El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha aumentado esta mañana la presión sobre Ximo Puig a cuenta del agua. Tras conocerse ayer la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza la petición de la Generalitat para suspender el caudal ecológico, la primera reacción del líder del Partido Popular fue emitir un comunicado como presidente de la Diputación de Alicante realizando una crítica directa y firme contra la estrategia del Consell que calificó de fallida de manera anticipada. A este argumentario inicial ha sumado la necesidad de que Ximo Puig, al que señala directamente como culpable de ese fracaso jurídico,

"¿Cómo puede ser que un presidente de la Generalitat ante el mayor hachazo en el Consejo del Agua se haya abstenido? ¿Cómo puede ser? Por qué no da una explicación sobre esto, por qué no ha querido sentarse conmigo y poder ir de la mano para poder defender nuestra tierra. ¿Cómo puede ser que me pueda sentar con el presidente de la Región de Murcia y no encuentre ni una reunión con el presidente que tiene que defender mi provincia", se ha preguntado Mazón. "Cómo es posible que esto haya ocurrido sin dar una sola explicación", se ha lamentado.

Detrás de estas preguntas, el presidente regional popular se ha referido a un planteamiento similar al que hizo ayer desde la Diputación. En esta línea, Mazón ha cargado de nuevo contra un Puig que prefirió un recurso en solitario. "No quisieron, no les dio la gana, ni si quiera quisieron escucharnos como Diputación de Alicante y le dijimos vas a perjudicar a todos, a la provincia de Alicante, a la región de Murcia, agricultores ... por no querer ir juntos", ha subrayado.

"Ha ocurrido lo que adelantamos, que no han suspendido las medidas cautelares de un recorte que no estaba vigente y el candidato asegura que ahora está pendiente de ver qué ocurre con el recurso de la Diputación de Alicante que se centra en el recorte de caudales ecológicos actuales y no los venideros como ha hecho el gobierno de Puig. "Recurríamos el hachazo, ese con el que Puig ha callado", ha apuntado.

Sus palabras se producen después de que el secretario general del PSPV-PSOE. Ximo Puig, dijeran tanto ayer en Orihuela como esta mañana en Alicante que la Generalitat Valenciana va a recurrir la sentencia del TS.

Zonas forestales

El dirigente popular ha hecho estas declaraciones en su visita a diferentes municipios del Rincón de Ademuz, donde criticado el tiempo que llevan esta comarca como abandonada y ha mantenido encuentros con candidatos municipales y vecinos de las poblaciones de Vallanca, Ademuz, Castielfabib y Torrebaja.

Carlos Mazón ha señalado que “no puede haber política universal social si no llega a todo el mundo” y ha puesto el ejemplo del centro de día para la discapacidad funcional y el centro para la tercera edad en Ademuz que ya están construidos y dotados pero que no se han puesto en marcha. “Y mientras tanto seguimos teniendo infierno fiscal y el gobierno más caro de la historia. Merecemos un cambio que atienda de manera universal a todo el mundo”.

El líder popular ha señalado que “este olvido provoca falta de servicios especialmente en la atención sanitaria. Aquí padecen con mayor agresividad la carencia de médicos, por la falta de incentivos suficientes en las zonas más alejadas de los núcleos urbanos y encima quieren imponerles el requisito lingüístico. La sanidad no es universal con Puig porque no llega igual para todos”.

También se ha referido a la situación del monte. “El Consell de Puig no permite entrar a los propietarios del monte para trabajarlo y limpiarlo y así acaba convertido en un polvorín, como hemos visto en muchas otras partes de la Comunitat”. Carlos Mazón ha planteado la necesidad de medidas efectivas para luchar contra el envejecimiento y la despoblación. “Hay que potenciar nuestros atractivos turísticos del interior y establecer ayudas para la conservación del patrimonio que ahora nunca llegan y que poco a poco provocan la pérdida de servicios y que se vaya apagando la vela de un lugar que sí es Comunitat Valenciana”.