En la cuenta atrás que todos los partidos se han marcado hasta la noche electoral, parte de la estrategia pasa por hacer hincapié en las propuestas estrella y, sobre todo, en aquello que debilita al contrincante. El Partido Popular y su candidato a la Presidencia, Carlos Mazón, han puesto en el centro de su discurso la sanidad. Además de la gestión de la pandemia y las cinco condenas que sufrió la Generalitat, este tema es, según las encuestas, una de los principales preocupaciones de los ciudadanos y la propuesta popular pasa por «blindar el presupuesto sanitario en el 30% del total de los gastos porque hay que trabajar de manera urgente para tener más y mejor sanidad pública en la Comunitat Valenciana».

El PP es consciente de que es fácil de explicar un tema que toca la sensibilidad ciudadana y que es fácil de comprobar. «Con la gestión de Puig, la sanidad pública valenciana ha colapsado y tenemos que ponerle remedio. Hay que limitar las listas de espera en 50 días por ley y un máximo de 48 horas para poder ser atendido en el centro de salud», insistió Mazón en uno de los actos de la jornada que ayer se centró entre las provincias de Valencia y Castellón.

El candidato alicantino, que está desplegando una agenda de cuatro y cinco actos al día, anunció que «reforzaremos las plantillas de médicos y sanitarios. No podemos permitir que dejen nuestra Comunidad para irse a otras autonomías. Queremos a los mejores para la sanidad pública valenciana».

Junto a las propuestas, el PP ha sido especialmente incisivo en las Cortes Valencianas con la materia. De hecho, el diputado autonómico de San Vicente del Raspeig, José Juan Zaplana, fue uno de los azotes del Botànic en la legislatura que está a punto de acabar y la decisión de descentralizar el CICU y llevárselo de Alicante vino catastróficamente ligado a un fallecimiento en Elche por el supuesto retraso de la ambulancia. No obstante, el capítulo central es la Atención Primaria y la gestión público-privada, donde el PP ha expuesto en innumerables ocasiones los altos costes de la actual derivación a la privada para aliviar las listas de espera. En la presentación de sus primeras 50 medidas para el cambio, Carlos Mazón expuso el caso del coste de material en el hospital de Torrevieja y de algunas pruebas médicas.

Movilidad

La segunda de las temáticas que recuperó ayer el presidente regional es la necesidad de un nuevo modelo de movilidad. Ayer, cuando visitó Burjassot, especificó la iniciativa de soterramiento de las vías del metro a su paso por la población valenciana, pero en la provincia de Alicante la propuesta más revolucionaria de la formación está centrada en Elche. El proyecto de tranvía ha levantado ampollas en las filas progresistas y provocó que saliera al paso el alcalde socialista, Carlos González, para desmentir que el trayecto se pudiera hacer en cuatro años, tal y como prometió Carlos Mazón durante el último acto que hizo en la localidad ilicitana junto al alcaldable Pablo Ruz.

Cabe recordar que el programa prevé una apuesta por «unos cercanías rápidos y frecuentes, un transporte público que conecte todos los pueblos y ciudades y ampliar el metro y el tranvía». Para Elche, está diseñado un trazado que contempla 13,5 kilómetros con un tiempo de recorrido de 35 minutos, capaz de conectar en seis minutos el casco urbano con el parque empresarial y cuenta con un total de 20 paradas.

Entre los datos que se han dado a conocer, el PP habla de un proyecto de tranvía supondrá una inversión de 195 millones de euros, integra un total de 20 paradas, tiene un recorrido exacto de 13,516 km y cuenta con 12 trenes (10 en servicio comercial, una de reserva y uno de mantenimiento). El tranvía podrá desplazar desde Elche hacia Alicante a más de 45.000 viajeros al día.

En la jornada de campaña, el dirigente popular denunció que «la falta de inversiones por parte del Consell de Puig en el transporte público metropolitano está generando no solo problemas de movilidad sino también de seguridad», en referencia al reciente accidente mortal en la localidad de Alfafar, donde una joven perdió la vida en un paso a nivel en la localidad valenciana. «No podemos permitir que no se haga nada por eliminar los puntos negros en el transporte público. Me quiero comprometer a que desde el Gobierno del cambio trabajaremos para acabar con todos estos puntos negros que son un peligro para los ciudadanos», aseguró.

El presidente del PPCV también estuvo con los alcaldes de la zona de Toras y Beijís, que se vio gravemente afectada por un incendio, y donde denunció que aún, nueve meses después, no han recibido ayudas por parte de la Generalitat Valenciana.