Banderas de Vox, de España, con la cruz de Borgoña... y hasta de Cuba. Sin duda alguna las banderas fueron parte fundamental del acto que Vox celebró este miércoles en Alicante.

Los estandartes ondearon de manera constante durante el discurso de los candidatos, especialmente en el turno de Santiago Abascal. Entre el público, destacaban varios grupos de jóvenes, algunos que incluso todavía no habían cumplido la mayoría de edad pero que aseguraban que «cuando podamos votar, ni nos lo pensaremos: directamente a Vox».

"Txapote es uno de Bildu"

Estos grupos fueron, además, de los más entregados durante el mitin. Aplaudieron las arengas de Abascal y sus reivindicaciones al trasvase, ondearon una bandera carlista durante gran parte del acto e incluso se animaron a gritar un efusivo «Que te vote Txapote, Sánchez», en una de las pausas del presidente de Vox.

Tras el acto, varios jóvenes aseguraron que su voto a la formación de ultraderecha se debía a que «son los únicos coherentes y que no prometen cosas que no van a cumplir». Sin embargo, preguntados por algunas de las proclamas que habían aplaudido durante el evento, los chicos y chicas reconocieron no saber cuáles son los trasvases que abastecen a la provincia de Alicante, considerar que Txapote es «uno de Bildu» o que la bandera carlista que portaba uno de sus compañeros es «la de España, pero de antes».

Un acto que se cerró, como no podía ser de otra forma, con multitud de banderas al aire mientras sonaba el himno nacional de España. Entre estandartes nacionales e imágenes de María Auxiliadora, una enseña que destacó por encima de las demás, al estar situada gran parte del mitin justo detrás del escenario: "Vox, la última esperanza de los abandonados". Bien podría ser de los "abanderados".