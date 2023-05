Tras semanas de precampaña y a poco del 28M, ¿cómo se encuentra?

La estoy viviendo con un ritmo bastante frenético, recorriendo la provincia y explicando lo que ha cambiado la propia provincia y la Comunidad desde que gobierna Ximo Puig.

¿Cuántas plazas lleva?

No sé decirle exactamente, pero unas 30 o 40. Hay días que voy a tres o cuatro municipios.

¿Queda tiempo para la gestión?

Sí, por eso decía lo del ritmo frenético. Entre la campaña, la gestión y las horas de descansar, no hago otra cosa, ni veo la tele ni puedo leer nada.

De aquí al 28M ¿queda alguna noticia relevante que contar respecto a su conselleria?

Sí, es posible. En cualquier caso, vamos a dar noticias de que estamos cumpliendo con la gestión y de que estamos mejorando.

Seguro que ha adivinado que le preguntaba por el pacto de la financiación de las universidades, ¿alguna novedad?

Estamos en ello. Es un tema complejo. En cualquier caso, el balance es positivo. Hemos saldado la deuda de más de 700 millones que había contraído el PP. Hemos, y en eso estoy muy satisfecha, desatascado el convenio colectivo, con lo cual el personal de las universidades está mejor remunerado, con mejores condiciones laborales y, sobre todo, incluyendo la nueva figura de la LOSO.

¿Sigue vivo el diálogo?

Sí, es constante, porque hace falta un nuevo plan de financiación. El que tenemos es de 2010, pero estoy segura de que vamos a llegar a diseñar un modelo que mejore y que prevea esa proyección de futuro para las universidades.

Los viernes cuando se reúnen en el Consell, ¿dejan en la puerta esas diferencias que están exhibiendo en periodo electoral o sobrevuela alguna indirecta?

Pues mire, llevo ahora justo un año desde mi nombramiento. Todos los viernes nos reunimos un grupo de personas con las que me llevo muy bien y hay una entente absolutamente cordial.

¿Se queda todo en la puerta?

Es que hay un trato personal excelente antes y en la campaña. No he visto otra cosa.

Tras cuatro años de implantación de la Conselleria de Innovación en Alicante, ¿cree que es el principio de una mayor descentralización del Gobierno autonómico?

Creo que es una realidad que podía haber venido antes, pero nadie antes supo verlo. Está aquí y supone muchas oportunidades para Alicante y su provincia, pero si en el futuro se considera poner otra, pues me parecerá bien como no puede ser de otro modo.

¿Le parece positivo entonces que se implanten en municipios como Benidorm o Elche, entre otras?

Sí, claro.

Dígame algo diferenciador del PSOE respecto al resto de formaciones y que, en su opinión, es relevante para darles el voto.

En primer lugar, y respecto a los 20 años de Gobierno de la derecha, con el partido y el Gobierno socialista no hay corrupción. Hemos cambiado la corrupción por la innovación y por las oportunidades para esta provincia. Por otro lado, creo que nuestro Gobierno ha sido cercano, ha sabido captar las necesidades reales de las familias y ha gobernado para la mayoría con acciones tan diferenciadas como libros gratis, la educación gratuita de 0 a 2 años, más becas de comedor para toda la población, la eliminación de los copagos. No olvidemos que aquí había determinados medicamentos por los que tenías que pagar, como la hepatitis C. El PP dijo que no lo cubría y afortunadamente, desde que nosotros hemos llegado al Gobierno, la sanidad es universal para todo el mundo sin que tengas que desembolsar ni un euro para que te curen. También están las ayudas a los autónomos, a los trabajadores, a las empresas con 67.000 ayudas a las empresas, a las personas. Respecto a las personas mayores, hemos eliminado ese copago. Ahora la propuesta de que las familias de dos hijos pasen a ser familia numerosa, porque está claro que tenemos que ayudarlas. Son las que más han sufrido la inflación, la subida de los precios.

Justo esa propuesta, ¿no le parece que es un guiño a los votantes de centro más a un votante de izquierdas?

Creo que es una realidad. Los esfuerzos que hay que hacer para pasar de un hijo a dos hijos (exclama). Los gastos se acumulan. Una familia que tenga dos hijos ahora pagará el 50% de la tasa universitaria o algo tan básico como el título de Bachiller. Hablamos de cuestiones cotidianas como más deducciones en el IRPF o algo tan importante en estos momentos, como que ves incrementadas tus posibilidades para solicitar una vivienda social o un alquiler asequible, que no es una cuestión menor.

Las autoridades europeas ya prevén volver a las reglas de gasto anteriores a la pandemia, si gobiernan ¿no temen que todas estas cuestiones no las puedan llevar adelante?

Nosotros hemos gobernado ocho años y ahora hay más ayudas sociales que cuando gobernaba el PP. Los indicadores económicos han mejorado.

No cuestiono ese aspecto, sino si cree que será posible aplicarlas. ..

Entiendo que estas medidas, cuando se apliquen no tienen por qué afectar a la economía. Lo que nos ha demostrado la pandemia, es que las familias, la sociedad, tienen unas necesidades que, a lo mejor, antes no tenían. Lo que se ha puesto encima de la mesa es intentar paliar esos sobresfuerzos que tienen que hacer muchas familias día a día.

Ha llamado la atención desde las filas socialistas se han hecho primero los anuncios y se ha dejado para el final la presentación del programa. ¿Qué ha motivado ese cambio de orden?

No hay ninguna sorpresa. Dentro del programa del PSPV sigue habiendo, por ejemplo, ese refuerzo sanitario que a veces no lo valoramos. Cuando le digo el tema de la hepatitis C o los copagos era algo que, a mí como ciudadana, como como mujer, me indignaba. Ese refuerzo por los servicios públicos es algo que está en el ADN del gobierno de Ximo Puig. Las últimas medidas son ese refuerzo por detectar determinados problemas y decir: vamos a aportar la solución.

¿Dígame un gran proyecto del Partido Socialista para los próximos cuatro años en la provincia de Alicante?

De cara al futuro está la Ciudad de la Luz, que era un problema que creó el Partido Popular. Fue un empeño de Ximo Puig que eso no acabara así. Ahora el problema se ha convertido en un atractivo, en una ventana de oportunidades para Alicante porque es el hub audiovisual más importante de España y de Europa. Dentro de un mes empezará a rodarse una serie de Netflix y evidentemente eso abre todo un abanico de oportunidades, porque detrás de esa realidad, hay un montón de industrias afines que van a poder instalarse y eso evidentemente pues va a crear oportunidades de empleo. Por otra parte, está todo el tema de la apuesta que se ha hecho con el plan Vega Renhace. No han sido ayudas puntuales ante una catástrofe, es una puesta en valor de una comarca tan importante como la Vega Baja y tan olvidada durante los años de gobierno del PP. También va a dar su fruto a largo plazo la firma entre la Generalitat, el Ayuntamiento de Elche y la empresa PLD Space.

Me ha citado la Vega Baja, ¿cómo entiende usted que siendo una zona castigada por el PP siga siendo un granero de votos para ellos?

En 2019 el Partido Socialista fue el partido más votado. No lo veo granero.

¿Gobiernan muchos ayuntamientos?

Nosotros también.

¿Espera mejorar ese resultado?

Sí.

La encuesta del CIS dibuja un tercer Botànic y, en cualquier caso, les deja lejos de poder gobernar en solitario. ¿Cómo lo valora?

Yo estoy en campaña y voy a mejorar los resultados del partido socialista. Ese es mi objetivo.

Cómo los resultados se prevén ajustados, ¿qué piensa ante la posibilidad de un gobierno PP-Vox?

Sería una muy mala noticia.

Su partido ha acusado al PP de juego sucio e incluso llegaron a crear una línea para desmentir las fake news, ¿ha tenido usted que desmentir alguna cuestión que le haya de su área?

No, pero creo que el Partido Popular está prometiendo cuestiones, como por ejemplo, blindar una inversión en sanidad por debajo de la que nosotros ya estamos haciendo. Hay que hacer campaña con la verdad. Nunca antes se había invertido tanto en sanidad, ni ningún partido había creído tanto en la sanidad pública. El PP nunca creyó en la sanidad pública, por lo tanto no puede hacer promesas que incluso se quedan por debajo de lo que ya estamos haciendo.

Han hecho una apuesta por una campaña de gestión y perfil bajo, ¿no le preocupa que ese día la gente se vaya a la playa o a una comunión porque no se siente llamado a votar?

Por eso hay una campaña en la que estamos pidiendo el voto y dónde estamos presentando lo que nos jugamos. El 28 de mayo nos jugamos que en la Comunidad Valenciana qué sanidad voy a tener, qué educación voy a tener, cómo va a ser el empleo de calidad para mis hijos y para las generaciones futuras, qué ayudas van a tener las familias. Eso es lo que nos jugamos. Podemos ir hacia el modelo del pasado donde la Comunidad Valenciana era conocida por la corrupción o el modelo que plantea el Gobierno de Ximo Puig, que es que la Comunidad Valenciana sea conocida porque hay libros gratis y porque la sanidad es universal sin pago.

¿Se ha colado mucho la agenda nacional en estas elecciones?

La está colando la derecha y el PP. Por eso le repito que el 28 de mayo lo que está en juego son las condiciones de vida de los y las valencianas o cuáles son las oportunidades de futuro para la provincia de Alicante. Yo, al PP, no le he oído ninguna y eso es competencia autonómica, no nacional. Cada elección, su tiempo y a cada elección, su voto.

¿Son positivas las visitas de Pedro Sánchez y los ministros para el PSPV-PSOE?

El Gobierno central es el que más escudo social. Estoy hablando de la reforma del mercado laboral que nos afecta. Ahora hay más contratos indefinidos que nunca y eso me parece una buena noticia. Evidentemente, a seguir reivindicando una financiación justa, claro que sí, porque para eso está el autogobierno, para defender los intereses de los valencianos. Lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho estos 8 años y como lo hemos hecho en 40 ocasiones con el Tajo-Segura. No nos ha temblado el pulso en ir a los tribunales, pero para concluir le diré que es normal, dejando bien claro lo que no jugamos el 28 de mayo.

¿Ha planificado el 28M?

No

¿Y el 29?

Tampoco. Es la primera vez que vivo esta experiencia personal .

¿En cualquier caso se ve más en el Consell o en las Cortes?

Estaré donde decida mi partido.

¿Es usted disciplina?

Soy consecuente con el compromiso que he adquirido.