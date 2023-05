Una de las banderas del PP en esta campaña es la de la defensa del trasvase Tajo-Segura...

Siempre hemos defendido la cuestión del agua en Alicante. La provincia, sin el trasvase Tajo-Segura, no tendría agua ni para beber ni para el turismo. Sería el mayor desastre al que nos enfrentaríamos, no solo la agricultura. Estamos hablando del turismo, uno de los principales motores de la provincia. Nuestro planteamiento es que el trasvase es irrenunciable y lo vamos a defender con todas las consecuencias, como lo ha hecho Carlos Mazón desde la Diputación. No estamos dispuestos a perder ningún metro cúbico que tenga que venir del trasvase. Es irrenunciable para la provincia y la Vega Baja.

«El Tajo-Segura es irrenunciable y lo defendemos con todas las consecuencias, como hace Mazón»

El PSPV defiende que con ellos ha llegado más agua que con el PP, ¿lo comparte?

No todos los meses se trasvasa la misma cantidad. Estamos hablando de dos cuencas hidrográficas y, dependiendo de las necesidades, se trasvasa una cantidad u otra. Cuando ha habido sequía se ha entendido que no puede llegar la misma agua que cuando hay normalidad de lluvias. Desde aquí se han hecho todos los planes de sequía correspondientes. En la época de Rajoy hubo unos años de sequía y ahora estamos entrando en otra etapa, con todo el país en esa situación.

Y sobre el Júcar-Vinalopó, ¿cuál es su estrategia?

Vemos bien cualquier trasvase, y la incorporación del agua desalada. Si los dos trasvases son complementarios, bienvenido sea. Hay que hacer una política general de agua para todos los españoles y de solidaridad del que tiene con el que no tiene, que es lo mismo que hacemos con los impuestos. El agua es un bien esencial, igual que la sanidad o la educación. Y hay que hacer el mismo tratamiento, el de aportar a quien no tiene. Igual que nosotros aportamos impuestos para el resto de España, en el caso del agua somos perceptores.

El candidato del PP en Orihuela está siendo investigado por supuestos delitos fiscales, ¿cómo ven esta situación?

Tenemos muchas expectativas depositadas en Orihuela y la candidatura es fuerte, con una renovación importante. Salimos a ganar. El tema que afecta al candidato forma parte de su vida privada, de sus empresas, y no tiene nada que ver con las cuestiones públicas. Lo tendrá que resolver como cualquier persona. El PP tiene la misma ilusión por ganar Orihuela y es una pena que se produzcan estas noticias.

Han tenido problemas en varios municipios por la configuración de las listas, ¿están satisfechos con el resultado final?

Ha sido un proceso de varios años. Nuestro planteamiento ha sido el de sumar todas las alternativas posibles para mejorar al PP. Somos un partido con vocación de gobierno y había que ver cómo estaba cada municipio. Se ha hecho una elección de candidatos adecuada a la idiosincrasia de cada localidad. El partido ha consolidado todas las candidaturas y, cuanta más gente sume, mejor. Hemos dado un paso adelante porque veníamos de unos años con más divisiones. Se ha mejorado en muchos municipios importantes y tenemos posibilidades de ganar en ellos.

Una comarca que se prevé que será clave en las elecciones es la suya, la Vega Baja...

Creo que vamos a tener un buen resultado en la Vega Baja. En esta legislatura ha habido mucha venta de humo. Hubo un grave problema con la DANA y, a partir de ahí, la gente esperaba respuestas. Se han arreglado infraestructuras y se ha atendido a los vecinos como correspondía con la actuación inicial. Después se empezó a hablar de unas expectativas, con el Vega Renhace como si fuera un Plan Marshall, y lo que se ha hecho ha sido una venta de humo.

¿Y qué es lo que considera que ha pasado realmente?

Al final, seguimos teniendo las mismas infraestructuras y no hemos mejorado nada en cuanto al tren y el tranvía. No se han ampliado tramos para hacer de dos carriles las principales vías de vertebración de la Vega Baja. Tampoco se ha avanzado nada en transporte público. Somos un área metropolitana de 400.000 habitantes en invierno, y el triple en verano, y no nos podemos mover en medios públicos. El Gobierno de España nos quiere cerrar el trasvase. La conselleria nos ha paralizado todas las licencias empresariales, por lo que no podemos crecer. Y con el valenciano no queremos una imposición.

«Lo único que ha hecho el Consell estos años en la Vega Baja ha sido comprarse un palacio en Orihuela»

Puig reivindica que la Generalitat ha hecho un gran esfuerzo por la Vega Baja...

Con el Vega Renhace lo único que ha hecho ha sido comprarse un palacio en Orihuela. ¿Eso en que ayuda a la comarca? Las visitas están bien pero de los políticos no se espera solo eso. Se les piden servicios públicos de calidad. La sanidad es otro de los retrocesos más grandes de la comarca. Teníamos un hospital en Orihuela y otro en Torrevieja y en el de Torrevieja se ha hecho un desastre sanitario. Necesitamos políticos que mejoren los servicios, sean públicos o con gestión privada, como sea.

¿Les preocupa que Vox pueda crecer en la comarca?

Ellos tuvieron fuerza en unas elecciones generales, cuando se votaba a la marca nacional. La gente sabe distinguir perfectamente el voto local, el autonómico y el nacional. En la Vega Baja la gente sabe quién es el PP, los alcaldes hemos estado trabajando estos cuatro años codo con codo con los ciudadanos, porque ha sido un periodo muy complicado para nosotros. Nuestro resultado va a ser bueno y ellos que tengan el suyo. No son demasiado conocidos en estos momentos.

«¿Pactar con Vox? Nosotros salimos a ganar las elecciones el día 28 y los pactos ya se verán posteriormente»

¿Se ven gobernando la Generalitat con la ultraderecha?

Nosotros salimos a ganar las elecciones, a conseguir el mejor resultado posible el día 28. Después habrá que ver los pactos que se puedan hacer. Hasta entonces, queremos ganar. Los pactos se quedan para después.

El PP busca el espacio de Cs con un discurso liberal y moderado y por su derecha tiene la amenaza de Vox, ¿dónde se encuentran a nivel ideológico?

Somos un partido de centroderecha, con ideas liberales, para abarcar mayorías. Incluso que nos pueda votar en un momento determinado la gente moderada de izquierda. Ese es nuestro planteamiento, gobernar para las mayorías. Así que aplicamos una política moderada, que sirva para la mayor parte de los ciudadanos. Buscamos el interés general y tenemos claro que hay unos problemas comunes para la mayor parte de los ciudadanos, para los que levantan su persiana todas las mañanas para trabajar. El resto no son problemas.

Mazón ha lanzado un órdago a la izquierda y le ha pedido su apoyo para gobernar sin Vox y en solitario...

Insisto en que no estamos en los pactos, queremos salir a ganar con la mayoría más amplia posible. Gobernar en solitario implica hacer pactos puntuales con determinados partidos o asuntos. Queremos la mayoría más grande para gobernar en solitario y de ahí no nos salimos. Estamos convencidos de lo que vamos a lograr y lo demás ya se verá después.

«El PP quiere gobernar para todas las familias de la Comunidad, no solo para la de Ximo Puig»

Desde la izquierda se está afirmando que en estas elecciones los ciudadanos tendrán que elegir entre la corrupción y la innovación, entre Gürtel o Volkswagen, ¿cómo ve este tipo de eslóganes que utilizan?

Nosotros no representamos el pasado, somos el futuro. El Botànic no tiene la ambición del PP para colocar a la Comunidad Valenciana donde se merece. No se puede gobernar, que los Presupuestos del Estado tengan a la provincia de Alicante la número 52 y no ir a Madrid a protestar enérgicamente. Volkswagen está muy bien, pero necesitamos muchas más. Y la corrupción está en todo los partidos. Lo estamos viendo en la prensa y los telediarios con la familia de Puig. Nosotros queremos gobernar para todas las familias de la Comunidad, no solo para una.

Los indicadores económicos son mejores que en 2015, ¿se vive mejor en la Comunidad Valenciana que hace ocho años?

No hay que olvidar la enorme crisis que pasamos a partir de 2008, cuyos efectos y consecuencias se prolongaron muchos años. Los peores momentos de desempleo fueron entre 2013 y 2015. Fueron años nefastos, en los que las administraciones generaron una deuda astronómica. Si nos olvidamos de esos antecedentes, empezamos mal. Los números son ambiguos. En 2015 todavía estábamos inmersos en la crisis económica, que se sufrió mucho en la Comunidad Valenciana por el sector de la construcción. No solo estamos mejor aquí que en 2015, también en el resto de las comunidades.

«Hay que bajar los impuestos para que el dinero lo tenga la gente y sea libre para realizar inversiones»

Hablábamos al principio del agua. Otra de sus banderas es la de la reforma fiscal...

Somos uno de los territorios que más impuestos paga en España. Eso frena a nuestros sectores económicos, que no pueden invertir para mejorar y dinamizar la autonomía. Una de las medidas estrella de Mazón, y que es mejor para todos los ciudadanos, es la bajada de impuestos para que el dinero esté en manos de la gente y tenga libertad para invertirlos en sus empresas y necesidades. Es la mejor forma de apoyar a nuestra sociedad para que despegue y sea productiva. Por eso, Mazón propone deducciones fiscales, ayudas a las familias y bajadas de impuestos en general.

¿Qué señalan los informes que tienen sobre el grado de conocimiento de Mazón en toda la Comunidad Valenciana?

De eso se hablaba antes del verano. Mazón ha trabajado mucho para que le conozcan en Valencia y Castellón. Es un alicantino que quiere encabezar la Comunidad Valenciana, y eso es muy bueno para la provincia. Pero ha trabajado mucho para que le conozcan y su grado de conocimiento es ahora bastante importante.

¿Por qué inició la campaña con la pegada de carteles en Valencia y no en Alicante?

La Presidencia de la Comunidad Valenciana está en València. De todas formas, ha decidido encabezar la lista de Alicante y opta a la Generalitat desde aquí. No ha renunciado a su carácter alicantino ni a su lugar de nacimiento. Es irrelevante el lugar de la pegada de carteles. Aquí éramos suficientes también para hacerla.

Usted opta a la reelección como alcaldesa en Almoradí y es la número dos en la lista autonómica del PP, ¿dónde se ve los próximos años?

Como alcaldesa de Almoradí, si los ciudadanos lo deciden el día 28, y diputada en las Cortes. Veo claro mi camino, ayudando a mi comarca. Alcaldes anteriores de Almoradí han estado en las Cortes. Es un trabajo duro, pero ya lo he hecho este mandato, compaginándolo con la Diputación. Es mucho esfuerzo pero mis hijos son mayores ya y tengo tiempo.

Mazón se ha rodeado de su núcleo duro en la Diputación para confeccionar su lista...

Ha tenido en cuenta el municipalismo, porque los que oyen todos los días a los ciudadanos son los alcaldes y los concejales. Ha trasladado eso a su equipo, junto a los diputados que han estado trabajando con él los últimos cuatro años. La lista es muy buena, con experiencia y otros que vamos nuevos. La variedad representa a todas las comarcas y todas las situaciones políticas, formamos un buen equipo.

Con todos los ingredientes mencionados, ¿cuáles son sus sensaciones de cara al 28M?

Tenemos mucha ilusión y buenas expectativa. El Partido Popular está a la cabeza de las encuestas. Salimos a ganar las elecciones y a gobernar la Comunidad Valenciana.