Los candidatos de Elda a las elecciones municipales del 28-M han estrenado el ciclo de debates electorales de INFORMACIÓN e Información TV, que llevará hasta el plató de la avenida Doctor Rico a los alcaldables de los partidos con representación municipal de 14 ciudades de la provincia. Con muchas propuestas, un alto nivel de consenso y sin apenas enfrentamiento. Así transcurrió ayer el primer el primer encuentro que mantienen en la actual campaña electoral los alcaldables de Elda: Ruben Alfaro por el PSOE; Paco Sánchez por el PP; Fran Muñoz por CS; Iñaki Pérez por Elda para Todas (EU, Compromís y Podemos) y Paqui Vicente por Vox.

En tres bloques se desarrolló el debate para abordar la situación económica local, el modelo urbano y los pactos de gobierno.

El alcaldable y actual alcalde Rubén Alfaro aseguró que Elda está ahora en una posición mucho más ventajosa que hace ocho años cuando el PSOE desbancó al PP del gobierno local. Respecto a 2015 hay 14.730 afilados a la Seguridad Social, 700 más, y el paro ha descendido en un 31% con 2.300 parados menos y se han creado 126 nuevas empresas.

Una situación que para Iñaki Pérez responde «al Gobierno de coalición, con Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, que ha realizado una reforma laboral en beneficio de los trabajadores que ha acabado con mucha precariedad y economía sumergida con las inspecciones. Una política que va encaminada a acabar con una de las lacras de nuestro municipio», en referencia al clandestinaje.

«Desde que el PSOE gobierna en Elda la carga impositiva ha bajado un 21,5% y no ha subido ningún impuesto» Rubén Alfaro - Candidato por el PSOE

Sin embargo para Fran Muñoz la solución no son las ayudas sino articular las herramientas para que la gente pueda vivir de un trabajo digno. Por eso pidió «sacar de algún cajón de la Diputación la construcción de la Ronda Norte, que sería una conexión magnífica de la autovía de Madrid con el polígono Campo Alto y el futuro polígono de Las Cañadas...Elche ya lo hizo y Elda necesita para ser una ciudad competitiva». La más crítica en este asunto fue Paqui Vicente: «me parece atrevido, como poco, que el alcalde venda como un logro haber creado 700 empleos nuevos en ocho años sin haber conseguido bajar la tasa del paro del 22% en la ciudad que, según datos del domingo, supone la tasa más alta de la Comunidad Valenciana».

Paco Sánchez introdujo en el debate el IBI de Elda, que ha ido bajando progresivamente aunque sigue siendo de los más altos de España y el mayor de la provincia. «Es un dato relevante como también lo es que de los 8.000 municipios que hay en España, Elda figura entre los diez con mayor carga fiscal. La gente joven se va fuera a trabajar», censuró proponiendo la creación del parque logístico de Las Cañadas «porque es la única zona que nos queda para ofrecer parcelas de 6.000 metros cuadrados como demandan ahora los nuevos modelos productivos, tiene fácil acceso a la autovía y podría suponer 5.000 puestos de trabajo. Pero en ocho años no se ha hecho nada...», lamentó. La réplica de Alfaro no se hizo esperar: «El PP debería actualizar su discurso porque la realidad es bien diferente. Una cosa es lo que la gente cree -en respuesta al comentario de Sánchez- y otra cosa son los datos que reflejan un descenso de la carga impositiva de un 21,5% desde que el PSOE gobierna en Elda.

De hecho -subrayó Alfaro- somos la tercer ciudad de España que más ha bajado el tipo impositivo y desde que soy alcalde no he subido ni un solo impuesto. Es más -añadió-la presión fiscal está en Elda en 442 euros por habitante en los impuestos municipales mientras que la medida provincial está en 610 euros por habitante. Y no lo digo yo, son datos del Ministerio de Hacienda».

«Pedimos al PSOE que apoye al PP si resulta ser la fuerza más votada tal y como ha ocurrido al revés» Paco Sánchez - Candidato por el PP

En cualquier caso para Iñaki Pérez el problema del IBI de Elda se debió al «catastrazo» que sufrió el Ayuntamiento cuando el PP gobernaba con Adela Pedrosa. «Pero crear suelo industrial en Las Cañadas no es posible porque es un espacio protegido por la UE por su vegetación y ya hubo sentencias con el vertedero que se planteó realizar allí», apuntó admitiendo su preocupación por el envejecimiento que sufre la población «debido a las pocas oportunidades que tienen los jóvenes para encontrar trabajo. Un problema que hay que solucionar a través del empleo verde, cultural y del cuidado de personas. Y todo ello -destacó- nos ayudará a ostentar la capitalidad cultural de la comarca que hemos perdido en los últimos años». Una propuesta a la que Muñoz añadió la de bajar a la mitad el impuesto del IBI a los mayores cuya pensión no llegue al salario mínimo interprofesional.

«La formación de los trabajadores y trabajadoras es fundamental para el tejido productivo y desde que yo soy alcalde hemos pasado de 25 a 52 ciclos formativos con más de 2.500 plazas de FP y eso es un pilar económico que también redunda en la juventud», quiso puntualizar Rubén Alfaro.

En el segundo bloque del debate hubo un consenso general en la necesidad de seguir apostando por la rehabilitación de los barrios y facilitar el acceso a la vivienda.

"Hay barrios que se han convertido en guetos peligrosos y en algunos tres de cada diez viviendas tienen okupas Paqui Vicente - Candidata por Vox

Paqui Vicente se desmarcó para denunciar la formación de «guetos peligrosos» en la ciudad aludiendo a los barrios Caliu, Tafalera, Almafrá y Nueva Fraternidad. «Vamos a actuar para devolver las casas okupadas a sus legítimos propietarios, aumentaremos el número de policías, pondremos un perro policía en la puerta de cada colegio e instituto para que nos se trafique y también intentaremos que vuelva la Guardia Civil pero con una unidad especializada porque en Elda se mueve mucha droga», anunció.

Para Paco Sánchez es apremiante rehabilitar los barrios y construir viviendas. «Es un trabajo arduo y difícil que hay que hacer en el tiempo pero nadie está pensando en ello. El Jardín de la Música lleva ocho años cerrado. Elda es la única ciudad que no tiene Casa de Cultura desde que se cerró hace casi 15 años y lo mismo pasa con la Casa de la Juventud», denunció defendiendo «como proyecto emblemático la construcción del gran estadio polivalente en el viejo Pepico Amat. Una actuación en la que deben implicarse todas las Administraciones y la mano privada», indicó. Y sobre el problema del tráfico y la movilidad Alfaro recordó que durante el actual mandato se han creado más de 500 plazas de aparcamiento. «Además, en las antiguas naves de la empresa Emérito Maestre crearemos un nuevo parking público y gratuito de 300 plazas», anunció detallando la inversión realizada en los centros educativos públicos y en los barrios. «Solo en la mejora del distrito Cocoliche-La Feria se han destinado 2,2 millones, la mayor inversión de esta legislatura, y también hemos conseguido 11,5 millones de fondos europeos para la rehabilitación de varias zonas de la ciudad».

«La población está envejeciendo y necesitamos que nuestros jóvenes se queden en la ciudad» Iñaki Pérez - Candidato por Elda para Todas (EU-Compromís-Podemos)

Respecto al último bloque del debate electoral, el de los pactos, Iñaki Pérez se mostró a favor de llegar acuerdos con quienes respeten el programa electoral de Elda para Todas, no criminalicen la pobreza ni vayan en contra de los Derechos Humanos.

Sobre este tema Alfaro destacó que Elda tiene ahora reputación y ha avanzado «porque hemos abandonado la crispación de tiempos pasados y hemos llegado a grandes acuerdos. Se alcanza más dialogando que gritando y esa ha sido mi filosofía y lo va a seguir haciendo», dijo mientras Muñoz se mostraba favorable a negociar «si el PSOE no alcanza la mayoría absoluta como todo apunta a que puede ser».

"La solución no son las ayudas sino articular herramientas para que la gente pueda vivir de su trabajo» Fran Muñoz - Candidato por Cs

Sobre los pactos Paqui Vicente manifestó que «la magia de la democracia es poder hablar con personas con las que tengo muchas diferencias pero también cosas que nos unen como mirar por el ciudadano. Pero nosotros no vamos a mover una coma de nuestra política», advirtió al tiempo que Paco Sánchez pedía a Alfaro que apoye al PP si resulta ser la fuerza más votada como ha hecho la derecha con el PSOE en estos cuatro años.

«Es cierto que hemos tenido una relación muy cordial y hemos votados muchas cosas por unanimidad cuando han sido buenas para Elda. Y eso es una ventaja de la ciudad, un patrimonio político que tenemos que poner en valor», destacó Sánchez antes de que concluyera un debate de guante blanco tal y como ha transcurrido todo el mandato en Elda.