Alcaldesa de Almoradí por el Partido Popular, María Gómez (1968) es economista y tiene tres hijos. Le gusta leer, ir a la playa y salir con sus amigos. Trabajó en la empresa Hidraqua antes de comenzar su carrera política y ahora busca la mayoría absoluta en las elecciones que se celebrarán el próximo día 28. Estos datos se pueden obtener realizando una pequeña búsqueda en internet o recurriendo a la inteligencia artificial, peros si se escarba un poco más en su personalidad, si se apela a la parte emocional, se obtiene mucho más sobre el perfil de la número dos de la lista autonómica del PP a la Generalitat, encabezada por Carlos Mazón.

Por ejemplo, se pueden conocer un poco mejor sus aficiones fuera del ámbito político. Como ya se ha dicho, le gusta leer, sobre todo en verano, cuando tiene tiempo para ir a la playa y disfrutar en la arena de los libros que se ha ido reservando durante el invierno. «Bueno, también me gusta salir con mis amigos y tomarme unas cañas», bromea. Eso sí, cuando pasa estos momentos en compañía de sus amistades, no puede faltar una tapa de alcachofas fritas, uno de los productos estrella de la huerta de la Vega Baja, para maridar con la cerveza. «Me encanta viajar y hago una escapada siempre que mis obligaciones me lo permiten», concluye el capítulo de las aficiones.

Casada, tiene tres hijos, de 25, 24 y 18 años. El próximo 28M será muy especial para el más pequeño, que tendrá la oportunidad de votar por primera vez a su madre. Además, lo podrá hacer por partida doble, ya que María Gómez se presenta para reeditar la Alcaldía de Almoradí y para las Cortes Valencianas. En la lista autonómica del PP, Carlos Mazón se ha rodeado de su núcleo duro en la Diputación de Alicante, de buena parte de los diputados que, como María Gómez, le han estado acompañado los últimos cuatro años: Juan Francisco Pérez Llorca, Julia Parra, Eduardo Dolón, José Ramón González de Zárate, Javier Sendra y Javier Gutiérrez.

Economista de formación, cuenta con un máster sobre Economía Bancaria. Trabajó más de quince años en Hidraqua. En cuanto a su trayectoria política, fue ocho años concejala de Hacienda en Almoradí. Ahora acumula seis años como alcaldesa en el municipio de la Vega Baja, cargo al que accedió a principios de 2017 a través de una moción de censura que salió adelante con la firma de Ciudadanos, por lo que el 28M buscará su tercer mandato. En las municipales de 2019 sumó diez concejales y se quedó a solo uno de alcanzar la mayoría absoluta, el reto que se marca esta vez.

Empezó poco a poco en el mundo de la política de la mano del Partido Popular, cuando sus hijos eran pequeños. Su crecimiento ha ido en paralelo al despegue de su carrera, que ahora apunta a las Cortes Valencianas.