El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha calificado de "completa desfachatez" que desde la derecha se haya situado a EH Bildu y a ETA en el centro de la campaña electoral. "Sobre lo que he escuchado en los últimos días hay cosas que me preocupan y otras me entristecen pero procuro que no me irriten porque no es bueno. Pero para quien tiene en su memoria como fue y todo lo que costó que ETA terminará y acabará la violencia, oír ahora que ETA está viva me parece una falta de respeto a la verdad, a la memoria y a la justicia", ha indicado antes de participar en Villena en un encuentro con representantes de los colectivos sociosanitarios y culturales de la ciudad junto al alcaldable socialista Fulgencio Cerdán y a Laura Soler, candidata del PSPV-PSOE por Alicante a las Cortes Valencianas.