¿Ha merecido la pena el viaje a Ciudadanos?

Mucho. No hay más que observar y ver la frivolidad y la mediocridad que hay en política. Un bando y otro bando continúan ofreciendo las mismas recetas de aquellos problemas, que nunca se resuelven en los últimos 30 años y, como buen liberal, entiendo que la libertad, la tolerancia, es lo primero que debe ocurrir dentro de un escenario político. Por lo tanto, a nivel individual como colectivo ha merecido mucho la pena.

Fue muy crítico con el PP cuando salió y lo está siendo ahora con las salidas que se han producido. ¿No cree que fueron voluntarias?

Las decisiones voluntarias, tanto de entrada como de salida, las respetaré siempre. Yo mismo he tomado esa decisión. El problema es que lo que se diseñó desde hace mucho tiempo es un plan para acabar destrozando este proyecto desde dentro. Es una cuestión de ética, también. Se ha querido vender aquello de que se apostaba por unificar el centro derecha y lo que ha habido es un ataque infame a un proyecto político y un transfuguismo que no puedo entender. Aquellos que los han admitido, como se puede ver, están teniendo muchas dificultades para contárselo a su propia militancia y a sus propios cargos. Te invitaría a que vieras qué está sucediendo en l’Alfàs del Pi, Orihuela y otras tantas poblaciones. En nuestro caso, creo que hemos ganado y hemos limpiado el partido.

En cualquier caso se ha producido un trasvase. ¿Se pagará en las urnas, lo entenderán los votantes de Cs?

No creo que el votante de Ciudadanos esté pendiente de estas mediocridades, más bien está esperando que el proyecto esté a la altura. Es un votante muy crítico que te hace pagar los pequeños errores. Así que tenemos más de 2.000 cargos y ni un solo corrupto en nuestra formación política. Si lo tuviéramos, no tendríamos ni un solo voto.

Precisamente por lo que me dice, ¿no considera que va a medir que su voto sea útil y estará desencantado con lo que ha pasado, por segunda vez, en la Diputación de Alicante?

No lo creo. Es exigente y quiere que las cosas se transformen, que su proyecto sea coherente. Hemos podido no serlo en algunas situaciones, pero algunas de las percibidas son falsas.

¿A qué se refiere?

Si preguntas por Rivera, te dirán que no quiso pactar con Sánchez y es falso, nunca ocurrió. Sánchez nunca creyó en ese pacto. Igual ocurrió con Inés Arrimadas tras un gran resultado en Cataluña. No hay una cultura de querer entrar en el fondo de las cosas. Le diría que solo un 14 un 15% de la población en España está por ver esto, por los méritos, por el esfuerzo. Lo único que les digo es que no les vamos a defraudar, ni yo ni el proyecto.

Cs aterriza en unas elecciones autonómicas tras una reciente refundación y con una líder relativamente nueva. ¿Qué cualidad diferenciadora tiene respecto sus contrincantes?

La valentía y no lo diré porque es la única mujer candidata a la presidencia, que también. Tiene el coraje una persona liberal, progresista, tolerante que no tiene ningún problema de hablar absolutamente con todo el mundo. Aquí no va a haber gobierno sin Ciudadanos, pero lo que es más importante aquí no va a haber progresos sin Cs. Aquí se va a acabar el odio y la única manera que se acabe es con Ciudadanos.

Por este motivo, se retrasaron la confección de las listas, incluida la autonómica. ¿Qué consecuencia prevé?

Fue un empuje de ilusión. Lo importante es que en ese tiempo se aplicó la inteligencia y la cualidad. Si usted me quiere preguntar qué pasará después del 28 de mayo, que empieza todo. Una de las cosas que este partido tiene que aprender y hacer mejor es tener mayor implantación en el territorio, pero no cualquier implantación. Creo que esto ha sido un aprendizaje de la etapa anterior.

Hace tiempo que se diseñó un plan para destrozar este proyecto desde dentro

Se habló de rebajar el listón electoral y pudieron hacerlo al principio de la legislatura. ¿Se arrepienten?

Aquel Ciudadanos se equivocó no apostando por el 3%, pero además se equivocó desde lo más profundo de esa libertad y de esa representatividad. El Parlamento valenciano no puede tomar una decisión a sabiendas de que la manifestación de 150.000 valencianos se queda sin representación política. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Es posible que el día 29 muchos de ellos se arrepientan de esa decisión y, desde la izquierda, más.

La semana pasada se publicó la encuesta del CIS. ¿Cómo la valora?

He estado ya en aproximadamente 50 presentaciones de candidaturas locales y nos han trasladado mucho apoyo. Esa es mi encuesta.

¿Significa que no le da credibilidad? ¿No es para ustedes una herramienta de trabajo?

Sí, exactamente es eso, una herramienta, pero cuando la prostituyes … Las encuestas desde hace mucho tiempo nos dan un porcentaje muy inferior al real, pero que Ciudadanos vaya a desaparecer en la Comunidad Valenciana y en muchos de los ayuntamientos ya le digo yo que pierda toda esperanza. Eso no va a suceder. Vamos a ser decisivos y exigentes en la configuración de los próximos gobiernos.

¿Qué opinión le merece un tercer Botànic?

Los valencianos tendrán la palabra. El mejor gobierno será el que evite los actuales dogmatismos, el que se quite esas veleidades como las de apoyar al hermano con los contratos, o no tenga corruptos. Creo que las cuestiones de ética y de decencia son más importantes, a veces, que bajar los impuestos.

Creo que hemos ganado, porque hemos limpiado el partido

Entremos con el programa, ¿qué propuestas diferenciadoras destacaría?

Hay cuestiones transversales. Ejemplo: sanidad. Vamos a dejar de mentir a la gente. Me refiero que aquí la única solución es contratar a los miles de profesionales que hacen falta. Eso es dinero, ya lo era cuando gobernaba el PP. ¿Y cuánto se ha hecho para mejorar la financiación? Ximo Puig y Joan Baldoví han hecho cero. En cuanto a la vivienda social, encontramos que esta izquierda, que cacarea tanto y que se dedica más a insultar a empresarios brillantes de nuestra tierra que a gestionar, ha hecho cero y eso no lo dice la encuesta. Respecto a la educación, ¿es posible que continuemos en este país sin poder mirarnos a la cara y tener un verdadero pacto? Tanto la izquierda como la derecha tienen un problema y es no tienen ideología, sino dogmas y, desgraciadamente, algunos parecen sectas. Mi partido tiene una doctrina, primero libertad, segundo tolerancia, después que nadie se quede atrás y tercero hablar absolutamente con todo el mundo para que el país avance.

Ha citado la vivienda, ¿qué soluciones proponen?

Les invito a todos los que nos estén leyendo en este momento a que sumen todas las viviendas que prometen que se van a hacer y se darán cuenta que es sería necesario aproximadamente unos 40 años.

Del infierno fiscal a los nuevos impuestos, ¿dónde se sitúa Ciudadanos?

Pues justo en el centro. Sin impuestos, como dice la derecha o la extrema derecha, no hay absolutamente servicios de nada. Nosotros proponemos rebajas en impuestos que generen riqueza. Por ejemplo, en el IRPF, para una persona que ha puesto su vivienda en alquiler. Lo que yo no puedo decir, como dice la derecha, es que aquí todo el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos. Tenemos una presión fiscal en la Comunidad y en toda España.

De los cinco ejes principales de su programa, no está el turismo, pero han avanzado algunas cuestiones para la provincia de Alicante. ¿Cuál es su modelo turístico?

Primero, la Conselleria de Turismo no va a estar sola, porque queremos apostar por un turismo de calidad y eso significa que estará con la cultura y el deporte. Segundo va a estar en Benidorm. No puede ser que el 85% de los funcionarios que trabajan en las distintas organizaciones del Gobierno de la Generalitat estén en Valencia, porque los alicantinos aportamos más del 45% del PIB de la Comunidad Valenciana.

Aquel Ciudadanos se equivocó no apostando por el 3%, en referencia al listón electoral

Uno de los ejes es natalidad y defiende la natalidad subrogada gratuita.

Soy un liberal progresista. La libertad está absolutamente por encima de todo, siempre y cuando se trate dignamente. Sea eutanasia, la subrogada, el aborto o lo que sea, ¿qué derecho tengo yo de decirle a usted cómo vive o con quién vive? Esto es el dogma de la izquierda que dice que sí que vamos a vivir todos cojonudos, pero como ellos quieren. Yo no quiero vivir siendo un okupa. Y el dogma de la derecha es que te voy a prohibir todas las libertades.

Ciudadanos concurre a las elecciones con pequeños socios como los Autónomos. ¿Considera que les sumarán?

Claro, y me siento muy orgulloso. Son grandes fuerzas políticas, el pequeño es el mediocre de corazón, pero me alegra mucho esta pregunta, porque esta unión va a ser mucho más importante después del 28 de mayo. Y hasta aquí puedo leer.

Todos salen a obtener obtenerlos los mejores resultados, pero, ¿qué tiene pensado José Miguel Saval tras el 28M?

Salgo sabiendo que no voy a ser mayoritario, pero sí decisivo. Voy a hacer un decisivo constructivo, transformador. Decisivo para apostar porque esta Comunidad y esta tierra tengan lo que se merecen y dejen de ser denostadas. En el caso de la provincia de Alicante, la mía, que deje de ser menospreciada tanto por Madrid como por Valencia. Ciudadanos ha decidido resistir. Ciudadanos ha vencido ya a toda esta mediocridad de fuerzas políticas. Ciudadanos ha tenido ese momento de flaqueza y ha decidido resistir. Hoy presentamos más de 800 candidaturas en toda España.

¿A título personal?

Si me pregunta si voy a seguir, la respuesta es un sí rotundo. Además, le digo que yo siempre he estado, desde que nací, en política en una posición liberal progresista y centrada y hoy no hay ninguna fuerza política, ni mañana, que represente esto la última.