguiente gobierno, y es importante ese gobierno y qué relación va a tener con nosotros y con nosotras. Hay dos maneras de hacerlo: como lo hacía en años atrás el PP, que era abandonando a las comarcas, principalmente Marina Alta y Vega Baja, en infraestructuras, en la atención sanitaria... O se puede hacer como el Botànic, que, además, encabezado por Compromís, ha sido el que más consellers ha puesto de Alicante, ha tenido una vicepresidenta de Alicante, y sus cargos han estado permanentemente en Alicante porque creemos en la descentralización.

¿Es Compromís un partido conservador como dice Podemos?

No, a pesar de lo que diga Podemos, no.

¿Y por qué esas declaraciones?

Quien tenga la necesidad diferenciarse y lo tenga que hacer apelando al otro tendrá que explicar por qué. Para mí queda dentro de una campaña electoral y de los nervios de la propia campaña.

Yolanda Díaz hará campaña con Unides Podem en Alicante, pese a que fue Compromís quien le dio su apoyo. ¿Cómo se explica?

Yolanda Díaz no se presenta a estas elecciones, se presentará a las elecciones estatales cuando tengan que ser. Ahora mismo, lo normal y lo lógico es que una vicepresidenta del Gobierno de un partido como es Unidas Podemos haga campaña por Unides Podem. De todas formas, dentro de esa normalidad, en Compromís no vemos que sea necesario en esta campaña que se hable de los temas de Madrid. Es tergiversar de qué van estas elecciones del 28 de mayo. Ahora lo que hay que poner en el centro del debate es si la gestión del Botànic y de cada uno de los partidos que lo integran ha sido buena o no, si reeditamos o no.

En cualquier caso, Compromís estuvo en la presentación de Sumar sólo a unas semanas de que se iniciara la campaña...

Cada partido lleva su ritmos y nosotros, lo hemos dicho siempre, queremos participar de Sumar, pero todavía no sabemos en qué se va a concretar. Mientras tanto, tenemos unas elecciones municipales y autonómicas que tenemos que atender, que luchar y que ganar. Lo demás ya vendrá.

¿Puede lastrarles la división?

La gente conoce el proyecto de Compromís, confía desde hace muchos años en nuestro proyecto y sabe lo que hemos sido capaces de hacer en el Gobierno.

El programa de Compromís gira fundamentalmente en torno al fortalecimiento de los servicios públicos. ¿Han fallado en este sentido para plantear ese programa en estos momentos y tras ocho años en el Gobierno?

No, no se ha fallado. Hemos rescatado a lo largo de estos ocho años los servicios públicos de las garras de las privatizaciones y del olvido en el que los había sumido el PP, y lo que no nos ha dado tiempo a hacer en esta segunda legislatura por todas las emergencias que hemos tenido hay que terminar de consolidarlo en este tercer Botànic.

Y, a nivel de provincia, ¿por dónde pasan las prioridades?

Tenemos unas comarcas en Alicante muy tensionadas, zonas de costa en las que sólo existen alquileres temporales, con precios desorbitados y una inflación muy alta. Por tanto, la prioridad es disponer de un parque público de vivienda. Podríamos estar en unas 2.500 en la siguiente legislatura. Luego, hay otra importantísima, y lo digo también como usuaria, que es la reversión de los dos hospitales que nos quedan en concesión sanitaria, el de la Marina y el del Vinalopó. Después, es importante mitigar los efectos del cambio climático, intentar ser autosuficientes hídricamente y cambiar el modelo productivo para adaptarnos a las condiciones climáticas que tengamos, potenciando la innovación y la digitalización, y diversificando mucho los diferentes modelos productivos, y retener el talento que sigue yéndose.

¿Qué va a pasar con la tasa turística a partir de ahora?

La tasa turística entra en vigor, pero de manera voluntaria para los alcaldes y alcaldesas que quieran implantarla a partir de 2024. Ahora bien, me atrevería a decir que vamos a tener grandes sorpresas de gente que ha dicho que no la va a aplicar y a quien, cuando vuelva a reeditar la Alcaldía, le va a parecer una muy buena idea para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, y para darle unos mejores servicios al turista que viene.

¿Ve a Baldoví en el Consell?

Sí, lo veo de president.

¿Y cómo se ve a usted?

Me veo defendiendo al Botànic, no sé si desde dentro del Consell o desde las Cortes. Soy hija del Botànic políticamente hablando, y es importante que las personas que hemos vivido estos años podamos ayudar a la confección de ese tercer Botànic.