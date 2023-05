El escenario escogido para el mitin era Benidorm y, como no podía ser de otra forma, el turismo se convirtió en el gran protagonista del acto. Y es que los principales mensajes del candidato autonómico del PP, Carlos Mazón, en su discurso ante un buen número de incondicionales en el Auditorio Óscar Esplá, giraron alrededor de esta actividad de importancia vital para la ciudad. De entrada, para dejar claro que la primera decisión que adoptará si accede a la Presidencia de la Generalitat será la derogación de la tasa promovida por el Gobierno del Botànic, justificándolo en que no se puede lanzar un mensaje al turista de que molesta, y después para señalar que reivindicará una línea de AVE que conecte las tres provincias de la Comunidad Valenciana con el objetivo de impulsar un turismo mediterráneo. Con todo, también hubo espacio para la vivienda, prometiendo la construcción de 4.000 pisos de protección oficial en territorio alicantino la próxima legislatura.

Mazón, que compartió protagonismo en el acto con el alcalde de Benidorm y candidato a la reelección, Toni Pérez, también presidente provincial del PP, destacó que «la tasa impuesta por Puig» va en contra de «un eje central de la economía de la Comunidad» y que, por este motivo, y también por el mensaje que lanza a los visitantes, va a acabar con ella nada más pisar el Palau.

Según el candidato popular, el actual jefe del Consell «llama tasa a lo que realmente es un impuesto al turismo, ya que una tasa se cobra cuando uno recibe un servicio, pero aquí Puig y sus socios abren la puerta a cobrar impuestos por el simple hecho de hacer turismo, aunque seas de la Comunidad Valenciana, y eso no lo vamos a consentir». Además, aseveró que con estas medidas se está gravando y penalizando al alojamiento regulado.

«Una Comunidad abierta y emprendedora como la nuestra da la bienvenida a los turistas, pero no les dice que molestan y por eso van pagar», añadió. Para Mazón, «este es un mensaje erróneo y perjudicial, que es malo para nuestro sector turístico, para nuestro comercio y para nuestra hostelería».

En este sentido, el líder de los populares se comprometió a que la tasa «no esté ni un minuto más, porque nos tenemos que abrir al mundo, somos tierra abierta, somos tierra hospitalaria y lo vamos a volver a demostrar con el gobierno del cambio del PP».

También en materia turística, Mazón subrayó que «defenderemos lo nuestro ante un Gobierno central, que sigue ninguneándonos con los precios del Imserso y que nos impide poder desestacionalizar nuestro turismo».

Otro de los compromisos del candidato del PP pasa por la apertura de nuevos mercados turísticos. En este sentido, calificó el mercado estadounidense de esencial, en un momento en el que las relaciones con los países del Este están complicadas como consecuencia de la guerra de Ucrania, motivo por el que aseveró que «la Comunidad ya no puede seguir sin una conexión directa con Estados Unidos».

También reivindicó un AVE que una las tres provincias valencianas, para de esta forma impulsar la actividad turística dentro de la propia Comunidad y para fomentar «un turismo mediterráneo que ya mira y que tiene que mirar cada día más a nuestra tierra», enfatizó.

El candidato del PP se refirió, asimismo, a los temas centrales de su campaña, como son la rebaja de impuestos, la reducción de las listas de espera sanitarias o el impulso a la construcción de viviendas de protección oficial, concretando, eso sí, que el objetivo para la provincia de Alicante está puesto en 4.000 pisos.

Bildu

Como viene siendo habitual, también hubo espacio en el mitin para abordar cuestiones de la política nacional. En este sentido, se refirió a «los vascos que viven aquí y que vinieron a Benidorm para estar mejor huyendo del terror, los que vieron cómo incluso en este lugar hubo atentados como el del Hotel Nadal, que no olvidamos, que están estupefactos con ese Partido Socialista que sigue pactando con quienes ya presentan directamente terroristas en sus listas». Así, aseguró no entender cómo «no ha salido nadie del PSPV para exigirle a su jefe, Pedro Sánchez, que rompa ya con Bildu». Para Mazón, en democracia «no se puede tener de socio preferente a alguien que directamente pacta con los que tapan no solo al terrorismo, sino a terroristas, a asesinos que han amenazado a muchísima gente. No entiendo que no se indignen».

Toni Pérez, por su parte, apoyó la derogación de la tasa turística, «porque nos hace peores, menos hospitalarios e inocula la turismofobia», al tiempo que defendió la gestión realizada desde el Ayuntamiento en el transcurso de la pandemia, «ayudando a las personas y a las empresas cuando todo se cerró, gracias a que pudimos sacar las arcas municipales de los números rojos».