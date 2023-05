Inasequible al desaliento, Mamen Peris (Alboraia, 1967) no pierde la fe de reflotar a Ciudadanos el 28M. Se carga de optimismo frente a la demoscopia y asegura estar disfrutando de la campaña, aunque admite que le hubiera gustado algo más de tiempo para armar su proyecto.

¿Cómo afronta el 28M?

Tengo la sensación de mucha ilusión. En cada acto que voy veo bastante presencia, y que se contagia. Es cierto que hay indecisos, esas son las personas que hay que volver a ilusionar y ese es nuestro trabajo. Yo lo estoy viviendo encantada, de verdad. Hay proyecto, hay equipo y lo estamos percibiendo cada día con más intensidad.

¿Cuál será su primera medida en caso de tener capacidad de gobierno o de decidir?

Eliminar el Impuesto de Sucesiones. No lo podemos eliminar porque es del Estado, pero bonificaremos el 99,9% del impuesto. Ningún valenciano, alicantino o castellonense va a pagar por heredar. Eso lo haré en la primera semana, sería inmediato.

¿Es la fiscalidad la prioridad de Ciudadanos entonces?

No, es una de las partes. Hemos de trabajar fiscalidad, aspectos sociales, vivienda... Pero esta es una de las medidas que podemos aplicar de inmediato. Igual que, por ejemplo, debemos tomar medidas en el tramo autonómico de la renta nada más entremos para que puedan entrar en vigor antes del 1 de enero de 2024. También revisaremos todas las deducciones autonómicas para incluir gastos que afectan sobre todo a las familias. Vamos a intentar ayudar a esta clase media exprimida. Otra de las cosas a hacer en los 100 primeros días será una auditoría de qué falta y qué sobra en la Administración. Doce consellerias no se pueden mantener, y si soy decisiva serán siete.

Es la única mujer cabeza de lista. ¿Indica algo este hecho?

Indica lo que es el feminismo de la izquierda que tanto se ha anunciado. Yo recuerdo que Podemos, cuando se planteó la reforma de la Ley Electoral, incluso quería obligar que las dos primeras fueran mujeres. Pues al final ha sido una mujer. Ciudadanos sí que ha roto el techo de cristal frente a cinco hombres.

Las encuestas no son muy positivas para su partido. ¿Tiene la sensación de estar en el mejor lugar en el peor momento?

Las encuestas, lamentablemente, ahora son arma electoral. Se han convertido en armas electorales, en cierto modo cocinadas. Al final tienen un pagador...

Eso no se dice si salen bien.

Yo lo digo siempre, nunca me he fiado de una encuesta ni cuando han ido bien. En estos momentos no les doy importancia. A mí no me cuadra lo que estoy viendo con los resultados en las encuestas. Hay que ver la letra pequeña. Lo que veo en la calle no cuadra con lo que esas encuestas pretenden transmitir. Hay algunos que nos van a intentar hasta el último momento hacer desistir, pero esto no va a ocurrir. Yo creo que vamos a pasar tranquilamente del 5%.

Si pasa eso y entran en las Cortes, ¿apoyarían al PP para taponar la entrada de Vox?

Los pactos ahora van a ser distintos, no apoyaríamos ni a PP ni a PSOE. Como buena liberal yo me sentaría a hablar con todos, pero no hay que hablar de apoyo a uno o apoyo a otro. Vamos a respaldar propuestas que sean importantes y necesarias para la fase en la que estamos en la Comunidad Valenciana. A mí no me hace falta ser vicepresidenta de ningún gobierno, los pactos son sobre propuestas. No quiero que mi comunidad quede lastrada por los extremos. Hemos de cambiar el paradigma.

¿No les preocupa la entrada de la ultraderecha en el Consell?

Nos preocupa tanto la entrada de la extrema derecha como de la extrema izquierda. En Europa los extremos se intentan arrinconar porque son políticas que hoy no deben estar y que nos hacen retroceder. Un pacto PP-Vox sería un retroceso en derechos y libertades en esta comunidad, eso siempre lo vamos a parar. Vox para nosotros es retroceso. Pero también hemos visto el populismo y el extremismo de Podemos y un nacionalismo sectario de Compromís. Para gobernar solo podríamos sentarnos con PP y PSPV, que creo que es lo que haría bien a esta comunidad, centraríamos las políticas.

Si Cs no llega al 5%, ¿la voluntad es seguir o bajar la persiana?

Eso nunca. El mayor error que tuvo la UCD y el CDS es que se fueron a casa. Esto no va a ocurrir con el nuevo Ciudadanos. Nosotros nos vamos a presentar a las elecciones generales. Para mí es improbable no pasar la barrera del 5%, hemos presentado listas en 83 municipios y sé que en muchos vamos a ser decisivos y vamos a tener gobierno municipal. Hemos tenido hiperliderazgos que nos hicieron subir como el Sputnik, pero que después nos hicieron caer. Ahora se está haciendo desde la base y también habrá papeleta para las generales.

¿Qué le dice el nombre de Toni Cantó?

Pasado, retroceso y camaleón.

Retroceso, ¿en qué sentido?

Porque usó y tiró a los valencianos, y eso no se hace. Eso en política es priorizar el sillón.

¿Y Ruth Merino?

Ruth fue sindica de este partido, tuvo una voz afónica y ella sabrá si puede dormir tranquila o no. Yo desde luego duermo muy tranquila, los principios ni se compran ni se venden. No entiendo como uno se levanta naranja y se acuesta azul, no lo entenderé nunca.

¿Qué salida de miembros de su partido no se esperaba?

Si me hubiera ido a un notario creo que las hubiera acertado todas. Todas. Sin lugar a dudas. Una se va haciendo mayor y ya tiene un olfato de quién está en política por vocación y devoción o por un interés muy concreto. Hay gente que tiene que mendigar cada cuatro años un carguito. Yo reconozco que tengo una situación muy privilegiada y tengo la gran libertad de no necesitar la política para vivir., y esto da una independencia y una libertad que es muy valiosa.

¿Qué planes tiene con la televisión pública?

Eficiencia y eficacia. Esa tele tiene dos grandes errores, la bicefalia legislativa y la situación laboral. Tener una televisión pública es bueno, pero hay que hacerlo desde criterios de eficacia y eficiencia, sin imponer ideologías, sin sectarismos y que sea de todos los valencianos.

¿Y los programas de inmersión lingüística los derogaría?

Si eso nos lleva a un sectarismo o a que perdamos libertad de elección, no tengo la mínima duda. No me temblaría la mano. La libertad educativa es importantísima. La inmersión mal llevada, como la está llevando Compromís al extremo, no me gusta. La lengua pierde su ser si se impone, la has de enseñar con cariño.

¿En la campaña se está imponiendo la clave estatal o la valenciana?

Cada uno llevará su interés. Yo voy a defender la agenda valenciana, pero no de la manera de que lo están haciendo. Aquí no hay una conciencia de llevar la agenda valenciana a Madrid.

¿No es exagerado decir que si gana el Botànic ganan los okupas?

Si gana el Botànic los okupas tendrán hasta segunda residencia. Creo que el gran error de Puig fue dar Vivienda a Podemos. Se lo he dicho con todo el cariño, que se divorciase de estos señores que lastran la vivienda. No quiero que acabemos como Venezuela. Se ha demostrado que es un error topar los precios del alquiler. Tú saca vivienda al mercado sin limitar precios sino dando seguridad al propietario.

Carlos Mazón dijo hace poco que había hablado con Inés Arrimadas para un pacto preelectoral. ¿Usted lo sabía? ¿Habló antes con usted?

A mí no me consta. Y de hecho al señor Mazón y al resto de líderes les envié un correo para quedar con ellos para hablar. Es el único que no ha dado señales de vida y tiene pactos de gobierno o tenía con Ciudadanos. Me parece bastante irresponsable.